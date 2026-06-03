Projet SAVER CleanBlue : Seaspan et Hapag-Lloyd achèvent la première modernisation au méthanol

SINGAPOUR, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation (Seaspan), un leader mondial de la propriété et de la gestion d'actifs maritimes, et Hapag-Lloyd, un important transporteur de conteneurs, ont annoncé aujourd'hui l'achèvement réussi de la première des cinq conversions de navires dans le cadre de leur programme de modernisation au méthanol avec la livraison de Seaspan Yangtze.

Seaspan Yangtze

Cette conversion réussie n'est pas seulement une remarquable réalisation technique, mais aussi une puissante déclaration de l'engagement commun de Seaspan et Hapag-Lloyd pour un avenir plus vert. Chez Seaspan, c'est la mission depuis plus d'une décennie. Du premier programme SAVER (Seaspan Action for Vessel Energy Reduction) à l'initiative CleanBlue d'aujourd'hui, Seaspan a engagé plus de 230 millions de dollars sur 86 navires, réalisant plus de 550 projets d'efficacité et de modernisation.

Après le Seaspan Yangtze, les autres navires dont la modernisation est prévue dans le cadre du programme sont le Seaspan Amazon, le Seaspan Ganges, le Seaspan Thames et le Seaspan Zambezi. Chaque modernisation devrait permettre de réduire les émissions de CO₂e d'environ 30 000 à 50 000 tonnes métriques par navire et par an lorsqu'il fonctionne au méthanol à faible teneur en carbone, tout en prolongeant la durée de vie du navire et en améliorant la flexibilité du carburant.

« La décarbonisation ne consiste pas seulement à construire la flotte de demain, mais aussi à libérer tout le potentiel de la flotte actuelle. La modernisation des flottes existantes joue un rôle pratique, immédiat et économique dans l'accélération de la décarbonisation du transport maritime , » a déclaré Bing Chen, président du conseil d'administration et président-directeur général de Seaspan. « Le projet SAVER CleanBlue met en évidence les solides partenariats de Seaspan avec ses clients, son expertise technique approfondie et sa plateforme unique intégrée avec des partenaires JV, tels que WattSpan Maritime Technology, dans l'exécution de projets de modernisation complexes et à grande échelle. »

« La conversion réussie du Seaspan Yangtze et la modernisation prévue de ses quatre navires jumeaux constituent une nouvelle étape importante sur la voie ambitieuse de l'exploitation d'une flotte nette zéro d'ici 2045, » a déclaré Silke Lehmköster, directrice générale de la flotte chez Hapag-Lloyd. « Avec Seaspan, nous démontrons que l'adaptation des navires existants au méthanol à faible teneur en carbone peut être un moyen pratique de réduire les émissions dans le secteur du transport maritime. »

En s'appuyant sur sa plateforme entièrement intégrée tout au long du cycle de vie des navires, de l'ingénierie à l'exploitation en passant par la modernisation, Seaspan continue à fournir des solutions évolutives et clés en main qui aident les clients à passer à des opérations à émissions réduites ou nulles. Ensemble, Seaspan et Hapag-Lloyd considèrent le projet SAVER CleanBlue comme une étape importante vers un transport maritime de conteneurs plus durable.

À propos de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan est le premier propriétaire et exploitant d'actifs maritimes au monde, qui se concentre sur des contrats de location à long terme et à taux fixe avec les plus grandes compagnies maritimes du monde. Au 31 mars 2026, la flotte opérationnelle de Seaspan se composait de 247 navires, pro forma pour les nouvelles constructions non livrées (y compris deux Very Large Ethane Carriers et quatre navires Open Hatch Gantry Crane signés en avril 2026), avec une capacité totale de la flotte d'environ 2,5 millions d'EVP sur une base entièrement livrée.

Le programme SAVER de Seaspan vise à améliorer l'efficacité des navires, et l'initiative CleanBlue favorise les technologies de carburants à faible teneur en carbone ou sans carbone, deux piliers essentiels de la stratégie de décarbonisation de Seaspan.