QNAP stellt ein 4U-JBOD mit 60 Einschüben und hoher Dichte für SAS/SATA vor, das Unternehmen eine Erweiterung im Petabyte-Bereich ermöglicht

TAIPEI, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- QNAP® Systems, Inc., ein führender Innovator von Computer-, Netzwerk- und Speicherlösungen, hat heute das TL-R6020Sep-RP auf den Markt gebracht, ein SAS/SATA-JBOD mit 4U und 60 Einschüben und hoher Dichte, das zur Maximierung der Kapazität bei gleichzeitiger Minimierung der Kosten und des Platzbedarfs im Rack entwickelt wurde. Der TL-R6020Sep-RP bietet Speicherplatz im Petabyte-Bereich und ermöglicht es Unternehmen, die Raumnutzung zu optimieren, die Skalierbarkeit zu vereinfachen und eine zuverlässige Langzeitdatenarchivierung für Anwendungen wie Cold Data, Videoüberwachung, Big Data und Medienarchive sicherzustellen.

QNAP 4U 60-Bay SAS/SATA storage expansion solution — Achieve petabyte-scale capacity with minimal rack space and cost.

Das TL-R6020Sep-RP bietet vier Hochgeschwindigkeits-Mini-SAS-HD-Anschlüsse (SFF-8644) mit einer SAS-Bandbreite von 12 Gb/s und Broadcom® SAS DataBolt™-Technologie zur Bandbreitenoptimierung. Dank des redundanten Zweipfad-Designs wird der Systembetrieb auch bei Ausfall eines Kabels nicht unterbrochen. Durch die Unterstützung der Verkettung von bis zu vier* Gehäusen (insgesamt 240 Laufwerke) ermöglicht der TL-R6020Sep-RP eine nahtlose Kapazitätserweiterung auf bis zu 4 PB** Rohspeicher. Durch das Hinzufügen von SAS-Erweiterungskarten zum NAS und den Anschluss des JBOD mit 60 Einschüben können Benutzer die Bandbreitenlast von großen Laufwerksanordnungen verteilen und die Gesamtleistung weiter verbessern.

„Angesichts der zunehmenden Mengen an Überwachungsdaten und Big Data benötigen Unternehmen eine Speichererweiterung, die sowohl skalierbar als auch zuverlässig ist", erklärte Waterball Liu, Produktmanager bei QNAP. „Das TL-R6020Sep-RP vereint eine Kapazität im Petabyte-Bereich mit einem hochdichten Design in einem kompakten 4U-Gehäuse, wodurch Unternehmen effizient expandieren, Platz im Rack sparen und Betriebskosten zuverlässig senken können."

Hauptmerkmale

Effizienz mit hoher Dichte: Erhebliche Verringerung des Platzbedarfs im Rack, des Gewichts und des Stromverbrauchs bei gleichzeitiger Erfüllung langfristiger und umfangreicher Erweiterungsanforderungen.

Erhebliche Verringerung des Platzbedarfs im Rack, des Gewichts und des Stromverbrauchs bei gleichzeitiger Erfüllung langfristiger und umfangreicher Erweiterungsanforderungen. Kapazität im Petabyte-Bereich: Bis zu 60 SAS/SATA-Festplatten in einem einzigen 4U-Gehäuse mit einer effektiven Kapazität von über 1 PB**.

Bis zu 60 SAS/SATA-Festplatten in einem einzigen 4U-Gehäuse mit einer effektiven Kapazität von über 1 PB**. Flexible Skalierbarkeit: Verkettung von bis zu vier* Einheiten mit Multipath-Redundanz für 4 PB** an Rohkapazität.

Verkettung von bis zu vier* Einheiten mit Multipath-Redundanz für 4 PB** an Rohkapazität. Broadcom ® SAS DataBolt™ Optimierung: Aggregiert zwei 6-Gb/s-Signale zu einem 12-Gb/s-Datenstrom für einen schnelleren Datendurchsatz.

Aggregiert zwei 6-Gb/s-Signale zu einem 12-Gb/s-Datenstrom für einen schnelleren Datendurchsatz. Einfache Wartung: Das kompakte, 750 mm tiefe Gehäuse mit mitgeliefertem Schienensatz passt in 1000-mm-Racks und bietet Hot-Swap-fähige Lüfter, Netzteile und Laufwerkseinschübe sowie Frontanzeigen für alle 60 Laufwerke.

Das kompakte, 750 mm tiefe Gehäuse mit mitgeliefertem Schienensatz passt in 1000-mm-Racks und bietet Hot-Swap-fähige Lüfter, Netzteile und Laufwerkseinschübe sowie Frontanzeigen für alle 60 Laufwerke. Nahtlose Integration und Datenschutz: Verwalten Sie das JBOD und alle Laufwerke über den QNAP NAS Storage & Snapshots Manager. In Verbindung mit ZFS bietet es Inline-Komprimierung, Deduplizierung und Selbstheilung, um die Datenintegrität und -zuverlässigkeit für Umgebungen im Petabyte-Bereich sicherzustellen.

Hinweis: * Die tatsächliche Anzahl der Erweiterungseinheiten kann vom Host-NAS abhängen. ** QNAP berechnet die Rohkapazität unter Verwendung von sechzig 24-TB-Festplatten in einer RAID-60-Konfiguration und einer Überprovisionierung von 10 %.

Weitere Informationen und Spezifikationen finden Sie unter www.qnap.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2810020/PR_TL_R6020Sep_RP.jpg