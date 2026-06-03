AHORRO del proyecto CleanBlue: Seaspan y Hapag-Lloyd completan la primera actualización de metanol

SINGAPUR, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation (Seaspan), líder mundial en propiedad y gestión de activos marítimos, y Hapag-Lloyd, uno de los principales transatlánticos de contenedores, anunciaron hoy la finalización exitosa de la primera de las cinco conversiones de buques bajo su programa de modernización de metanol con la entrega de Seaspan Yangtze.

Seaspan Yangtze

Esta exitosa conversión no solo es un logro técnico notable, sino también una poderosa declaración del compromiso conjunto de Seaspan y Hapag-Lloyd con un futuro más ecológico. En Seaspan, esta ha sido la misión durante más de una década. Desde el programa AHORRO temprano (Seaspan Action for Vessel Energy Reduction) hasta la iniciativa CleanBlue de hoy, Seaspan ha comprometido más de $ 230 millones de dólares en 86 embarcaciones, ejecutando más de 550 proyectos de eficiencia y modernización.

Después de Seaspan Yangtze, los buques restantes previstos para la modernización en el marco del programa son Seaspan Amazon, Seaspan Ganges, Seaspan Thames y Seaspan Zambezi. Se espera que cada actualización reduzca las emisiones de CO₂e en aproximadamente 30,000 a 50,000 toneladas métricas por buque anualmente cuando se opera con metanol bajo en carbono, al tiempo que extiende la vida útil del buque y mejora la flexibilidad del combustible.

"La descarbonización no se trata solo de construir la flota del mañana, sino también de liberar todo el potencial de la flota que tenemos hoy. La modernización y las actualizaciones de las flotas existentes desempeñan un papel práctico, inmediato y económico en la aceleración del viaje de descarbonización del transporte marítimo ", afirmó Bing Chen, presidente y director ejecutivo de Seaspan. "El AHORRADOR de proyectos CleanBlue destaca las sólidas asociaciones con clientes de Seaspan, su profunda experiencia técnica y su plataforma única con socios de JV integrados, como WattSpan Maritime Technology, en la ejecución de proyectos de modernización complejos y de gran escala".

"La conversión exitosa del Seaspan Yangtze junto con la modernización planificada de sus cuatro buques hermanos es otro paso importante en nuestro ambicioso camino hacia las operaciones de flota neta cero para 2045", dijo Silke Lehmköster, Directora General de Flota, Hapag-Lloyd. "Junto con Seaspan, estamos demostrando que la modernización de los buques existentes para el metanol bajo en carbono puede ser una forma práctica de reducir las emisiones en el transporte marítimo".

Al aprovechar su plataforma totalmente integrada en todo el ciclo de vida del buque, desde la ingeniería y la modernización hasta las operaciones, Seaspan continúa ofreciendo soluciones escalables y llave en mano que ayudan a los clientes en la transición a operaciones de emisiones más bajas y/o cero. Juntos, Seaspan y Hapag-Lloyd ven al AHORRADOR de proyectos CleanBlue como un paso importante para permitir un envío global de contenedores más sostenible.

Acerca de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan es el principal propietario y operador de activos marítimos del mundo, centrado en arrendamientos a largo plazo y con tipo fijo de interés de las navieras más importantes del mundo. Al 31 de marzo de 2026, la flota operativa de Seaspan constaba de 247 buques, proforma para las nuevas construcciones no entregadas (incluidos dos transportistas de etano muy grandes y cuatro buques grúa pórtico de escotilla abierta firmados en abril de 2026), con una capacidad total de flota de aproximadamente 2,5 millones de TEU sobre una base de entrega completa.

El programa de AHORRO de Seaspan tiene como objetivo mejorar la eficiencia de los buques, y la iniciativa CleanBlue permite tecnologías de combustible de bajo y cero carbono; dos pilares clave de la estrategia de descarbonización de Seaspan.

FUENTE Seaspan Corporation