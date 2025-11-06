QNAP lança o JBOD SAS/SATA 4U de alta densidade com 60 baias, proporcionando expansão em escala de petabytes para empresas

TAIPEI, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A QNAP® Systems, Inc., uma empresa inovadora líder em soluções de computação, rede e armazenamento, lançou hoje o TL-R6020Sep-RP, um JBOD SAS/SATA 4U de alta densidade, com 60 baias, projetado para maximizar a capacidade e minimizar os custos e o espaço no rack. Oferecendo armazenamento em escala de petabytes, o TL-R6020Sep-RP permite que as empresas otimizem o uso do espaço, simplifiquem a escalabilidade e obtenham um arquivamento de dados confiável a longo prazo para aplicações como cold data, vigilância por vídeo, big data e arquivos de mídia.

O TL-R6020Sep-RP oferece quatro portas Mini-SAS HD (SFF-8644) de alta velocidade, com largura de banda SAS de 12 Gb/s e a tecnologia Broadcom® SAS DataBolt™ para otimização da largura de banda. Com seu projeto redundante de duas vias, o sistema permanece funcionando ininterruptamente mesmo que um cabo falhe. Com suporte para conexão em série de até quatro* gabinetes (240 unidades no total), o TL-R6020Sep-RP permite uma expansão contínua da capacidade, alcançando até 4 PB** de armazenamento bruto. Ao adicionar placas de expansão SAS ao NAS e conectar o JBOD de 60 baias, os usuários poderão distribuir as cargas de largura de banda de grandes matrizes de unidades e melhorar ainda mais o desempenho geral.

"Com o crescente volume de vigilância e big data, as empresas precisam de uma expansão de armazenamento escalável e confiável", afirmou Waterball Liu, gerente de produtos da QNAP. "O TL-R6020Sep-RP combina capacidade em escala de petabytes e design de alta densidade em um chassi 4U compacto, permitindo expansão eficiente, economia de espaço no rack e redução de custos operacionais, com confiança."

Principais recursos

Eficiência em alta densidade: reduz significativamente o uso de espaço em rack, o peso e o consumo de energia, ao mesmo tempo em que atende às necessidades de expansão em larga escala e a longo prazo.

reduz significativamente o uso de espaço em rack, o peso e o consumo de energia, ao mesmo tempo em que atende às necessidades de expansão em larga escala e a longo prazo. Capacidade em escala de petabytes: até 60 discos rígidos SAS/SATA em um único chassi 4U, com suporte para mais de 1 PB** de capacidade real.

até 60 discos rígidos SAS/SATA em um único chassi 4U, com suporte para mais de 1 PB** de capacidade real. Escalabilidade flexível: conecte em série até quatro* unidades, com redundância por múltiplos caminhos e capacidade bruta de 4 PB**.

conecte em série até quatro* unidades, com redundância por múltiplos caminhos e capacidade bruta de 4 PB**. Otimização Broadcom ® SAS DataBolt™: agrega sinais duplos de 6 Gb/s em um fluxo de 12 Gb/s para um processamento de dados mais rápido.

agrega sinais duplos de 6 Gb/s em um fluxo de 12 Gb/s para um processamento de dados mais rápido. Manutenção fácil: chassi compacto com 750 mm de profundidade e kits de trilhos incluídos, compatível com racks de 1.000 mm, oferecendo ventiladores, fontes de alimentação e bandejas de unidade hot-swap, além de indicadores no painel frontal para todas as 60 unidades.

chassi compacto com 750 mm de profundidade e kits de trilhos incluídos, compatível com racks de 1.000 mm, oferecendo ventiladores, fontes de alimentação e bandejas de unidade hot-swap, além de indicadores no painel frontal para todas as 60 unidades. Integração perfeita e proteção de dados: gerencie o JBOD e todas as unidades por meio do QNAP NAS Storage & Snapshots Manager. Quando combinado com o ZFS, ele oferece compactação em linha, desduplicação e autorrecuperação para garantir a integridade e a confiabilidade dos dados em ambientes na escala de petabytes.

Observação: * O número real de unidades de expansão pode depender do dispositivo NAS do host. ** A QNAP calcula a capacidade bruta utilizando sessenta discos rígidos de 24 TB em uma configuração RAID 60 e um sobreprovisionamento de 10%.

Para mais informações e especificações, acesse www.qnap.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810117/PR_TL_R6020Sep_RP.jpg

