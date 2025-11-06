QNAP, 4U 60베이 고밀도 SAS/SATA JBOD 출시, 기업용 페타바이트급 확장 제공
2025년 11월 06일 11:11 KST
타이베이, 2025년 11월 6일 /PRNewswire/ -- 컴퓨팅, 네트워킹, 스토리지 솔루션 혁신 기업 QNAP(QNAP® Systems, Inc.)이 11월 3일 TL-R6020Sep-RP를 출시했다. 이 제품은 비용과 랙 공간을 최소화하면서 용량을 극대화하도록 설계된 4U 60베이 고밀도 SAS/SATA JBOD이다. 페타바이트급 스토리지를 제공하는 TL-R6020Sep-RP는 기업이 공간 활용을 최적화하고, 확장성을 단순화하며, 콜드 데이터, 영상 감시, 빅 데이터 및 미디어 아카이브와 같은 애플리케이션에서 안정적인 장기 데이터 보존을 지원한다.
TL-R6020Sep-RP는 SAS 12Gb/s 대역폭을 지원하는 고속 Mini-SAS HD(SFF-8644) 포트 4개와 브로드컴(Broadcom®) SAS DataBolt™ 기술을 탑재해 대역폭 활용 효율을 극대화한다. 또한 듀얼 경로(dual-path) 다중 설계를 통해 케이블 하나가 손상되더라도 시스템이 중단 없이 작동한다. TL-R6020Sep-RP는 최대 4개*의 인클로저(총 240개 드라이브)를 데이지체인 방식으로 연결할 수 있어, 최대 4PB**(원시 스토리지)까지 유연한 용량 확장을 가능하게 한다. NAS에 SAS 확장 카드를 추가하고 60베이 JBOD를 연결함으로써, 사용자들은 대규모 드라이브 어레이에서 발생하는 대역폭 부하를 분산시키고 전반적인 성능을 더욱 향상시킬 수 있다.
워터볼 리우(Waterball Liu) QNAP 제품 관리자는 "감시 영상과 빅데이터의 규모가 커짐에 따라 기업은 확장성과 안정성을 모두 갖춘 스토리지 확장이 필요하다"며 "TL-R6020Sep-RP는 페타바이트급 용량과 고밀도 설계를 4U 섀시에 구현해, 기업이 효율적으로 확장하고 랙 공간을 절약하며 운영 비용을 줄일 수 있도록 지원한다"라고 말했다.
주요 특징
- 고밀도 효율성 : 랙 공간 사용량, 무게 및 전력 소비를 크게 줄이는 동시에 장기적 및 대규모 확장 요구 사항을 충족한다.
- 페타바이트급 용량 : 단일 4U 섀시에 최대 60개의 SAS/SATA HDD를 탑재해 1PB** 이상의 유효 용량을 지원한다.
- 유연한 확장성 : 다중 경로 이중화 기능으로 최대 4개* 유까지 데이지 체인 연결이 가능하며, 4PB**(원시 용량)를 제공한다.
- Broadcom® SAS DataBolt™ 최적화: 듀얼 6Gb/s 신호를 12Gb/s 스트림으로 통합해 데이터 처리량을 가속한다.
- 용이한 유지 관리 : 깊이 750mm의 콤팩트 섀시로, 1000mm 랙에 맞는 레일 키트를 기본 제공한다. 또한 핫스왑 팬, 전원공급장치, 드라이브 트레이를 지원하며, 60개 드라이브의 전면 패널 표시 등을 제공한다.
- 원활한 통합 및 데이터 보호 : QNAP NAS 스토리지 및 스냅샷 매니저(Storage & Snapshots Manager)를 통해 JBOD 및 모든 드라이브를 관리한다. ZFS와 결합 시, 인라인 압축, 중복 제거, 자가 복구 기능을 제공해 페타바이트급 환경에서도 데이터 무결성과 안정성을 보장한다.
참고:
* 실제 확장 유닛 수는 호스트 NAS에 따라 달라질 수 있다.
** QNAP는 RAID 60 구성에서 60개의 24TB HDD와 10%의 오버 프로비저닝을 사용하여 원시 용량을 산출한다.
자세한 내용과 사양은 www.qnap.com에서 확인할 수 있다.https://www.qnap.com/
