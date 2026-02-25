Phemex представляет ИИ-бота, знаменующего собой веху в AI-Native Revolution

АПИА, Самоа, 26 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Phemex, ориентированная на пользователя криптобиржа, представила AI Bot, тактическую веху Phemex AI-Native Revolution, после ее знаменательного перехода в организацию, основанную на искусственном интеллекте. Этот запуск превращает искусственный интеллект из стратегического видения в высокопроизводительного «интеллектуального торгового партнера», сдвигая парадигму отрасли от эмоционального ручного исполнения к дисциплинированной модели «Сотрудничество человека и ИИ» для 10 миллионов пользователей по всему миру.

Ранее в этом году компани Phemex представила свою инициативу AI-Native Initiative, взяв на себя обязательство интегрировать искусственный интеллект во внутренние операции и внешнюю архитектуру продукта. Запуск AI Bot служит живой демонстрацией этой стратегии на практике, выходя за рамки концептуальной трансформации в приложения, ориентированные на пользователя.

Используя передовое машинное обучение для анализа миллионов точек данных в режиме реального времени, Phemex AI Bot автоматизирует сложные количественные стратегии в системах Futures Grid, Spot Grid и Martingale. Разработанный с учетом рисков, механизм отдает приоритет сохранению капитала, динамически регулируя рычаг и параметры на основе исторической волатильности. Это гарантирует, что интеллект остается инструментом обеспечения устойчивости, позволяя трейдерам получать значительное влияние от ИИ, а не терять свое конкурентное преимущество перед ним.

Чтобы стимулировать эту эру интеллектуальной торговли, компания Phemex инициировала AI Bot Carnival, трейдерский праздник более чем на 1 000 000 долларов. Эта инициатива включает в себя программу 100% защиты от убытков для новичков, чтобы обеспечить вход с нулевым барьером в количественную торговлю, наряду с многоуровневыми вознаграждениями за объем до 5000 USDT и стимулами для нескольких ботов, призванными стимулировать систематическое, диверсифицированное управление портфелем.

«Phemex AI Bot является убедительным доказательством того, что наша стратегия AI-Native не теоретическая, а оперативная, — сказал Федерико Вариола (Federico Variola), генеральный директор Phemex. — Мы не экспериментируем с ИИ на марже. Мы активно строим биржу, где интеллектуальные системы встраиваются в работу продуктов. Этот запуск является ранним, но конкретным шагом, и мы продолжим реализацию этой долгосрочной стратегии».

Теперь, когда AI Bot работает, Phemex продвигает свою дорожную карту к модели обмена полностью на базе ИИ, где интеллект интегрируется на уровне инфраструктуры и постепенно внедряется в торговый опыт.

