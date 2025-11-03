QNAP 推出高密度 4U 60-Bay SAS/SATA JBOD，單機實現 PB 級儲存

台北 2025年11月3日 /美通社/ -- 儲存、網通及運算解決方案的創新者威聯通®科技 (QNAP® Systems, Inc.) 今日推出 4U 高密度 60 槽 SAS/SATA JBOD 擴充裝置 TL-R6020Sep-RP，專為在有限機架空間內實現最大化儲存容量與成本效益而設計。TL-R6020Sep-RP 單機可達 PB 級儲存容量，協助企業最佳化機架空間運用、簡化儲存擴充流程，並確保長期資料歸檔的穩定與可靠，特別適合冷資料儲存、影像監控、大數據與媒體封存等應用。

TL-R6020Sep-RP 配備 4 個高速 Mini-SAS HD (SFF-8644) 埠，支援 SAS 12Gb/s 傳輸介面，並搭載 Broadcom® SAS DataBolt™ 線路頻寬優化技術。其雙通道 (Dual Path) 備援設計可確保即使單一傳輸線故障，系統仍能持續運作。TL-R6020Sep-RP 支援高達 4 台*菊鏈串接 (共 240 顆硬碟)，可無縫擴充至 4PB** 原始儲存容量 (Raw capacity)。用戶可在 NAS 端安裝多張儲存擴充卡連接 TL-R6020Sep-RP，以分散大型磁碟陣列的頻寬負載，進一步提升整體效能與穩定性。