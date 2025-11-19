中国初！中国の長隆グループ会長・Su Zhigang氏、IAAPA殿堂入り

中国・横琴、2025年11月20日 /PRNewswire/ --2025年11月17日、米国フロリダ州オーランドで開催された「IAAPAレジェンド：: 殿堂入り記念式典」で、Chimelong Grou会長のSu Zhigang氏が2025年IAAPA殿堂入りを正式に果たし、同賞史上初の中国人受賞者となった。

この表彰は、2024年にテーマエンターテインメント協会（TEA）からバズプライス賞を受賞したことに続くもので、Su氏の世界的なリーダーシップと、中国発の文化・観光ブランドとして拡大するChimelongの国際的な影響力を強調する新たな節目となる。

1918 年に設立された IAAPA は、世界最大のアミューズメント施設およびアトラクションに関する常設の国際協会であり、100 を超える国と地域にわたる 7,500 を超える会員を擁しています。1990年に設立されたIAAPA殿堂は、イノベーション、運営の卓越性、持続可能な開発といった厳格な基準を満たす必要があり、世界のアトラクション業界における最高レベルの栄誉のひとつとして広く認められています。

IAAPAの社長兼CEOであるJakob Wahl氏は、次のようにコメントしています:

「Su Zhigang氏の卓越した戦略的ビジョンは、アジアのアトラクション産業の規模と景観を再定義し、その影響力は世界中に広がっています。生態保全、文化継承、そして観光とエンターテインメントの融合に対する同氏の揺るぎない取り組みは、業界にとって力強い模範となっています。」

世界的に見ても、バズ・プライス THEA アワードと IAAPA 殿堂入りの両方を受賞した人物は、これまでにわずか 8 名しかいません。その中で、中国人受賞者はSu Zhigang氏ただ一人です。

受賞スピーチで、Su氏は次のように述べました:

「私は、自国と、中国の改革開放によってもたらされた機会に感謝の意を表したいと思います。これらの改革のおかげで、私は農民から出発し、一歩一歩起業を通じて夢を追い続けることができました。」

同氏は次のように述べています。「どこにいても、私は常に自分を初心者だと考えています — 学び続け、努力し続けなければならない存在として。IAAPA殿堂入りは、単なる栄誉にとどまらず、新たな出発点でもあります。この機会を活かして、国際的な仲間との協力をさらに強化し、先進技術や経営ノウハウを積極的に導入し、中国の文化・観光産業の発展をより高い水準へと引き上げていきたいと考えています。」

広東の農家に生まれたSu Zhigang氏は、1989年にレストラン事業から起業の道を歩み始め、1997年に中国初の民間運営サファリパークを設立しました。過去36年間、彼はChimelongを率いて文化観光に専念してきた。彼は継続的な革新と卓越した創造力により、長隆広州リゾート、長隆横琴リゾート、長隆清遠リゾートという 3 つの世界クラスのリゾート施設を建設することに成功しました。

これまでに、Chimelongグループの多様なアトラクションは世界的に注目を集めており、ギネス世界記録17件やTEA・IAAPAからの複数の賞を受賞しています。これらの成果は、中国発の文化観光ブランドの台頭を示す重要な節目となっています。毎年世界中から何百万人もの来場者を迎えるChimelongグループは、世界の観光業界における中国の成長する実力と潜在力を象徴する、ダイナミックな存在となっています。

将来に向けて、Su氏は、Chimelongグループが引き続きイノベーションを推進し、新しいビジネスモデルや開発の道筋を探求し、最先端技術を統合し、より独自性の高く、世界中で愛されるテーマパークを創出していくと述べました。

