Proyecto SAVER CleanBlue: Seaspan y Hapag-Lloyd completan la primera adaptación para metanol

SINGAPUR, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation (Seaspan), líder mundial en la propiedad y gestión de activos marítimos, y Hapag-Lloyd, una importante naviera de contenedores, anunciaron hoy la finalización con éxito de la primera de las cinco conversiones de buques en el marco de su programa de adaptación para la producción de metanol, con la entrega del Seaspan Yangtze.

Seaspan Yangtze

Esta exitosa conversión no solo representa un logro técnico notable, sino también una contundente muestra del compromiso conjunto de Seaspan y Hapag-Lloyd con un futuro más sostenible. En Seaspan, esta ha sido su misión durante más de una década. Desde el programa inicial SAVER (Seaspan Action for Vessel Energy Reduction) hasta la iniciativa CleanBlue actual, Seaspan ha invertido más de 230 millones de dólares en 86 buques, ejecutando más de 550 proyectos de mejora de la eficiencia y modernización.

Tras el Seaspan Yangtze, los buques que se prevé modernizar en el marco del programa son el Seaspan Amazon, el Seaspan Ganges, el Seaspan Thames y el Seaspan Zambezi. Se espera que cada modernización reduzca las emisiones de CO₂e entre 30.000 y 50.000 toneladas métricas anuales por buque al operar con metanol bajo en carbono, a la vez que prolonga la vida útil del buque y mejora la flexibilidad en el uso del combustible.

"La descarbonización no se trata solo de construir la flota del futuro, sino también de aprovechar todo el potencial de la flota actual. La modernización y las mejoras de las flotas existentes desempeñan un papel práctico, inmediato y económico en la aceleración del proceso de descarbonización del transporte marítimo", declaró Bing Chen, presidente y consejero delegado de Seaspan. "El proyecto SAVER CleanBlue pone de manifiesto las sólidas alianzas de Seaspan con sus clientes, su amplia experiencia técnica y su plataforma única, integrada con socios de empresas conjuntas como WattSpan Maritime Technology, para la ejecución de proyectos de modernización complejos y a gran escala".

"La exitosa conversión del Seaspan Yangtze, junto con la modernización prevista de sus cuatro buques gemelos, representa otro paso importante en nuestro ambicioso camino hacia una flota con cero emisiones netas para 2045", declaró Silke Lehmköster, directora general de Flota de Hapag-Lloyd. "Junto con Seaspan, estamos demostrando que la modernización de los buques existentes para la producción de metanol bajo en carbono puede ser una forma práctica de reducir las emisiones en el transporte marítimo".

Al aprovechar su plataforma totalmente integrada a lo largo de todo el ciclo de vida de los buques, desde la ingeniería y la modernización hasta las operaciones, Seaspan continúa ofreciendo soluciones escalables y llave en mano que ayudan a los clientes en la transición hacia operaciones con bajas o nulas emisiones. Seaspan y Hapag-Lloyd consideran que el Proyecto SAVER CleanBlue representa un paso importante para lograr un transporte marítimo de contenedores global más sostenible.

Acerca de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan es el principal propietario y operador de activos marítimos del mundo, especializado en arrendamientos a largo plazo y a precio fijo para las navieras más importantes del mundo. A 31 de marzo de 2026, la flota operativa de Seaspan constaba de 247 buques, incluyendo los buques de nueva construcción pendientes de entrega (dos buques de transporte de etano de gran tamaño y cuatro buques grúa pórtico de escotilla abierta firmados en abril de 2026), con una capacidad total de flota de aproximadamente 2,5 millones de TEU una vez entregada la totalidad de los buques.

El programa SAVER de Seaspan tiene como objetivo mejorar la eficiencia de los buques, y la iniciativa CleanBlue permite el uso de tecnologías de combustible con bajas o nulas emisiones de carbono; dos pilares clave de la estrategia de descarbonización de Seaspan.