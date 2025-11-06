QNAP lanza un JBOD SAS/SATA de alta densidad de 4U y 60 bahías
Nov 06, 2025, 04:00 ET
- QNAP lanza un JBOD SAS/SATA de alta densidad de 4U y 60 bahías, que ofrece expansión a escala de petabytes para empresas
TAIPEI, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- QNAP® Systems, Inc., empresa líder en soluciones innovadoras de computación, redes y almacenamiento, lanzó hoy el TL-R6020Sep-RP, un JBOD SAS/SATA de alta densidad de 4U y 60 bahías diseñado para maximizar la capacidad y minimizar los costes y el espacio en rack. Con almacenamiento a escala de petabytes, el TL-R6020Sep-RP permite a las empresas optimizar el uso del espacio, simplificar la escalabilidad y garantizar el archivado fiable de datos a largo plazo para aplicaciones como datos inactivos, videovigilancia, big data y archivos multimedia.
El TL-R6020Sep-RP ofrece cuatro puertos Mini-SAS HD (SFF-8644) de alta velocidad con ancho de banda SAS de 12 Gb/s y tecnología Broadcom® SAS DataBolt™ para la optimización del ancho de banda. Gracias a su diseño redundante de doble ruta, el sistema continúa funcionando sin interrupciones incluso si falla un cable. Al admitir la conexión en cadena de hasta cuatro* gabinetes (240 unidades en total), el TL-R6020Sep-RP permite una expansión de capacidad fluida de hasta 4 PB** de almacenamiento bruto. Al agregar tarjetas de expansión SAS al NAS y conectar el JBOD de 60 bahías, los usuarios pueden distribuir la carga de ancho de banda de grandes matrices de unidades y mejorar aún más el rendimiento general.
"Con el creciente volumen de datos de vigilancia y big data, las empresas necesitan una expansión de almacenamiento que sea escalable y fiable", afirmó Waterball Liu, gerente de producto de QNAP. "El TL-R6020Sep-RP combina capacidad de clase petabyte y un diseño de alta densidad en un chasis compacto de 4U, lo que permite a las empresas expandirse de manera eficiente, ahorrar espacio en el rack y reducir los costes operativos con confianza".
Características clave
- Alta eficiencia de densidad: Reduce significativamente el espacio ocupado en el rack, el peso y el consumo de energía, a la vez que satisface las necesidades de expansión a largo plazo y a gran escala.
- Capacidad a escala de petabytes: Hasta 60 discos duros SAS/SATA en un único chasis 4U, con una capacidad efectiva superior a 1 PB**.
- Escalabilidad flexible: Conexión en cadena de hasta cuatro* unidades con redundancia de múltiples rutas para una capacidad bruta de 4 PB**.
- Optimización Broadcom® SAS DataBolt™: Agrega dos señales de 6 Gb/s en un flujo de 12 Gb/s para una mayor velocidad de transferencia de datos.
- Mantenimiento sencillo: Chasis compacto de 750 mm de profundidad con kits de rieles incluidos, compatible con racks de 1.000 mm, que ofrece ventiladores, fuentes de alimentación y bandejas de unidades intercambiables en caliente, e indicadores en el panel frontal para las 60 unidades.
- Integración perfecta y protección de datos: Administra el JBOD y todas las unidades a través de QNAP NAS Storage & Snapshots Manager. Cuando se combina con ZFS, proporciona compresión en línea, deduplicación y autorreparación para garantizar la integridad y la fiabilidad de los datos en entornos a escala de petabytes.
Nota:
* El número real de unidades de expansión puede variar según el NAS anfitrión.
** QNAP calcula la capacidad bruta utilizando sesenta discos duros de 24 TB en una configuración RAID 60 y un sobreaprovisionamiento del 10%.
Si desea más información y especificaciones visite la página web www.qnap.com.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810020/PR_TL_R6020Sep_RP.jpg
