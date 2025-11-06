- QNAP lanza un JBOD SAS/SATA de alta densidad de 4U y 60 bahías, que ofrece expansión a escala de petabytes para empresas

TAIPEI, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- QNAP® Systems, Inc., empresa líder en soluciones innovadoras de computación, redes y almacenamiento, lanzó hoy el TL-R6020Sep-RP, un JBOD SAS/SATA de alta densidad de 4U y 60 bahías diseñado para maximizar la capacidad y minimizar los costes y el espacio en rack. Con almacenamiento a escala de petabytes, el TL-R6020Sep-RP permite a las empresas optimizar el uso del espacio, simplificar la escalabilidad y garantizar el archivado fiable de datos a largo plazo para aplicaciones como datos inactivos, videovigilancia, big data y archivos multimedia.

QNAP 4U 60-Bay SAS/SATA storage expansion solution — Achieve petabyte-scale capacity with minimal rack space and cost.

El TL-R6020Sep-RP ofrece cuatro puertos Mini-SAS HD (SFF-8644) de alta velocidad con ancho de banda SAS de 12 Gb/s y tecnología Broadcom® SAS DataBolt™ para la optimización del ancho de banda. Gracias a su diseño redundante de doble ruta, el sistema continúa funcionando sin interrupciones incluso si falla un cable. Al admitir la conexión en cadena de hasta cuatro* gabinetes (240 unidades en total), el TL-R6020Sep-RP permite una expansión de capacidad fluida de hasta 4 PB** de almacenamiento bruto. Al agregar tarjetas de expansión SAS al NAS y conectar el JBOD de 60 bahías, los usuarios pueden distribuir la carga de ancho de banda de grandes matrices de unidades y mejorar aún más el rendimiento general.

"Con el creciente volumen de datos de vigilancia y big data, las empresas necesitan una expansión de almacenamiento que sea escalable y fiable", afirmó Waterball Liu, gerente de producto de QNAP. "El TL-R6020Sep-RP combina capacidad de clase petabyte y un diseño de alta densidad en un chasis compacto de 4U, lo que permite a las empresas expandirse de manera eficiente, ahorrar espacio en el rack y reducir los costes operativos con confianza".

Características clave

Alta eficiencia de densidad: Reduce significativamente el espacio ocupado en el rack, el peso y el consumo de energía, a la vez que satisface las necesidades de expansión a largo plazo y a gran escala.

Reduce significativamente el espacio ocupado en el rack, el peso y el consumo de energía, a la vez que satisface las necesidades de expansión a largo plazo y a gran escala. Capacidad a escala de petabytes: Hasta 60 discos duros SAS/SATA en un único chasis 4U, con una capacidad efectiva superior a 1 PB**.

Hasta 60 discos duros SAS/SATA en un único chasis 4U, con una capacidad efectiva superior a 1 PB**. Escalabilidad flexible: Conexión en cadena de hasta cuatro* unidades con redundancia de múltiples rutas para una capacidad bruta de 4 PB**.

Conexión en cadena de hasta cuatro* unidades con redundancia de múltiples rutas para una capacidad bruta de 4 PB**. Optimización Broadcom® SAS DataBolt™: Agrega dos señales de 6 Gb/s en un flujo de 12 Gb/s para una mayor velocidad de transferencia de datos.

Agrega dos señales de 6 Gb/s en un flujo de 12 Gb/s para una mayor velocidad de transferencia de datos. Mantenimiento sencillo: Chasis compacto de 750 mm de profundidad con kits de rieles incluidos, compatible con racks de 1.000 mm, que ofrece ventiladores, fuentes de alimentación y bandejas de unidades intercambiables en caliente, e indicadores en el panel frontal para las 60 unidades.

Chasis compacto de 750 mm de profundidad con kits de rieles incluidos, compatible con racks de 1.000 mm, que ofrece ventiladores, fuentes de alimentación y bandejas de unidades intercambiables en caliente, e indicadores en el panel frontal para las 60 unidades. Integración perfecta y protección de datos: Administra el JBOD y todas las unidades a través de QNAP NAS Storage & Snapshots Manager. Cuando se combina con ZFS, proporciona compresión en línea, deduplicación y autorreparación para garantizar la integridad y la fiabilidad de los datos en entornos a escala de petabytes.

Nota: * El número real de unidades de expansión puede variar según el NAS anfitrión. ** QNAP calcula la capacidad bruta utilizando sesenta discos duros de 24 TB en una configuración RAID 60 y un sobreaprovisionamiento del 10%.



Si desea más información y especificaciones visite la página web www.qnap.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810020/PR_TL_R6020Sep_RP.jpg