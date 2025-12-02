GAC視察：アフリカ系報道機関、インテリジェンス、精密性、品質を目の当たりに

広州（中国）、2025年12月2日 /PRNewswire/ -- エジプトやチュニジアといったアフリカの自動車関係の主要報道関係者を擁する代表団が広州を訪問し、11月19日から21日にかけて3日間にわたって行われた「アフリカ系報道機関のGAC視察（Africa Media GAC Visit）」に参加しました。訪中の際、アフリカ系報道代表団はGAC本社を訪問し、先進的かつインテリジェントな製造工場を視察しました。また、没入型の試乗体験、広州国際モーターショー（Guangzhou International Automobile Exhibition）でのグループ面談に加え、広州タワーでの都市共創イベントにも参加しました。これにより、代表団はGACのグローバル化、インテリジェンス、EV化における強みとビジョンについて包括的な理解を得ました。

初日、代表団はGAC本社を訪問して、同社のグローバル事業展開、将来を見据えた研究開発体制、グローバルな発展戦略について体系的な理解を得ました。

また、GACおよびAIONの生産拠点も訪問し、溶接、最終組立、品質検査といった主要工程を視察しました。GACのインテリジェント製造能力における効率性と安定性の両立は、代表団に強烈な印象を与えました。

試乗会では、代表団は多彩な走行シナリオで、新型GAC電気自動車（EV）および発電専用の小型エンジンを搭載したハイブリッドレンジエクステンダー式電気自動車（REEV）の総合性能を体験しました。これには、都市環境、複雑な道路環境、高速道路走行を模した八の字走行、悪路区間、直線加速、スラロームコースが含まれています。

また、11月21日には第23回広州国際モーターショー（Guangzhou International Automobile Exhibition）のGAC展示ブースを視察し、同社がグローバルな視点で進める新エネルギー、インテリジェント技術、未来のモビリティに関する先見的な展開を視察しています。

モーターショー終了後、代表団は広州タワーや珠江ナイトクルーズなどのランドマークを訪れ、広州ならではの活気と魅力を体感しました。また、代表団はこのような体験を通じて「技術と文化が共存する都市」としての広州への理解を深め、GACが開放的かつ若々しくグローバル志向のブランドであるという印象がさらに強まったと述べました。

今回のアフリカ系報道機関代表団による現地視察は、国際メディアがGACを理解し報道する上で貴重となる、自らの体験に基づく視点や経験を提供するとともに、中国とアフリカの自動車産業交流・協力の発展を支援するものです。GACは、今後も開放的かつ実践的な姿勢を堅持し、現地ユーザーにより多くの質の高いモビリティソリューションを提供するとともに、中国とアフリカの自動車産業協力の進展に貢献していきます。

SOURCE GAC