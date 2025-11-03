QNAP 推出高密度 4U 60-Bay SAS/SATA JBOD，單機實現 PB 級儲存
新聞提供者威聯通科技
03 11月, 2025, 11:00 CST
台北 2025年11月3日 /美通社/ -- 儲存、網通及運算解決方案的創新者威聯通®科技 (QNAP® Systems, Inc.) 今日推出 4U 高密度 60 槽 SAS/SATA JBOD 擴充裝置 TL-R6020Sep-RP，專為在有限機架空間內實現最大化儲存容量與成本效益而設計。TL-R6020Sep-RP 單機可達 PB 級儲存容量，協助企業最佳化機架空間運用、簡化儲存擴充流程，並確保長期資料歸檔的穩定與可靠，特別適合冷資料儲存、影像監控、大數據與媒體封存等應用。
TL-R6020Sep-RP 配備 4 個高速 Mini-SAS HD (SFF-8644) 埠，支援 SAS 12Gb/s 傳輸介面，並搭載 Broadcom® SAS DataBolt™ 線路頻寬優化技術。其雙通道 (Dual Path) 備援設計可確保即使單一傳輸線故障，系統仍能持續運作。TL-R6020Sep-RP 支援高達 4 台*菊鏈串接 (共 240 顆硬碟)，可無縫擴充至 4PB** 原始儲存容量 (Raw capacity)。用戶可在 NAS 端安裝多張儲存擴充卡連接 TL-R6020Sep-RP，以分散大型磁碟陣列的頻寬負載，進一步提升整體效能與穩定性。
威聯通產品經理劉人豪表示，「面對日益成長的監控影像與大數據儲存需求，企業亟需兼具可擴充性與高可靠性的擴充方案。TL-R6020Sep-RP 以 PB 級容量與高密度設計整合於精巧的 4U 機身中，協助企業在擴充儲存時同時提升效率、節省機架空間，並有效降低營運成本，打造值得信賴的長期儲存基礎。」
產品特色
- 高密度效益：大幅降低機櫃空間佔用、重量與耗電，同時滿足長期與大規模擴充需求。
- PB 級容量：單機 4U 支援 60 顆 SAS/SATA 硬碟，有效容量超過 1PB**。
- 彈性擴充：最多可串接 4 台*，搭配多路徑 (Multipath) 備援，無縫擴充至 4PB**。
- Broadcom® SAS DataBolt™ 技術：將每 2 組 6Gb/s 傳輸匯集成單條 12Gb/s 資料串流，提升資料傳輸效能。
- 維護便利：機身深度僅 750mm 精巧機身設計，隨附滑軌套件可安裝於 1000mm 機架內。具備可熱插拔風扇、電源供應器與硬碟托盤，並於前面板提供 60 顆硬碟的狀態指示燈，方便即時監控與維護。
- 完美整合與資料保護：透過 QNAP NAS「儲存與快照總管 (Storage & Snapshots Manager)」集中管理 JBOD 與所有硬碟。搭配 ZFS NAS 提供即時資料壓縮、重複資料刪除與自我修復機制，確保 PB 級儲存的資料完整性與高可靠性。
備註：
* 實際可串接擴充設備數量會因不同 NAS 主機型號而異。
** QNAP 有效容量計算方式：使用 24TB 硬碟配置 RAID 60，並含儲存池預留空間 (Over-provisioning)。
了解更多 QNAP 產品與相容性資訊，請造訪 www.qnap.com。
SOURCE 威聯通科技
分享這篇文章