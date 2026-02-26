Phemex presenta su Bot de IA, lo que supone un hito en su revolución basada en la inteligencia artificial

APIA, Samoa, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario, presentó su Bot de IA, un hito táctico de la revolución nativa de IA de Phemex, tras su histórica transición a una organización nativa de IA. Este lanzamiento transforma la inteligencia artificial de una visión estratégica en un "socio comercial inteligente" de alto rendimiento, lo que cambia el paradigma de la industria, de una ejecución manual emocional a un modelo disciplinado de "Colaboración humana + IA" para sus 10 millones de usuarios en todo el mundo.

A principios de este año, Phemex presentó su iniciativa AI-Native, con el compromiso de integrar la inteligencia artificial en las operaciones internas y la arquitectura externa de los productos. El lanzamiento de su Bot de IA sirve como una demostración en vivo de esa estrategia en la práctica, yendo más allá de la transformación conceptual en aplicaciones orientadas al usuario.

Utilizando el aprendizaje automático avanzado para analizar millones de puntos de datos en tiempo real, el Bot de IA de Phemex automatiza estrategias cuantitativas complejas en los sistemas Futures Grid, Spot Grid y Martingale. Diseñado con una "inteligencia consciente del riesgo", el motor prioriza la preservación del capital ajustando dinámicamente el apalancamiento y los parámetros en función de la volatilidad histórica. Esto garantiza que la inteligencia siga siendo una herramienta de resiliencia, lo que permite a los operadores obtener un apalancamiento significativo de la IA en lugar de perder su ventaja competitiva.

Para impulsar esta era del trading inteligente, Phemex ha puesto en marcha el AI Bot Carnival, un festival de trading con más de 1.000.000 de dólares en premios. La iniciativa cuenta con un Programa de Protección contra Pérdidas del 100 % para los principiantes con el fin de garantizar una entrada sin barreras en el trading cuantitativo, junto con recompensas por volumen escalonadas de hasta 5.000 USDT e incentivos para el uso de múltiples bots, diseñados para fomentar una gestión de cartera sistemática y diversificada.

"El Bot de IA de Phemex es una prueba sólida de que nuestra estrategia de IA nativa no es teórica, es operativa", dijo Federico Variola, director ejecutivo de Phemex. "No estamos experimentando con la IA de manera marginal. Estamos construyendo activamente una plataforma donde los sistemas inteligentes están integrados en el funcionamiento de los productos. Este lanzamiento es un paso inicial, pero concreto, y continuaremos implementando esta estrategia a largo plazo".

Con el lanzamiento del Bot de IA, Phemex avanza en su camino hacia un modelo de intercambio totalmente nativo de IA, en el que la inteligencia se integra a nivel de infraestructura y se incorpora progresivamente a la experiencia de trading.

