¡El primero en China! Su Zhigang, presidente de Chimelong Group de China, ingresó al Salón de la Fama de la IAAPA

HENGQIN, China, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 17 de noviembre de 2025, en el "IAAPA Legends: A Hall of Fame Celebratory Affair" celebrado en Orlando, Florida, EE. UU., el Sr. Su Zhigang, presidente de Chimelong Group, fue incluido oficialmente en el Salón de la Fama de la IAAPA de 2025, convirtiéndose en el primer homenajeado chino en la historia del premio.

Su Zhigang se convierte en el primer chino incluido en el Salón de la Fama de la IAAPA
Chimelong Hengqin Resort

Este reconocimiento sigue a su recepción del Premio Buzz Price de la Asociación de Entretenimiento Temático (TEA) en 2024, marcando otro hito que destaca tanto el liderazgo global de Su como la creciente influencia internacional de Chimelong como una marca cultural y turística pionera de China.

Fundada en 1918, la IAAPA es la asociación internacional permanente más grande del mundo para instalaciones de entretenimiento y atracciones, que representa a más de 7.500 miembros en más de 100 países y regiones. Establecido en 1990, el Salón de la Fama de la IAAPA es ampliamente considerado como uno de los más altos honores en la industria de atracciones globales, con criterios excepcionalmente rigurosos que cubren la innovación, la excelencia operativa y el desarrollo sostenible.

Jakob Wahl, presidente y director general de la IAAPA, comentó:

"La extraordinaria visión estratégica del Sr. Su Zhigang ha redefinido la escala y el panorama de la industria de atracciones de Asia, con una influencia que resuena a nivel mundial. Su compromiso con la conservación ecológica, la preservación cultural y la fusión del turismo y el entretenimiento es un fuerte ejemplo para la industria ".

En todo el mundo, solo ocho personas han recibido el Premio Buzz Price Thea y el Premio del Salón de la Fama de la IAAPA. Su Zhigang es el único receptor chino entre ellos.

Durante su discurso de aceptación, Su dijo:

"Quiero expresar mi gratitud a mi país y a las oportunidades creadas por la reforma y apertura de China. Es gracias a estas reformas que pude levantarme de un agricultor y, paso a paso, perseguir mis sueños a través del espíritu empresarial ".

Afirmó: "No importa dónde esté, siempre me considero un principiante, alguien que debe seguir aprendiendo y esforzándose. Esta incorporación al Salón de la Fama de la IAAPA no es solo un honor, sino también un nuevo punto de partida. Aprovecharé esta oportunidad para fortalecer aún más la colaboración con pares internacionales, introducir activamente tecnologías avanzadas y experiencia en gestión, y ayudar a elevar la industria cultural y turística de China a un nivel más alto de desarrollo ".

Nacido en una familia de agricultores en Guangdong, Su Zhigang comenzó su viaje empresarial con un restaurante en 1989 y fundó el primer parque de safari privado de China en 1997. En los últimos 36 años, ha llevado a Chimelong a centrarse únicamente en el turismo cultural. A través de la innovación continua y la capacidad creativa excepcional, ha construido exitosamente tres destinos turísticos de clase mundial: Chimelong Guangzhou Resort, Chimelong Hengqin Resort y Chimelong Qingyuan Resort.

Hasta la fecha, las diversas atracciones de Chimelong Group brillan en la escena mundial, con 17 Récords Mundiales Guinness y múltiples premios de TEA y la IAAPA, hitos que señalan el auge de las marcas locales de turismo cultural de China. Dando la bienvenida a millones de visitantes en todo el mundo cada año, Chimelong se ha convertido en un símbolo dinámico de la creciente capacidad y potencial de China en el panorama turístico mundial.

De cara al futuro, Su dijo que Chimelong continuará impulsando la innovación, explorando nuevos modelos de negocio y vías de desarrollo, integrando tecnologías de vanguardia y creando parques temáticos más distintivos y amados a nivel mundial.

