¡Primero en China! Su Zhigang, presidente del Grupo Chimelong de China, ingresa al Salón de la Fama de IAAPA

HENGQIN, China, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 17 de noviembre de 2025, en el evento "IAAPA Legends: A Hall of Fame Celebratory Affair" celebrado en Orlando, Florida, EE.UU., Su Zhigang, presidente del Grupo Chimelong, fue incorporado oficialmente al Salón de la Fama de IAAPA de 2025, convirtiéndose en el primer homenajeado chino en la historia del premio.

Este reconocimiento se suma al Premio Buzz Price que recibió de la Themed Entertainment Association (TEA) en 2024, lo que representa otro hito que destaca tanto el liderazgo global de Su como la creciente influencia internacional de Chimelong como marca pionera en cultura y turismo de China.

Fundada en 1918, la IAAPA es la mayor asociación internacional permanente del mundo para instalaciones y atracciones de ocio, con más de 7.500 miembros en más de 100 países y regiones. El Salón de la Fama de IAAPA, creado en 1990, es considerado uno de los mayores galardones del sector mundial de las atracciones, con criterios excepcionalmente rigurosos que abarcan la innovación, la excelencia operativa y el desarrollo sostenible.

Jakob Wahl, presidente y consejero delegado de IAAPA, comentó:

"La extraordinaria visión estratégica de Su Zhigang ha redefinido la magnitud y el panorama de la industria de atracciones en Asia, con una influencia que resuena a nivel mundial. Su compromiso con la conservación ecológica, la preservación cultural y la fusión del turismo y el entretenimiento constituye un gran ejemplo para el sector".

A nivel mundial, solo ocho personas han recibido tanto el Premio Buzz Price Thea como el Premio del Salón de la Fama de IAAPA. Su Zhigang es el único chino entre ellos.

Durante su discurso de aceptación, Su dijo:

"Quiero expresar mi gratitud a mi país y a las oportunidades que brindó la reforma y apertura de China. Gracias a estas reformas pude superar mi condición de agricultor y, paso a paso, perseguir mis sueños a través del emprendimiento".

Afirmó: "Dondequiera que esté, siempre me considero un principiante, alguien que debe seguir aprendiendo y esforzándose. Este ingreso al Salón de la Fama de IAAPA no solo es un honor, sino también un nuevo punto de partida. Aprovecharé esta oportunidad para fortalecer aún más la colaboración con colegas internacionales, introducir activamente tecnologías avanzadas y experiencia en gestión, y contribuir a que la industria cultural y turística de China alcance un nivel de desarrollo superior".

Nacido en una familia de agricultores de Guangdong, Su Zhigang comenzó su trayectoria empresarial con un restaurante en 1989 y fundó el primer parque safari privado de China en 1997. Durante los últimos 36 años, ha liderado Chimelong, enfocándose exclusivamente en el turismo cultural. Gracias a la innovación continua y a una capacidad creativa excepcional, ha construido con éxito tres destinos turísticos de clase mundial: Chimelong Guangzhou Resort, Chimelong Hengqin Resort y Chimelong Qingyuan Resort.

Hasta la fecha, las diversas atracciones del Grupo Chimelong brillan en el panorama mundial, con 17 récords Guinness y múltiples premios de TEA e IAAPA; hitos que señalan el auge de las marcas de turismo cultural de origen chino. Recibiendo a millones de visitantes de todo el mundo cada año, Chimelong se ha convertido en un símbolo dinámico de la creciente capacidad y potencial de China en el sector turístico global.

De cara al futuro, Su afirmó que Chimelong continuará impulsando la innovación, explorando nuevos modelos de negocio y vías de desarrollo, integrando tecnologías de vanguardia y creando parques temáticos más singulares y apreciados a nivel mundial.