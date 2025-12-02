A l'intérieur de GAC : Les médias africains témoignent de l'intelligence, de la précision et de la qualité

CANTON, Chine, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Du 19 au 21 novembre, une délégation de représentants des principaux médias automobiles africains de pays tels que l'Égypte et la Tunisie s'est rendue à Canton pour participer à une visite approfondie de trois jours des médias africains de GAC. Au cours de cette visite, la délégation des médias africains s'est rendue au siège du GAC, a visité des usines de fabrication intelligente de pointe, a participé à des essais de conduite immersifs, a assisté à une séance d'entretien de groupe à l'exposition automobile internationale de Canton et a participé à un événement de co-création municipal à la Tour de Canton. Ce voyage leur a permis de comprendre les forces et la vision de GAC dans les domaines de la mondialisation, de l'intelligence et de l'électrification.

Le premier jour, la délégation des médias africains a visité le siège de GAC, ce qui lui a permis d'avoir une vue d'ensemble de la structure commerciale mondiale de l'entreprise, de son système de R&D tourné vers l'avenir et de sa stratégie de développement international.

La délégation a ensuite visité les sites de production de GAC et d'AION, ainsi que les principaux ateliers de soudage, d'assemblage final et d'inspection de la qualité. Les capacités de fabrication intelligente de GAC ont fait forte impression sur la délégation des médias africains en termes d'efficacité et de stabilité.

Au cours de la séance d'essai, la délégation des médias africains a pu apprécier les performances globales des nouveaux modèles de véhicules électriques et hybrides de GAC dans différents scénarios de conduite. Le programme comprenait des parcours en huit, des sections de routes accidentées, des accélérations en ligne droite et des parcours de slalom, simulant des conditions urbaines, des environnements routiers complexes et la conduite sur autoroute.

Le 21 novembre, la délégation a visité la zone d'exposition de GAC au 23e salon international de l'automobile de Canton, où elle a pu observer, d'un point de vue global, la présentation prospective de l'entreprise dans les domaines des nouvelles énergies, des technologies intelligentes et de la mobilité future.

Après le salon de l'automobile, la délégation a admiré des sites tels que la Tour de Canton et la croisière nocturne sur la rivière des Perles, qui témoignent de la vitalité et du charme uniques de Canton. Ils ont noté que cette expérience leur a permis de mieux comprendre que Canton est une ville où « technologie et culture coexistent » et a renforcé leur impression que GAC est une marque ouverte, jeune et tournée vers le monde.

Cette visite approfondie de la délégation des médias africains a fourni aux médias internationaux une perspective de première main inestimable pour comprendre et rendre compte de GAC, tout en soutenant le développement des échanges et de la coopération dans le domaine de l'industrie automobile entre la Chine et l'Afrique. À l'avenir, GAC continuera à défendre une approche ouverte et pragmatique, à fournir davantage de solutions de mobilité de haute qualité aux utilisateurs locaux et à contribuer à l'avancement de la coopération industrielle automobile entre la Chine et l'Afrique.

