Erstmals in China! Su Zhigang, Vorsitzender der chinesischen Chimelong Group, wird in die IAAPA Hall of Fame aufgenommen

HENGQIN, China, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 17. November 2025, auf der "IAAPA Legends: A Hall of Fame Celebratory Affair" in Orlando, Florida, USA, wurde Herr Su Zhigang, Vorsitzender der Chimelong Group, offiziell in die IAAPA Hall of Fame 2025 aufgenommen und ist damit der erste chinesische Preisträger in der Geschichte der Auszeichnung.

Su Zhigang Becomes the First Chinese Inducted Into the IAAPA Hall of Fame

Diese Anerkennung folgt auf die Verleihung des Buzz Price Award durch die Themed Entertainment Association (TEA) im Jahr 2024 und markiert einen weiteren Meilenstein, der sowohl Sus globale Führungsrolle als auch den wachsenden internationalen Einfluss von Chimelong als bahnbrechende Kultur- und Tourismusmarke aus China unterstreicht.

Die 1918 gegründete IAAPA ist der weltweit größte ständige internationale Verband für Vergnügungseinrichtungen und Attraktionen und vertritt über 7.500 Mitglieder in mehr als 100 Ländern und Regionen. Die 1990 ins Leben gerufene IAAPA Hall of Fame gilt als eine der höchsten Auszeichnungen in der weltweiten Attraktionsbranche. Die Kriterien für die Verleihung der Hall of Fame sind außergewöhnlich streng und umfassen Innovation, betriebliche Spitzenleistungen und nachhaltige Entwicklung.

Jakob Wahl, Präsident und CEO der IAAPA, kommentierte:

"Su Zhigangs außergewöhnlicher strategischer Weitblick hat das Ausmaß und die Landschaft der asiatischen Attraktionsbranche neu definiert, mit einem Einfluss, der weltweit ausstrahlt. Sein Engagement für den Umweltschutz, die Erhaltung der Kultur und die Verbindung von Tourismus und Unterhaltung ist ein starkes Beispiel für die Branche.

Weltweit haben nur acht Personen sowohl den Buzz Price Thea Award als auch den IAAPA Hall of Fame Award erhalten. Su Zhigang ist der einzige chinesische Empfänger unter ihnen.

In seiner Dankesrede sagte Su:

"Ich möchte meinem Land und den Möglichkeiten, die durch Chinas Reform und Öffnung geschaffen wurden, meinen Dank aussprechen. Dank dieser Reformen konnte ich vom Landwirt zum Unternehmer aufsteigen und Schritt für Schritt meine Träume verwirklichen."

Er erklärte: "Egal, wo ich bin, ich betrachte mich immer als Anfänger - als jemand, der ständig lernen und sich weiter anstrengen muss. Die Aufnahme in die IAAPA Hall of Fame ist nicht nur eine Ehre, sondern auch ein neuer Startpunkt. Ich werde diese Gelegenheit nutzen, um die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern weiter zu verstärken, fortschrittliche Technologien und Management-Know-how aktiv einzubringen und dazu beizutragen, die chinesische Kultur- und Tourismusindustrie auf ein höheres Entwicklungsniveau zu heben."

Der aus einer Bauernfamilie in Guangdong stammende Su Zhigang begann seine unternehmerische Reise 1989 mit einem Restaurant und gründete 1997 den ersten privat betriebenen Safaripark Chinas. In den vergangenen 36 Jahren hat er Chimelong dazu gebracht, sich ausschließlich auf den Kulturtourismus zu konzentrieren. Durch kontinuierliche Innovation und außergewöhnliche kreative Fähigkeiten hat er erfolgreich drei Weltklasse-Resorts aufgebaut - Chimelong Guangzhou Resort, Chimelong Hengqin Resort und Chimelong Qingyuan Resort.

Bis heute glänzen die vielfältigen Attraktionen der Chimelong Group auf der Weltbühne mit 17 Guinness-Weltrekorden und mehreren Auszeichnungen von TEA und IAAPA - Meilensteine, die den Aufstieg der einheimischen Kulturtourismusmarken Chinas signalisieren. Chimelong, das jedes Jahr Millionen von Besuchern aus aller Welt begrüßt, ist zu einem dynamischen Symbol für Chinas wachsende Leistungsfähigkeit und sein Potenzial in der globalen Tourismuslandschaft geworden.

Mit Blick auf die Zukunft sagte Su, dass Chimelong weiterhin Innovationen vorantreiben, neue Geschäftsmodelle und Entwicklungswege erforschen, Spitzentechnologien integrieren und mehr unverwechselbare und weltweit beliebte Themenparks schaffen wird.

