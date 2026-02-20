Phemex lanceert AI-Native Revolution en kondigt volledige AI-transformatie aan

APIA, Samoa, 20 februari 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, een cryptobeurs die de gebruiker centraal stelt, kondigde vandaag de lancering aan van zijn AI-Native Revolution, waarmee een transformatie van het hele bedrijf wordt geïnitieerd die kunstmatige intelligentie in de kern van het bedrijfsmodel, de filosofie van het product en de strategische richting op lange termijn integreert.

In plaats van AI als een op zichzelf staande functie te introduceren, herstructureert Phemex zichzelf rond intelligente systemen. Kunstmatige intelligentie zal een fundamentele laag vormen voor het management, de bedrijfsvoering, de productontwikkeling en de strategische planning, waarbij wordt bepaald hoe beslissingen worden genomen, hoe producten worden gemaakt en hoe waarde aan gebruikers wordt geleverd.

De strategie weerspiegelt een bredere structurele verschuiving binnen de industrie van digitale activa. Naarmate AI de asymmetrie van informatie vermindert en complexe marktanalyse automatiseert, wordt concurrentievoordeel steeds meer gedefinieerd door hoe effectief platforms machine-intelligentie integreren in uitvoeringsframeworks en gebruikerservaring. In deze omgeving is AI niet langer een optionele basisvoorziening, maar wordt het de kernmotor van moderne financiële systemen.

Intern herontwerpt Phemex workflows om AI-gedreven processen te integreren die bedrijfsprocessen stroomlijnen en de iteratie van producten versnellen. Teams worden uitgerust om naast intelligente systemen te werken, waarbij de focus verschuift van herhaalde uitvoering naar probleemoplossing en innovatie op hoger niveau. De transformatie omvat ook het uitbreiden van AI-mogelijkheden in de hele organisatie door middel van talentontwikkeling en strategische werving, zodat intelligentie diep geïntegreerd is in zowel technologie als cultuur.

Naast de operationele herstructurering integreert Phemex geleidelijk AI in zijn platformarchitectuur. Toekomstige productinitiatieven zullen deze AI-native basis weerspiegelen en de toewijding van het bedrijf aan het bouwen van een intelligentere handelsomgeving versterken.

Federico Variola, CEO van Phemex, verklaarde: "De AI-revolutie is geen trend, het is een structurele keerpunt voor onze industrie. Voor gebruikers betekent dit meer adaptieve hulpmiddelen, efficiëntere uitvoering en een handelsomgeving die meegroeit met de toenemende complexiteit van de markt. Voor Phemex betekent het dat we onze werkwijze op elk niveau fundamenteel herzien, waarbij statische processen worden vervangen door intelligente systemen die snelheid, precisie en schaalbaarheid verbeteren. En voor de industrie betekent het een verschuiving van concurrentie op basis van afzonderlijke functies naar op infrastructuur gebaseerde evolutie. Beurzen zullen niet langer alleen concurreren op het gebied van aanbiedingen of vergoedingen, maar ook op het gebied van de intelligentie waarmee zij technologie in hun kernarchitectuur integreren."

Met deze revolutie positioneert Phemex zichzelf om zich te ontwikkelen van een technologiegedreven beurs naar een volledig AI-native organisatie, waarbij intelligentie centraal staat in de groei, innovatie en bijdrage aan de sector op lange termijn.

Over Phemex

Phemex, opgericht in 2019, is een gebruiksvriendelijke cryptobeurs die het belang van de gebruiker vooropstelt en door meer dan 10 miljoen handelaren wereldwijd wordt vertrouwd. Het platform biedt spot- en derivatenhandel, copytrading en vermogensbeheerproducten die zijn ontworpen om prioriteit te geven aan gebruikerservaring, transparantie en innovatie. Met een vooruitstrevende benadering en een toewijding aan de empowerment van gebruikers, levert Phemex betrouwbare hulpmiddelen, inclusieve toegang en evoluerende kansen voor handelaren op elk niveau om te groeien en te slagen.

