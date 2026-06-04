SAVER CleanBlue 計劃：Seaspan 與 Hapag-Lloyd 完成首個甲醇燃料改裝工程

新加坡2026年6月5日 /美通社/ -- 全球海運資產擁有與管理領導先驅 Seaspan Corporation (Seaspan)，與頂尖貨櫃航運公司 Hapag-Lloyd 今日攜手宣佈，其甲醇燃料改裝計劃的五艘貨輪中，第一艘已順利改裝完成，並交付了 「揚子江」輪 (Seaspan Yangtze)。

此次改裝功德圓滿，既是技術上的驕人成就，亦是 Seaspan 與 Hapag-Lloyd 攜手許下綠色未來的鏗鏘承諾。 對 Seaspan 而言，這份使命已實踐逾十載。 從早期的 SAVER（Seaspan Action for Vessel Energy Reduction，即「船舶節能行動」）計劃，到今天的 CleanBlue 計劃，Seaspan 已在 86 艘船隻上投入超過 2.3 億美元，完成了 550 多個節能和改裝工程。

Seaspan Yangtze

繼「揚子江」輪後，該項目下擬改裝的船隻尚有「亞馬遜快航」輪 (Seaspan Amazon)、「恒河」輪 (Seaspan Ganges)、泰晤士輪 (Seaspan Thames) 及「贊比西」輪 (Seaspan Zambezi)。 每艘船在完成改裝後，若使用低碳甲醇運行，預計每年可減少約 30,000 至 50,000 公噸二氧化碳當量排放，同時還能延長船隻使用年期，選擇燃料起來亦更靈活。

Seaspan 主席、董事長暨行政總裁 Bing Chen 說：「脫碳之路，不止於建立未來的船隊，更在於發掘現時船隊的無限潛能。 為現有船隊進行改裝和升級，能以實用、迅速且合乎經濟效益的方式，推動航運業的脫碳進程。 SAVER CleanBlue 計劃展現 Seaspan 穩固的客戶合作關係、深厚的技術專長，以及與合資夥伴（例如 WattSpan Maritime Technology）緊密整合的獨特平台，能夠執行大規模的複雜改裝工程。」

Hapag-Lloyd 船隊董事總經理 Silke Lehmköster 表示：「『揚子江』輪成功改裝，以及其四艘姊妹船舶按計劃進行改裝，為我們於 2045 年達至船隊淨零排放的宏大願景，再添重要一步。 我們與 Seaspan 合作，證明把現有船隻改裝以使用低碳甲醇，是一種切實可行的航運減排方式。」

Seaspan 利用其貫穿船隻整個生命周期（從工程、改裝到營運）的完全整合平台，不斷提供可擴展的一站式方案，協助客戶過渡至低排放及/或零排放的營運模式。 Seaspan 及 Hapag-Lloyd 均認為，SAVER CleanBlue 計劃是全球貨櫃航運邁向更可持續發展的重要一步。

關於 Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan 是全球領先的海運資產擁有和營運機構，專門為世界頂級航運公司提供固定費率的長期租賃服務。 截至 2026 年 3 月 31 日止，Seaspan 的營運船隊共有 247 艘船舶，若計入尚未交付的新造船（包括 2026 年 4 月簽約的兩艘超大型乙烷運輸船和四艘敞口龍門起重機船），在全部交付後，船隊總運力約為 250 萬標準貨櫃單位 (TEU)。

Seaspan 的 SAVER 計劃旨在提升船隻效能，CleanBlue 計劃則支援低碳與零碳燃料技術；兩者共建 Seaspan 脫碳策略的兩大基石。

SOURCE Seaspan Corporation