GAC 인사이드: 아프리카 언론, 지능화•정밀도•품질 직접 확인

광저우, 중국 2025년 12월 2일 /PRNewswire/ -- 11월 19일부터 21일까지 이집트, 튀니지 등 여러 아프리카 국가의 주요 자동차 전문 언론인들로 구성된 대표단이 광저우를 방문해 사흘간의 심층 견학 프로그램 '아프리카 미디어 GAC 방문(Africa Media GAC Visit)'에 참여했다. 이 방문 기간 동안 아프리카 미디어 대표단은 GAC 본사를 둘러보고 첨단 지능형 제조 공장을 탐방하며 몰입형 시승회에 참여했다. 또한, 광저우 국제 모터쇼(Guangzhou International Automobile Exhibition )에서 그룹 인터뷰 세션에 참석하고 캔톤 타워에서 열린 도시 공동 창조 행사에 함께했다. 대표단은 이 여정을 통해 GAC의 글로벌화, 지능화, 전동화 분야에서의 강점과 비전을 포괄적으로 이해하게 됐다.

첫날, 아프리카 미디어 대표단은 GAC 본사를 방문해 글로벌 사업 구조, 미래지향적 연구개발(R&D) 체계, 국제화 전략에 대한 체계적 설명을 들었다.

이어 대표단은 GAC 및 아이온(AION) 생산기지를 방문해 용접, 최종 조립, 품질 검사 등 핵심 공정을 둘러봤다. GAC의 지능형 제조 역량은 효율성과 안정성 측면에서 대표단에 강한 인상을 남겼다.

시승 프로그램에서 대표단은 다양한 주행 환경에서 GAC의 신형 전기차(EV)와 하이브리드-REEV 모델의 종합적인 성능을 경험했다. 프로그램에는 8자 핸들링, 비포장도로 구간, 직선 가속, 슬라럼 등 도심, 복합 도로, 고속도로 상황을 시뮬레이션한 다양한 코스가 포함됐다.

11월 21일, 대표단은 제23회 광저우 국제 모토쇼 GAC 전시관을 방문해 신에너지, 지능형 기술, 미래 모빌리티 분야에서 GAC가 제시한 글로벌 관점의 미래지향적 전략을 확인했다.

전시회 이후 대표단은 캔톤 타워, 주강 야경 크루즈 등 광저우의 대표 명소를 방문하며 도시의 활력과 매력을 직접 체감했다. 대표단은 이번 경험이 '기술과 문화가 공존하는 도시'로서의 광저우에 대한 이해를 높였고, GAC가 지향하는 개방적•젊은•글로벌 브랜드 이미지에 대한 인식을 더욱 강화했다고 평가했다.

이번 심층 방문은 국제 언론이 GAC를 이해하고 보도하는 데 중요한 1차 정보를 제공했을 뿐 아니라, 중국과 아프리카 간 자동차 산업 교류와 협력 발전을 지원하는 계기가 됐다. GAC는 앞으로도 개방적이고 실용적인 접근 방식을 유지하며 현지 사용자에게 더 높은 품질의 모빌리티 솔루션을 제공하고, 중국-아프리카 자동차 산업 협력 발전에 힘을 보탤 계획이다.

