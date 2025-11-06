QNAP lance un boîtier JBOD haute densité 4U à 60 baies SAS/SATA, offrant aux entreprises une extension à l'échelle du pétaoctet

TAIPEI, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- QNAP® Systems, Inc., un leader de l'innovation en matière de solutions informatiques, de réseau et de stockage, a lancé aujourd'hui le TL-R6020Sep-RP, un boîtier JBOD haute densité 4U à 60 baies SAS/SATA conçu pour maximiser la capacité tout en minimisant les coûts et l'espace de rack nécessaire. Offrant un stockage à l'échelle du pétaoctet, le TL-R6020Sep-RP permet aux entreprises d'optimiser l'utilisation de l'espace, de simplifier l'évolutivité et d'assurer un archivage fiable des données à long terme pour des applications telles que les données froides, la vidéosurveillance, le big data et les archives médiatiques.

Le TL-R6020Sep-RP offre quatre ports Mini-SAS HD (SFF-8644) à haut débit avec une bande passante SAS de 12 Gb/s et la technologie Broadcom® SAS DataBolt™ pour l'optimisation de la bande passante. Grâce à sa conception redondante à double voie, le fonctionnement du système reste ininterrompu même en cas de défaillance d'un câble. En prenant en charge la connexion en cascade de quatre* boîtiers (240 disques au total), le TL-R6020Sep-RP permet une extension transparente de la capacité jusqu'à 4 Po** de stockage brut. En ajoutant des cartes d'extension SAS au NAS et en connectant le JBOD à 60 baies, les utilisateurs peuvent répartir les charges de bande passante des grandes baies de disques et améliorer encore les performances globales.

« Avec des volumes croissants de surveillance et de big data, les entreprises ont besoin d'une extension de stockage qui soit à la fois évolutive et fiable », a déclaré Waterball Liu, chef produit chez QNAP. « Le TL-R6020Sep-RP combine une capacité de l'ordre du pétaoctet et une conception haute densité dans un châssis compact de 4U, ce qui permet aux entreprises de s'étendre efficacement, d'économiser de l'espace de rack et de réduire les coûts opérationnels en toute confiance. »

Caractéristiques

Efficacité à haute densité : Réduit considérablement l'espace de rack utilisé, le poids et la consommation d'énergie, tout en répondant aux besoins d'extension à long terme et à grande échelle.

Réduit considérablement l'espace de rack utilisé, le poids et la consommation d'énergie, tout en répondant aux besoins d'extension à long terme et à grande échelle. Capacité à l'échelle du pétaoctet : Jusqu'à 60 disques durs SAS/SATA dans un seul châssis 4U, pour une capacité effective de plus de 1 Po**.

Jusqu'à 60 disques durs SAS/SATA dans un seul châssis 4U, pour une capacité effective de plus de 1 Po**. Évolutivité flexible : Possibilité de connecter en cascade jusqu'à quatre* unités avec redondance multipath pour une capacité brute de 4 Po**.

Possibilité de connecter en cascade jusqu'à quatre* unités avec redondance multipath pour une capacité brute de 4 Po**. Optimisation Broadcom ® SAS DataBolt™ : Agrégation de deux signaux 6 Gb/s en un flux de 12 Gb/s pour un débit de données plus rapide.

Agrégation de deux signaux 6 Gb/s en un flux de 12 Gb/s pour un débit de données plus rapide. Entretien facile : Le châssis compact de 750 mm de profondeur avec kits de rails inclus s'adapte aux racks de 1000 mm. Il offre des ventilateurs, des blocs d'alimentation et des plateaux de disques remplaçables à chaud, ainsi que des indicateurs sur le panneau avant pour les 60 disques.

Le châssis compact de 750 mm de profondeur avec kits de rails inclus s'adapte aux racks de 1000 mm. Il offre des ventilateurs, des blocs d'alimentation et des plateaux de disques remplaçables à chaud, ainsi que des indicateurs sur le panneau avant pour les 60 disques. Intégration transparente et protection des données : Gérez le JBOD et tous les disques via QNAP NAS Storage & Snapshots Manager. Associé à ZFS, il permet la compression en ligne, la déduplication et l'autorégénération afin de garantir l'intégrité et la fiabilité des données dans les environnements à l'échelle du pétaoctet.

Remarque : * Le nombre réel d'unités d'extension peut dépendre du NAS hôte. ** QNAP calcule la capacité brute en utilisant soixante disques durs de 24 To dans une configuration RAID 60 et un surprovisionnement de 10 %.

Pour plus d'informations et de spécifications, veuillez consulter le site www.qnap.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2810020/PR_TL_R6020Sep_RP.jpg