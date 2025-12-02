GAC hautnah: Afrikanische Medien erleben Intelligenz, Präzision und Qualität

GUANGZHOU, China, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Vom 19. bis 21. November besuchte eine Delegation führender Vertreter afrikanischer Automobilmedien aus Ländern wie Ägypten und Tunesien Guangzhou, um an einem dreitägigen intensiven „Africa Media GAC Visit" teilzunehmen. Während des Besuchs besichtigte die afrikanische Mediendelegation den Hauptsitz von GAC, erkundete moderne intelligente Fertigungsanlagen, nahm an intensiven Testfahrten teil, besuchte eine Gruppeninterviewrunde auf der Guangzhou International Automobile Exhibition und nahm an einer Veranstaltung zur gemeinsamen Gestaltung der Stadt im Canton Tower teil. Im Rahmen dieser Tour erhielten sie einen umfassenden Einblick in die Stärken und Visionen von GAC in den Bereichen Globalisierung, Intelligenz und Elektrifizierung.

Am ersten Tag besuchte die afrikanische Mediendelegation den Hauptsitz von GAC und verschaffte sich einen systematischen Überblick über die globale Geschäftsstruktur des Unternehmens, sein zukunftsorientiertes Forschungs- und Entwicklungssystem sowie seine internationale Entwicklungsstrategie.

Anschließend besuchte die Delegation die Produktionsstätten von GAC und AION und besichtigte die wichtigsten Werkstätten wie Schweißerei, Endmontage und Qualitätskontrolle. Die intelligenten Fertigungskapazitäten von GAC hinterließen bei der afrikanischen Mediendelegation einen starken Eindruck, sowohl was die Effizienz als auch die Stabilität betrifft.

Während der Testfahrt überzeugte sich die afrikanische Mediendelegation von der umfassenden Leistungsfähigkeit der neuen Elektro- und Hybrid-Reev-Modelle von GAC unter verschiedenen Fahrbedingungen. Das Programm umfasste das Fahren von Achterkurven, unebene Straßenabschnitte, Beschleunigung auf gerader Strecke und Slalomkurse, um städtische Bedingungen, komplexe Straßenverhältnisse und das Fahren auf Autobahnen zu simulieren.

Am 21. November besuchte die Delegation den Ausstellungsbereich von GAC auf der 23. Internationalen Automobilausstellung in Guangzhou, um die zukunftsweisende Ausrichtung des Unternehmens in den Bereichen neue Energien, intelligente Technologien und zukünftige Mobilität aus einer globalen Perspektive zu betrachten.

Im Anschluss an die Automobilausstellung besichtigte die Delegation Sehenswürdigkeiten wie den Canton Tower und unternahm eine Pearl River Night Cruise, die Guangzhous einzigartige Vitalität und Charme widerspiegeln. Sie betonten, dass diese Erfahrung ihr Bild von Guangzhou als einer Stadt, in der „Technologie und Kultur miteinander harmonieren", vertieft und ihr Eindruck von GAC als einer offenen, dynamischen und global ausgerichteten Marke weiter gefestigt habe.

Dieser ausführliche Besuch der afrikanischen Mediendelegation bot internationalen Medien eine wertvolle Perspektive aus erster Hand, um GAC zu verstehen und darüber zu berichten, und unterstützte gleichzeitig die Entwicklung des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen China und Afrika in der Automobilindustrie. Mit Blick auf die Zukunft wird GAC weiterhin einen offenen und pragmatischen Ansatz verfolgen, mehr qualitativ hochwertige Mobilitätslösungen für lokale Nutzer anbieten und zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen der chinesischen und afrikanischen Automobilindustrie beitragen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2835108/1.jpg