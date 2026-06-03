Project SAVER CleanBlue: Seaspan e Hapag-Lloyd completam o primeiro retrofit de metanol

CINGAPURA, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Seaspan Corporation (Seaspan), líder global em propriedade e gestão de ativos marítimos, e a Hapag-Lloyd, líder em contêineres, anunciaram hoje a conclusão bem-sucedida da primeira das cinco conversões de embarcações sob seu programa de modernização de metanol com a entrega do Seaspan Yangtze.

Seaspan Yangtze

Essa conversão bem-sucedida não é apenas uma conquista técnica notável, mas também uma declaração poderosa do compromisso conjunto da Seaspan e da Hapag-Lloyd com um futuro mais verde. Na Seaspan, essa tem sido a missão há mais de uma década. Desde o programa Early SAVER (Seaspan Action for Vessel Energy Reduction) até a iniciativa CleanBlue de hoje, a Seaspan comprometeu mais de $ 230 milhões em 86 embarcações, executando mais de 550 projetos de eficiência e modernização.

Após o Seaspan Yangtze, as embarcações restantes planejadas para modernização no âmbito do programa são Seaspan Amazon, Seaspan Ganges, Seaspan Thames e Seaspan Zambeze. Espera-se que cada retrofit reduza as emissões de CO₂e em aproximadamente 30.000 a 50.000 toneladas métricas por embarcação anualmente ao operar com metanol de baixo carbono, além de prolongar a vida útil da embarcação e aumentar a flexibilidade do combustível.

"A descarbonização não se trata apenas de construir a frota de amanhã, mas também de liberar todo o potencial da frota que temos hoje. A adaptação e as atualizações nas frotas existentes desempenham um papel prático, imediato e econômico na aceleração da jornada de descarbonização do transporte marítimo ", disse Bing Chen, presidente e CEO da Seaspan. "O Project SAVER CleanBlue destaca as fortes parcerias com clientes da Seaspan, a profunda experiência técnica e a plataforma exclusiva integrada com parceiros de joint venture, como a WattSpan Maritime Technology, na execução de projetos de modernização complexos e de grande escala."

"A conversão bem-sucedida do Seaspan Yangtze, juntamente com a modernização planejada de seus quatro navios irmãos, é outro passo importante em nosso ambicioso caminho para as operações de frota líquida zero até 2045", disse Silke Lehmköster, diretor administrativo da Hapag-Lloyd. "Juntamente com a Seaspan, estamos demonstrando que a adaptação das embarcações existentes para o metanol de baixo carbono pode ser uma maneira prática de reduzir as emissões no transporte marítimo."

Ao alavancar sua plataforma totalmente integrada em todo o ciclo de vida da embarcação, desde a engenharia e adaptação até as operações, a Seaspan continua a oferecer soluções escaláveis e prontas para uso que apoiam os clientes na transição para operações com emissões mais baixas e/ou zero. Juntas, a Seaspan e a Hapag-Lloyd veem o Project SAVER CleanBlue como um passo importante para permitir um transporte global de contêineres mais sustentável.

Sobre a Seaspan Corporation Pte. Ltd.

A Seaspan é a principal proprietária e operadora de ativos marítimos do mundo, focada em arrendamentos de longo prazo e com taxas fixas para as linhas de navegação mais importantes do mundo. Em 31 de março de 2026, a frota operacional da Seaspan consistia em 247 embarcações, considerando as novas construções ainda não entregues (incluindo duas transportadoras de etano muito grandes e quatro embarcações de guindaste de pórtico de escotilha aberta assinadas em abril de 2026), com uma capacidade total de aproximadamente 2,5 milhões de TEU em uma situação de entrega total.

O programa DE POUPANÇA da Seaspan visa melhorar a eficiência dos navios, e a iniciativa CleanBlue permite tecnologias de combustível de baixo e zero carbono; dois pilares fundamentais da estratégia de descarbonização da Seaspan.

FONTE Seaspan Corporation