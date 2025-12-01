Dentro de GAC: Los medios africanos son testigos de inteligencia, precisión y calidad

GUANGZHOU, China, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 19 al 21 de noviembre, una delegación de destacados representantes de medios de comunicación del sector automotriz africano, procedentes de países como Egipto y Túnez, visitó Guangzhou para participar en una exhaustiva "Visita de Medios de Comunicación de África a GAC" de tres días. Durante la visita, la delegación recorrió la sede de GAC, exploró plantas de fabricación inteligente avanzadas, participó en pruebas de conducción inmersivas, asistió a una sesión de entrevistas grupales en el Salón Internacional del Automóvil de Guangzhou y participó en un evento de cocreación urbana en la Torre Cantón. Gracias a este viaje, adquirieron una comprensión integral de las fortalezas y la visión de GAC en globalización, inteligencia artificial y electrificación.

El primer día, la delegación visitó la sede de GAC, donde obtuvo una visión general del diseño global de la empresa, su sistema de I+D con visión de futuro y su estrategia de desarrollo internacional.

Posteriormente, la delegación visitó las plantas de producción de GAC y AION, recorriendo talleres clave como soldadura, ensamblaje final e inspección de calidad. Las capacidades de fabricación inteligente de GAC impresionaron profundamente a la Delegación de Medios de Comunicación de África, tanto en términos de eficiencia como de estabilidad.

Durante la sesión de prueba de conducción, la Delegación de Medios de Comunicación de África experimentó el rendimiento integral de los nuevos vehículos eléctricos GAC y los modelos híbridos Reev en diversas situaciones de conducción. El programa incluyó maniobras en forma de ocho, tramos de carretera accidentados, aceleración en línea recta y circuitos de eslalon, simulando condiciones urbanas, entornos viales complejos y conducción en carretera.

El 21 de noviembre, la delegación visitó el área de exhibición de GAC en la 23ª Exposición Internacional del Automóvil de Guangzhou, donde observó la innovadora estrategia de la compañía en materia de nuevas energías, tecnologías inteligentes y movilidad del futuro desde una perspectiva global.

Tras la exhibición, la delegación admiró lugares emblemáticos como la Torre Cantón y el Crucero Nocturno del Río Perla, que mostraban la vitalidad y el encanto únicos de Guangzhou. Señalaron que la experiencia profundizó su comprensión de Guangzhou como una ciudad donde "la tecnología y la cultura coexisten" y reforzó aún más su impresión de GAC como una marca abierta, joven y con vocación global.

Esta visita exhaustiva de la Delegación de Medios de África brindó a los medios internacionales una valiosa perspectiva de primera mano para comprender e informar sobre GAC, a la vez que apoyó el desarrollo del intercambio y la cooperación en la industria automotriz entre China y África. De cara al futuro, GAC seguirá manteniendo un enfoque abierto y pragmático, ofreciendo más soluciones de movilidad de alta calidad para los usuarios locales y contribuyendo al avance de la cooperación industrial de automoción entre China y África.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2835108/1.jpg