Phemex Luncurkan AI Bot, Perkembangan Penting dalam Revolusi AI

Pada awal tahun ini, Phemex memperkenalkan "AI-Native Initiative", sebuah komitmen untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam aktivitas operasional internal dan arsitektur produk eksternal. Peluncuran AI Bot menjadi bukti nyata dari strategi tersebut, menghadirkan penerapan AI secara langsung kepada pengguna.

Dengan memanfaatkan teknologi machine learning yang mutakhir untuk menganalisis jutaan titik data secara real-time, Phemex AI Bot mampu mengotomatisasi strategi kuantitatif yang kompleks pada sistem Futures Grid, Spot Grid, dan Martingale. Dirancang dengan konsep "Risk-Aware Intelligence", sistem ini memprioritaskan perlindungan modal pengguna dengan menyesuaikan fasilitas dana pinjaman (leverage) dan parameter secara dinamis berdasarkan volatilitas historis. Pendekatan tersebut memastikan AI berfungsi sebagai sarana yang meningkatkan daya tahan sehingga trader dapat memanfaatkan keunggulan AI tanpa kehilangan keunggulan kompetitifnya.

Untuk menyambut era trading cerdas ini, Phemex juga meluncurkan AI Bot Carnival dengan hadiah total lebih dari US$1.000.000. Program ini mencakup Skema Perlindungan Kerugian 100% bagi pengguna baru sebagai akses tanpa hambatan menuju metode trading kuantitatif. Selain itu, Phemex menyediakan hadiah berbasiskan volume transaksi hingga 5.000 USDT, serta insentif penggunaan multi-bot yang dirancang untuk mendorong pengelolaan portofolio yang sistematis dan terdiversifikasi.

"Phemex AI Bot menjadi bukti nyata bahwa strategi AI kami bukan sekadar konsep, namun sudah diterapkan," ujar Federico Variola, CEO, Phemex. "Kami tidak sekadar bereksperimen dengan AI. Kami membangun bursa kripto dengan sistem cerdas yang tertanam secara langsung dalam fungsi produk. Peluncuran ini merupakan langkah awal yang konkret, dan kami akan terus menjalankan strategi jangka panjang ini."

Setelah AI Bot resmi diluncurkan, Phemex melanjutkan langkahnya menuju model bursa kripto yang sepenuhnya didukung AI dengan kecerdasan buatan yang terintegrasi pada level infrastruktur dan semakin melekat dalam pengalaman trading pengguna.

Tentang Phemex

Berdiri pada 2019, Phemex adalah bursa kripto yang paling mengutamakan pengguna. Phemex telah meraih kepercayaan lebih dari 10 juta trader di seluruh dunia. Platform ini menawarkan berbagai layanan dan solusi, seperti Spot Trading dan Futures Trading, copy trading, dan produk wealth management yang memprioritaskan pengguna, transparansi, dan inovasi. Dengan pendekatan visioner, serta komitmen untuk memberdayakan pengguna, Phemex menyediakan sarana andal, akses inklusif, dan peluang menarik agar setiap trader dapat berkembang dan meraih kesuksesan.

Informasi selengkapnya: https://phemex.com/

