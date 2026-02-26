Phemex introduceert AI Bot en bereikt een belangrijke productmijlpaal binnen zijn AI-native Revolution

APIA, Samoa, 26 februari 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, een cryptoplatform die de gebruiker centraal stelt, heeft de AI Bot geïntroduceerd, een tactische mijlpaal van de Phemex AI-Native Revolution, na de baanbrekende transitie naar een AI-native organisatie. Deze lancering brengt kunstmatige intelligentie van een visie naar de praktijk en positioneert AI als een krachtige 'Intelligent Trading Partner'. Daarmee verschuift de sector van emotioneel, handmatig handelen naar een slim en gedisciplineerd 'Human + AI Collaboration'-model voor 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Phemex Unveils AI Bot, Marking A Product Milestone of Its AI-Native Revolution

Eerder dit jaar introduceerde Phemex zijn AI-Native Initiative, waarmee het zich ertoe verbond kunstmatige intelligentie te integreren in zowel interne processen als in de externe productarchitectuur. De lancering van AI Bot vormt een concrete demonstratie van die strategie in de praktijk en gaat verder dan een louter conceptuele transformatie door AI rechtstreeks beschikbaar te maken voor gebruikers.

Met behulp van moderne technologie voor machine learning, die in realtime miljoenen datapunten analyseert, kan Phemex AI Bot complexe kwantitatieve strategieën automatiseren binnen de systemen Futures Grid, Spot Grid en Martingale. Dankzij 'Risk-Aware Intelligence' focust de engine op het beschermen van kapitaal, door hefboomsystemen en instellingen automatisch aan te passen aan historische marktvolatiliteit. Zo blijft kunstmatige intelligentie een krachtig hulpmiddel, waarmee traders hun prestaties kunnen versterken in plaats van terrein te verliezen.

Om het tijdperk van intelligent traden kracht bij te zetten, introduceert Phemex AI Bot Carnival, een trading-event met meer dan USD 1.000.000 aan beloningen. Het programma biedt 100% verliesbescherming voor nieuwe gebruikers om een instap zonder toetredingsdrempels tot kwantitatieve handel mogelijk te maken, aangevuld met volumegebonden beloningen tot 5.000 USDT en incentives voor het gebruik van meerdere bots, gericht op gestructureerd en gediversifieerd portefeuillebeheer.

"De AI Bot van Phemex is het overtuigende bewijs dat onze AI-Native-strategie niet theoretisch is, maar operationeel", aldus Federico Variola, CEO van Phemex. "We experimenteren niet met AI aan de zijlijn. We bouwen actief aan een handelsplatform waarin intelligente systemen zijn geïntegreerd in de manier waarop onze producten functioneren. Deze lancering vormt een eerste, maar tastbare stap. We blijven ons inzetten voor de uitvoering van deze langetermijnstrategie."

Nu de AI Bot operationeel is, werkt Phemex verder richting een volledig AI-native beursplatformmodel, waarin intelligentie op infrastructuurniveau is geïntegreerd en stapsgewijs wordt doorgevoerd in de trading-omgeving.

Over Phemex

Phemex is opgericht in 2019 en is een cryptobeurs die de gebruiker centraal stelt en wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen handelaren wereldwijd. Het platform biedt spot- en derivatenhandel, copytrading en vermogensbeheerproducten die zijn ontworpen om prioriteit te geven aan gebruikerservaring, transparantie en innovatie. Met een vooruitstrevende benadering en een toewijding aan de empowerment van gebruikers, levert Phemex betrouwbare hulpmiddelen, inclusieve toegang en evoluerende kansen voor handelaren op elk niveau om te groeien en successen te behalen.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920133/Phemex.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg