Phemex Luncurkan "AI-Native Revolution", Rintis Transformasi AI Secara Menyeluruh

Alih-alih menghadirkan AI sebagai fitur tambahan, Phemex melakukan restrukturisasi yang menempatkan sistem teknologi cerdas sebagai fondasi utama. Kecerdasan buatan akan berperan sebagai lapisan dasar dalam manajemen, aktivitas operasional, pengembangan produk, dan perencanaan strategi — membentuk proses pengambilan keputusan, pengembangan produk, serta nilai tambah untuk pengguna.

Strategi ini mencerminkan perubahan struktural yang lebih luas di industri aset digital. Seiring dengan peran AI yang mengurangi kesenjangan informasi dan mengotomatisasi analisis pasar yang kompleks, keunggulan kompetitif kini semakin ditentukan oleh seberapa efektif sebuah platform mengintegrasikan kecerdasan mesin dalam sistem eksekusi dan pengalaman pengguna. Dalam konteks ini, AI bukan lagi infrastruktur tambahan, melainkan mesin utama dalam sistem keuangan modern.

Secara internal, Phemex merombak alur kerja dengan mengintegrasikan proses berbasiskan AI untuk menyederhanakan aktivitas operasional dan mempercepat pengembangan produk. Tim dibekali kemampuan untuk bekerja berdampingan dengan sistem cerdas sehingga fokus kerja beralih dari tugas rutin menuju pemecahan masalah tingkat lanjut dan inovasi. Transformasi tersebut juga mencakup penguatan kapabilitas AI melalui pengembangan talenta dan rekrutmen strategis guna memastikan AI terintegrasi secara mendalam dalam teknologi maupun budaya perusahaan.

Selain restrukturisasi operasional, Phemex secara bertahap mengintegrasikan AI ke dalam arsitektur platform. Inisiatif produk pada masa depan akan mencerminkan fondasi AI-native ini, memperkuat komitmen perusahaan dalam membangun lingkungan trading yang lebih cerdas.

Federico Variola, CEO, Phemex, menyatakan: "Revolusi AI bukan sekadar tren, melainkan titik balik struktural bagi industri kami. Bagi pengguna, revolusi AI berarti sarana yang lebih adaptif, eksekusi yang lebih efisien, dan lingkungan trading yang berkembang mengikuti kompleksitas pasar. Bagi Phemex, transformasi tersebut berarti meninjau kembali cara kami beroperasi pada setiap level, menggantikan proses statis dengan sistem cerdas yang meningkatkan kecepatan, presisi, dan skalabilitas. Dan bagi industri, hal ini menandai pergeseran dari persaingan berbasiskan fitur menuju evolusi berbasiskan infrastruktur. Bursa kripto tidak lagi hanya bersaing pada daftar aset atau biaya transaksi, namun pada seberapa cerdas mereka mengintegrasikan teknologi ke dalam arsitektur inti."

Melalui revolusi ini, Phemex bertransformasi dari bursa kripto berbasiskan teknologi menjadi organisasi yang sepenuhnya mengandalkan AI dengan menempatkan teknologi cerdas sebagai pusat pertumbuhan, inovasi, dan kontribusi jangka panjang bagi industri.

Tentang Phemex

Berdiri pada 2019, Phemex adalah bursa kripto yang paling mengutamakan pengguna. Phemex telah meraih kepercayaan lebih dari 10 juta trader di seluruh dunia. Platform ini menawarkan berbagai layanan dan solusi, seperti Spot Trading dan Futures Trading, copy trading, dan produk wealth management yang memprioritaskan pengguna, transparansi, dan inovasi. Dengan pendekatan visioner, serta komitmen untuk memberdayakan pengguna, Phemex menyediakan sarana andal, akses inklusif, dan peluang menarik agar setiap trader dapat berkembang dan meraih kesuksesan.

Informasi selengkapnya: https://phemex.com/

SOURCE Phemex