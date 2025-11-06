QNAP, 4U 60베이 고밀도 SAS/SATA JBOD 출시, 기업용 페타바이트급 확장 제공

타이베이, 2025년 11월 6일 /PRNewswire/ -- 컴퓨팅, 네트워킹, 스토리지 솔루션 혁신 기업 QNAP(QNAP® Systems, Inc.)이 11월 3일 TL-R6020Sep-RP를 출시했다. 이 제품은 비용과 랙 공간을 최소화하면서 용량을 극대화하도록 설계된 4U 60베이 고밀도 SAS/SATA JBOD이다. 페타바이트급 스토리지를 제공하는 TL-R6020Sep-RP는 기업이 공간 활용을 최적화하고, 확장성을 단순화하며, 콜드 데이터, 영상 감시, 빅 데이터 및 미디어 아카이브와 같은 애플리케이션에서 안정적인 장기 데이터 보존을 지원한다.

TL-R6020Sep-RP는 SAS 12Gb/s 대역폭을 지원하는 고속 Mini-SAS HD(SFF-8644) 포트 4개와 브로드컴(Broadcom®) SAS DataBolt™ 기술을 탑재해 대역폭 활용 효율을 극대화한다. 또한 듀얼 경로(dual-path) 다중 설계를 통해 케이블 하나가 손상되더라도 시스템이 중단 없이 작동한다. TL-R6020Sep-RP는 최대 4개*의 인클로저(총 240개 드라이브)를 데이지체인 방식으로 연결할 수 있어, 최대 4PB**(원시 스토리지)까지 유연한 용량 확장을 가능하게 한다. NAS에 SAS 확장 카드를 추가하고 60베이 JBOD를 연결함으로써, 사용자들은 대규모 드라이브 어레이에서 발생하는 대역폭 부하를 분산시키고 전반적인 성능을 더욱 향상시킬 수 있다.

워터볼 리우(Waterball Liu) QNAP 제품 관리자는 "감시 영상과 빅데이터의 규모가 커짐에 따라 기업은 확장성과 안정성을 모두 갖춘 스토리지 확장이 필요하다"며 "TL-R6020Sep-RP는 페타바이트급 용량과 고밀도 설계를 4U 섀시에 구현해, 기업이 효율적으로 확장하고 랙 공간을 절약하며 운영 비용을 줄일 수 있도록 지원한다"라고 말했다.

주요 특징

고밀도 효율성 : 랙 공간 사용량, 무게 및 전력 소비를 크게 줄이는 동시에 장기적 및 대규모 확장 요구 사항을 충족한다.

랙 공간 사용량, 무게 및 전력 소비를 크게 줄이는 동시에 장기적 및 대규모 확장 요구 사항을 충족한다. 페타바이트급 용량 : 단일 4U 섀시에 최대 60개의 SAS/SATA HDD를 탑재해 1PB** 이상의 유효 용량을 지원한다.

단일 4U 섀시에 최대 60개의 SAS/SATA HDD를 탑재해 1PB** 이상의 유효 용량을 지원한다. 유연한 확장성 : 다중 경로 이중화 기능으로 최대 4개* 유까지 데이지 체인 연결이 가능하며, 4PB**(원시 용량)를 제공한다.

다중 경로 이중화 기능으로 최대 4개* 유까지 데이지 체인 연결이 가능하며, 4PB**(원시 용량)를 제공한다. Broadcom® SAS DataBolt™ 최적화: 듀얼 6Gb/s 신호를 12Gb/s 스트림으로 통합해 데이터 처리량을 가속한다.

듀얼 6Gb/s 신호를 12Gb/s 스트림으로 통합해 데이터 처리량을 가속한다. 용이한 유지 관리 : 깊이 750mm의 콤팩트 섀시로, 1000mm 랙에 맞는 레일 키트를 기본 제공한다. 또한 핫스왑 팬, 전원공급장치, 드라이브 트레이를 지원하며, 60개 드라이브의 전면 패널 표시 등을 제공한다.

깊이 750mm의 콤팩트 섀시로, 1000mm 랙에 맞는 레일 키트를 기본 제공한다. 또한 핫스왑 팬, 전원공급장치, 드라이브 트레이를 지원하며, 60개 드라이브의 전면 패널 표시 등을 제공한다. 원활한 통합 및 데이터 보호 : QNAP NAS 스토리지 및 스냅샷 매니저(Storage & Snapshots Manager)를 통해 JBOD 및 모든 드라이브를 관리한다. ZFS와 결합 시, 인라인 압축, 중복 제거, 자가 복구 기능을 제공해 페타바이트급 환경에서도 데이터 무결성과 안정성을 보장한다.

참고: * 실제 확장 유닛 수는 호스트 NAS에 따라 달라질 수 있다. ** QNAP는 RAID 60 구성에서 60개의 24TB HDD와 10%의 오버 프로비저닝을 사용하여 원시 용량을 산출한다.

자세한 내용과 사양은 www.qnap.com에서 확인할 수 있다.https://www.qnap.com/

