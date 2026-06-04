مشروع SAVER CleanBlue: شركة Seaspan وHapag-Lloyd ينجزان أول عملية تحديث للسُفن للعمل بالميثانول

سنغافورة، 4 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Seaspan Corporation (Seaspan)، الرائدة عالميًا في ملكية وإدارة الأصول البحرية، وHapag-Lloyd، إحدى أبرز شركات شحن الحاويات، اليوم عن نجاحهما في استكمال أول عملية تحويل من أصل خمس عمليات تحويل للسفن ضمن برنامج تحديث السفن للعمل بالميثانول، مع تسليم السفينة Seaspan Yangtze.

Seaspan Yangtze

يمثل هذا التحويل الناجح إنجازًا تقنيًا بارزًا، كما يعكس التزامًا مشتركًا وقويًا من Seaspan وHapag-Lloyd بمستقبل أكثر استدامة. في Seaspan، تُعد هذه المهمة جزءًا من إستراتيجية ممتدة لأكثر من عقد من الزمن. فمنذ إطلاق برنامج SAVER (مبادرة Seaspan لخفض استهلاك الطاقة في السفن) وحتى مبادرة CleanBlue الحالية، استثمرت شركة Seaspan أكثر من 230 مليون دولار أمريكي عبر 86 سفينة، ونفذت أكثر من 550 مشروعًا لتحسين الكفاءة وتحديث السفن.

بعد سفينة Seaspan Yangtze، تشمل السفن الأخرى المُخطط لتحديثها ضمن البرنامج: Seaspan Amazon، وSeaspan Ganges، وSeaspan Thames، وSeaspan Zambezi. ومن المتوقع أن تسهم كل عملية تحديث في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئ (CO₂e) بنحو 30,000 إلى 50,000 طن متري سنويًا لكل سفينة عند التشغيل باستخدام الميثانول منخفض الكربون، إضافةً إلى إطالة العمر التشغيلي للسفن وتعزيز مرونة استخدام الوقود.

قال Bing Chen، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس شركة Seaspan: "إن إزالة الكربون لا تقتصر فقط على بناء أسطول المستقبل، بل تتعلق أيضًا بإطلاق الإمكانات الكاملة للأسطول الذي نمتلكه اليوم. وتمثل عمليات التحديث والتطوير للأساطيل الحالية حلًا عمليًا وفوريًا واقتصاديًا لتسريع مسيرة إزالة الكربون في قطاع الشحن البحري". "يبرز مشروع SAVER CleanBlue قوة شراكات Seaspan مع العملاء، وخبرتها التقنية العميقة، ومنصتها الفريدة المتكاملة مع شركاء المشاريع المشتركة، مثل WattSpan Maritime Technology، في تنفيذ مشاريع تحديث معقدة وواسعة النطاق".

وقالت Silke Lehmköster، المديرة الإدارية للأسطول في Hapag-Lloyd: "يمثل التحويل الناجح لسفينة Seaspan Yangtze، إلى جانب التحديث المُخطط له لسفنها الأربعة الشقيقة، خطوة مهمة أخرى في مسارنا الطموح نحو تشغيل أسطول محايد كربونيًا بحلول عام 2045". "وبالتعاون مع Seaspan، نثبت أن تحديث السفن الحالية للعمل بالميثانول منخفض الكربون يمكن أن يكون وسيلة عملية لخفض الانبعاثات في قطاع الشحن البحري".

من خلال الاستفادة من منصتها المتكاملة بالكامل عبر دورة حياة السفينة، بدءًا من الهندسة والتحديث وصولًا إلى العمليات التشغيلية، تواصل Seaspan تقديم حلول متكاملة قابلة للتوسع تدعم العملاء في التحول نحو عمليات منخفضة و/أو عديمة الانبعاثات. معًا، ترى كل من Seaspan وHapag-Lloyd أن مشروع SAVER CleanBlue يمثل خطوة مهمة نحو دعم قطاع شحن الحاويات العالمي ليصبح أكثر استدامة.

نبذة عن .Seaspan Corporation Pte. Ltd

Seaspan هي المالكة والمشغلة الرائدة للأصول البحرية في العالم، والتي تركز على عقود الإيجار ذات السعر الثابت على المدى الطويل لأبرز خطوط الشحن في العالم. حتى 31 مارس 2026، تألف الأسطول التشغيلي لشركة Seaspan من 247 سفينة، وذلك على أساس افتراضي يشمل السفن الجديدة غير المُستلمة بعد (بما في ذلك ناقلتان كبيرتان جدًا للإيثان وأربع سفن Open Hatch Gantry Crane تم التعاقد عليها في أبريل 2026)، بإجمالي سعة أسطول تبلغ نحو 2.5 مليون حاوية مكافئة (TEU) عند التسليم الكامل.

يهدف برنامج SAVER التابع لشركة Seaspan إلى تحسين كفاءة السفن، بينما تتيح مبادرة CleanBlue تقنيات الوقود منخفض وعديم الكربون؛ وهما ركيزتان أساسيتان في إستراتيجية Seaspan لإزالة الكربون.