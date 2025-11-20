Première en Chine ! Su Zhigang, président du groupe chinois Chimelong, intronisé au Panthéon de l'IAAPA

HENGQIN, Chine, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 17 novembre 2025, lors de la conférence "IAAPA Legends : A Hall of Fame Celebratory Affair" qui s'est tenu à Orlando, en Floride, aux États-Unis, M. Su Zhigang, président du groupe Chimelong, a été officiellement intronisé au 2025 IAAPA Hall of Fame, devenant ainsi le premier Chinois à être honoré dans l'histoire de ce prix.

Su Zhigang Becomes the First Chinese Inducted Into the IAAPA Hall of Fame Chimelong Hengqin Resort

Cette reconnaissance fait suite à l'attribution du Buzz Price Award par la Themed Entertainment Association (TEA) en 2024, marquant une nouvelle étape qui souligne à la fois le leadership mondial de Su et l'influence internationale croissante de Chimelong en tant que marque culturelle et touristique pionnière de la Chine.

Fondée en 1918, l'IAAPA est la plus grande association internationale permanente d'installations et d'attractions, représentant plus de 7 500 membres dans plus de 100 pays et régions. Créé en 1990, le Hall of Fame de l'IAAPA est largement considéré comme l'une des plus hautes distinctions de l'industrie mondiale des attractions, avec des critères exceptionnellement rigoureux couvrant l'innovation, l'excellence opérationnelle et le développement durable.

Jakob Wahl, président et directeur général de l'IAAPA, a commenté l'événement :

"L'extraordinaire vision stratégique de M. Su Zhigang a redéfini l'échelle et le paysage de l'industrie des attractions en Asie, avec une influence qui résonne dans le monde entier. Son engagement en faveur de la conservation de l'environnement, de la préservation de la culture et de la fusion du tourisme et du divertissement est un exemple à suivre pour le secteur.

Dans le monde entier, seules huit personnes ont reçu à la fois le prix Buzz Price Thea et le prix IAAPA Hall of Fame. Su Zhigang est le seul lauréat chinois parmi eux.

Lors de son discours de remerciement, Su a déclaré

"Je tiens à exprimer ma gratitude envers mon pays et les opportunités créées par la réforme et l'ouverture de la Chine. C'est grâce à ces réformes que j'ai pu passer du statut d'agriculteur à celui de chef d'entreprise et, petit à petit, poursuivre mes rêves grâce à l'esprit d'entreprise".

Il a déclaré : "Où que je sois, je me considère toujours comme un débutant - quelqu'un qui doit continuer à apprendre et à s'efforcer. Cette intronisation au Panthéon de l'IAAPA n'est pas seulement un honneur, mais aussi un nouveau point de départ. Je profiterai de cette occasion pour renforcer la collaboration avec mes homologues internationaux, introduire activement des technologies de pointe et une expertise en matière de gestion, et contribuer à élever l'industrie culturelle et touristique chinoise à un niveau de développement plus élevé".

Issu d'une famille d'agriculteurs du Guangdong, Su Zhigang a commencé son parcours d'entrepreneur avec un restaurant en 1989 et a fondé le premier parc safari privé de Chine en 1997. Au cours des 36 dernières années, il a amené Chimelong à se concentrer uniquement sur le tourisme culturel. Grâce à une innovation constante et à une capacité créative exceptionnelle, il a réussi à créer trois destinations touristiques de classe mondiale : Chimelong Guangzhou Resort, Chimelong Hengqin Resort et Chimelong Qingyuan Resort.

À ce jour, les diverses attractions du groupe Chimelong brillent sur la scène mondiale, avec 17 records du monde Guinness et de multiples prix décernés par la TEA et l'IAAPA - des jalons qui signalent l'essor des marques chinoises de tourisme culturel. Accueillant chaque année des millions de visiteurs du monde entier, Chimelong est devenu un symbole dynamique de la capacité et du potentiel croissants de la Chine dans le paysage touristique mondial.

Pour ce qui est de l'avenir, M. Su a déclaré que Chimelong continuerait à stimuler l'innovation, à explorer de nouveaux modèles d'entreprise et de nouvelles voies de développement, à intégrer des technologies de pointe et à créer des parcs à thème plus distinctifs et plus appréciés dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2827220/20251119084310_1345_543.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2827221/20251119112036_9380_15.jpg