APIA, Samoa, 20 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario, anunció hoy el lanzamiento de su revolución nativa de la IA, con la que inicia una transformación en toda la empresa que incorpora la inteligencia artificial en el núcleo de su modelo operativo, filosofía de producto y dirección estratégica a largo plazo.

Phemex lanza la revolución nativa de la IA, lo que indica la transformación de la IA a gran escala (PRNewsfoto/Phemex)

En lugar de introducir la IA como una característica independiente, Phemex se está reestructurando en torno a sistemas inteligentes. La inteligencia artificial servirá como base fundamental en la gestión, las operaciones, el desarrollo de productos y la planificación estratégica, y determinará cómo se toman las decisiones, cómo se fabrican los productos y cómo se ofrece valor a los usuarios.

La estrategia refleja un cambio estructural más amplio dentro del sector de los activos digitales. A medida que la IA reduce la asimetría de la información y automatiza los complejos análisis de mercado, la ventaja competitiva se define cada vez más por la eficacia con la que las plataformas integran la inteligencia artificial en los marcos de ejecución y la experiencia del usuario. En este entorno, la IA ya no es una infraestructura opcional, sino que se está convirtiendo en el motor central de los sistemas financieros modernos.

A nivel interno, Phemex está rediseñando los flujos de trabajo para incorporar procesos impulsados por IA que optimizan las operaciones y aceleran la iteración del producto. Los equipos están siendo equipados para trabajar junto con sistemas inteligentes, y están cambiando su enfoque de la ejecución repetitiva a la resolución de problemas de mayor nivel y la innovación. La transformación también incluye la ampliación de las capacidades de IA en toda la organización mediante el desarrollo del talento y la contratación estratégica, lo que garantiza que la inteligencia se integre en profundidad tanto en la tecnología como en la cultura.

Más allá de la reestructuración operativa, Phemex está integrando de manera progresiva la IA en la arquitectura de su plataforma. Las futuras iniciativas de productos reflejarán esta base nativa de la IA, lo que reforzará el compromiso de la empresa de crear un entorno comercial más inteligente.

Federico Variola, director ejecutivo de Phemex, comentó: "La revolución de la IA no es una moda, es un punto de inflexión estructural para nuestro sector. Para los usuarios, esto significa herramientas más adaptables, una ejecución más eficiente y un entorno de trading que evoluciona con la complejidad del mercado. Para Phemex, esto significa replantearnos cómo operamos en todos los niveles, sustituyendo los procesos estáticos por sistemas inteligentes que mejoran la velocidad, la precisión y la escalabilidad. Y para el sector, esto supone un cambio de la competencia basada en las características a una evolución impulsada por la infraestructura. Las bolsas ya no competirán solo por las cotizaciones o las comisiones, sino por la inteligencia con la que integren la tecnología en su arquitectura central".

Con esta revolución, Phemex se posiciona para evolucionar de una bolsa basada en la tecnología a una organización totalmente nativa de la IA, que sitúa la inteligencia en el centro de su crecimiento, innovación y contribución a largo plazo al sector.

Acerca de Phemex

Phemex fue fundada en 2019 y es una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y tengan éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2917312/Phemex_Launches_AI_Native_Revolution__Signaling_Full_Scale_AI_Transformation.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/5816463/Phemex_Logo.jpg

FUENTE Phemex