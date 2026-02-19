Phemex запускает AI-Native Revolution, сигнализируя о полномасштабной трансформации ИИ

АПИА, Самоа, 19 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Phemex, первая в своем роде пользовательская криптобиржа, сегодня объявила о запуске AI-Native Revolution, инициировав трансформацию всей компании, которая внедряет искусственный интеллект в ядро своей операционной модели, философии продукта и долгосрочного стратегического направления.

Phemex Launches AI-Native Revolution, Signaling Full-Scale AI Transformation

Вместо того, чтобы внедрять ИИ в качестве отдельной функции, Phemex реструктурирует себя вокруг интеллектуальных систем. Искусственный интеллект будет служить основополагающим уровнем в управлении, операциях, разработке продуктов и стратегическом планировании — формировании того, как принимаются решения, как создаются продукты и как ценность доставляется пользователям.

Стратегия отражает более широкий структурный сдвиг в отрасли цифровых активов. Поскольку ИИ уменьшает асимметрию информации и автоматизирует сложный анализ рынка, конкурентное преимущество все больше определяется тем, насколько эффективно платформы интегрируют машинный интеллект в фреймворки выполнения и пользовательский опыт. В этой среде ИИ больше не является необязательной инфраструктурой, он становится основным двигателем современных финансовых систем.

Внутри Phemex перепроектирует рабочие процессы для внедрения процессов, управляемых ИИ, которые оптимизируют операции и ускоряют итерацию продукта. Команды оснащаются для работы вместе с интеллектуальными системами, переключая внимание с повторяющегося выполнения на решение проблем и инновации более высокого уровня. Трансформация также включает в себя расширение возможностей ИИ во всей организации за счет развития талантов и стратегического найма, обеспечивая глубокую интеграцию интеллекта как в технологии, так и в культуру.

Помимо реструктуризации операционной деятельности, Phemex постепенно интегрирует ИИ в свою архитектуру платформы. Будущие инициативы в отношении продуктов будут отражать эту основу, основанную на искусственном интеллекте, укрепляя приверженность компании созданию более интеллектуальной торговой среды.

Федерико Вариола (Federico Variola), генеральный директор Phemex, прокомментировал: «Революция ИИ — это не тенденция, это структурный поворотный момент для нашей отрасли. Для пользователей это означает более адаптивные инструменты, более эффективное исполнение и торговую среду, которая развивается с усложнением рынка. Для Phemex это означает переосмысление того, как мы работаем на каждом уровне, замену статических процессов интеллектуальными системами, которые повышают скорость, точность и масштабируемость. И для отрасли это сигнализирует о переходе от конкуренции, основанной на функциях, к эволюции, основанной на инфраструктуре. Биржи теперь будут конкурировать не только за объявления или сборы, а и за то, насколько разумно они интегрируют технологии в свою основную архитектуру».

С этой революцией Phemex позиционирует себя как развивающуюся из технологического обмена в полностью ИИ-нативную организацию, ставя интеллект в центр своего роста, инноваций и долгосрочного вклада в отрасль.

О Phemex

Основанная в 2019 году, Phemex является первой криптобиржей, которой доверяют более 10 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает торговлю спотами и деривативами, копитрейдинг и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию дополнительных возможностей для пользователей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и постоянно развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

Дополнительную информацию см. на сайте: https://phemex.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2916635/Phemex_Launches_AI_Native_Revolution__Signaling_Full_Scale_AI_Transformation.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg