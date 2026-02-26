Phemex revela o AI Bot, representando um marco de produto de sua revolução nativa de IA

APIA, Samoa, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Phemex, uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário, apresentou o AI Bot, um marco tático da Phemex AI-Native Revolution, após sua transição histórica para uma organização nativa de IA. Este lançamento evolui a inteligência artificial de uma visão estratégica para um "parceiro de negociação inteligente" de alto desempenho, mudando o paradigma da indústria da execução manual emocional para um modelo disciplinado de "colaboração humana + IA" para seus 10 milhões de usuários em todo o mundo.

No início deste ano, a Phemex apresentou sua AI-Native Initiative, comprometendo-se a integrar a inteligência artificial nas operações internas e na arquitetura externa do produto. O lançamento do AI Bot serve como uma demonstração prática dessa estratégia, indo além da transformação conceitual para aplicativos voltados ao usuário.

Utilizando aprendizado de máquina avançado para analisar milhões de pontos de dados em tempo real, o Phemex AI Bot automatiza estratégias quantitativas complexas em sistemas Futures Grid, Spot Grid e Martingale. Projetado com um "inteligência com consciência de risco" , o mecanismo prioriza a preservação do capital, ajustando dinamicamente a alavancagem e os parâmetros com base na volatilidade histórica. Isso garante que a inteligência continue sendo uma ferramenta de resiliência, permitindo que os traders obtenham uma alavancagem significativa com uso da IA, em vez de perder sua vantagem competitiva.

Para catalisar essa era do trading inteligente, a Phemex iniciou o AI Bot Carnival, uma campanha de trading de mais de US$ 1.000.000. A iniciativa apresenta um Programa de Proteção Contra Perdas de 100% para recém-chegados para garantir uma entrada sem barreiras no trading quantitativo, juntamente com recompensas de volume (em níveis) de até 5.000 USDT e incentivos multibot projetados para encorajar o gerenciamento sistemático e diversificado de portfólios.

"O Phemex AI Bot é uma prova sólida de que nossa estratégia AI-Native não é teórica — é operacional", disse Federico Variola, CEO da Phemex. "Não estamos experimentando com IA nas margens. Estamos desenvolvendo ativamente um intercâmbio em que sistemas inteligentes são incorporados à forma como os produtos funcionam. Este lançamento é um passo inicial, mas concreto, e continuaremos executando essa estratégia no longo prazo."

Com o AI Bot agora ativo, a Phemex avança seu roteiro em direção a um modelo de negociação totalmente nativo de IA, onde a inteligência é integrada ao nível da infraestrutura e progressivamente incorporada à experiência de trading.

Sobre a Phemex

Fundada em 2019, a Phemex é uma exchange de criptomoedas que prioriza o usuário, com a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece trading spot e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma estratégia voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

