Phemex dévoile l'AI Bot, marquant une étape importante de sa révolution AI-Native

APIA, Samoa, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, une bourse de crypto-monnaie axée sur l'utilisateur, a dévoilé le AI Bot, une étape tactique de la révolution AI-Native de Phemex, à la suite de sa transition historique vers une organisation AI-native. Ce lancement fait évoluer l'intelligence artificielle d'une vision stratégique vers un « partenaire commercial intelligent » très performant, en faisant évoluer le paradigme du secteur d'une exécution manuelle émotionnelle vers un modèle discipliné de « collaboration humain + IA » pour ses 10 millions d'utilisateurs dans le monde.

Phemex Unveils AI Bot, Marking A Product Milestone of Its AI-Native Revolution

Au début de l'année, Phemex a présenté son initiative AI-Native, s'engageant à intégrer l'intelligence artificielle dans les opérations internes et l'architecture des produits externes. Le lancement d'AI Bot est une démonstration en direct de cette stratégie dans la pratique, allant au-delà de la transformation conceptuelle en applications orientées vers l'utilisateur.

En utilisant l'apprentissage automatique avancé pour analyser des millions de points de données en temps réel, l'AI Bot de Phemex automatise des stratégies quantitatives complexes dans les systèmes Futures Grid, Spot Grid et Martingale. Doté d'une « intelligence consciente du risque », le moteur donne la priorité à la préservation du capital en ajustant dynamiquement l'effet de levier et les paramètres sur la base de la volatilité historique. L'intelligence reste ainsi un outil de résilience, qui permet aux opérateurs de tirer parti de l'IA au lieu de perdre leur avantage concurrentiel à cause d'elle.

Pour catalyser cette ère du commerce intelligent, Phemex a lancé l'AI Bot Carnival, une fête du commerce à plus de 1 000 000 $. L'initiative comprend un programme de protection contre les pertes à 100 % pour les nouveaux venus afin de garantir une entrée sans barrière dans le trading quantitatif, ainsi que des récompenses de volume échelonnées jusqu'à 5 000 USDT et des incitations multi-bots conçues pour encourager une gestion systématique et diversifiée des portefeuilles.

« L'AI Bot de Phemex est une preuve solide que notre stratégie AI-Native n'est pas théorique - elle est opérationnelle », a déclaré Federico Variola, PDG de Phemex. « Nous n'expérimentons pas l'IA à la marge. Nous construisons activement une bourse où les systèmes intelligents sont intégrés dans le fonctionnement des produits. Ce lancement est une étape précoce mais concrète, et nous continuerons à mettre en œuvre cette stratégie à long terme. »

Avec l'AI Bot maintenant en ligne, Phemex avance dans sa feuille de route vers un modèle d'échange entièrement AI-native où l'intelligence est intégrée au niveau de l'infrastructure et progressivement incorporée dans l'expérience du trading.

À propos de Phemex

Fondée en 2019, Phemex est une plateforme d'échange de cryptomonnaies axée sur l'utilisateur, plébiscitée par plus de 10 millions d'opérateurs dans le monde entier. La plateforme propose des opérations au comptant et sur produits dérivés, du copy trading et des produits de gestion de patrimoine, conçus pour donner la priorité à l'expérience des utilisateurs, à la transparence et à l'innovation. En se fondant sur une approche avant-gardiste et sur la volonté d'encourager l'initiative des utilisateurs, Phemex propose des outils fiables, un accès inclusif et des possibilités d'évolution qui aident les opérateurs à se développer et à réussir, quel que soit leur niveau.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://phemex.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2920133/Phemex.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg