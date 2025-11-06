QNAP lanza el JBOD SAS/SATA de alta densidad y 60 bahías 4U, que ofrece una expansión a escala de petabytes para empresas

TAIPÉI, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, QNAP® Systems, Inc., empresa líder en innovación de soluciones informáticas, de redes y de almacenamiento, lanzó el TL-R6020Sep-RP, un JBOD SAS/SATA de alta densidad con 60 bahías 4U diseñado para maximizar la capacidad y minimizar los costes y el espacio en rack. Con un almacenamiento a escala de petabytes, el TL-R6020Sep-RP permite a las empresas optimizar el uso del espacio, simplificar la escalabilidad y garantizar un archivo de datos confiable a largo plazo para aplicaciones como datos inactivos, videovigilancia, big data y archivos multimedia.

Solución de expansión de almacenamiento SAS/SATA de 60 bahías QNAP 4U: obtenga una capacidad de petabytes con un espacio y un costo mínimos en el rack.

El TL-R6020Sep-RP ofrece cuatro puertos mini-SAS HD (SFF-8644) de alta velocidad con un ancho de banda SAS de 12 Gb/s y Broadcom® SAS DataBolt™ tecnología para la optimización del ancho de banda. Gracias a su diseño redundante de doble vía, el sistema sigue funcionando sin interrupciones aunque falle uno de los cables. Al admitir la conexión en cadena de hasta cuatro* carcasas (240 unidades en total), el TL-R6020Sep-RP permite una ampliación de capacidad sin problemas hasta 4 PB** de almacenamiento bruto. Al añadir tarjetas de expansión SAS al NAS y conectar el JBOD de 60 bahías, los usuarios pueden distribuir las cargas de ancho de banda de las grandes matrices de unidades y mejorar aún más el rendimiento general.

"Con el aumento del volumen de vigilancia y big data, las empresas necesitan una ampliación del almacenamiento que sea escalable y confiable", afirmó Waterball Liu, director de Productos de QNAP. "El TL-R6020Sep-RP combina capacidad de clase petabyte y diseño de alta densidad en un chasis compacto de 4U, lo que permite a las empresas expandirse de manera eficiente, ahorrar espacio en los racks y reducir costos operativos con confianza".

Características principales

Eficiencia de alta densidad: reduce considerablemente el uso de espacio en rack, el peso y el consumo de energía, a la vez que satisface las necesidades de expansión a largo plazo y a gran escala.

reduce considerablemente el uso de espacio en rack, el peso y el consumo de energía, a la vez que satisface las necesidades de expansión a largo plazo y a gran escala. Capacidad a escala de petabytes: hasta 60 unidades de disco duro SAS/SATA en un solo chasis 4U, con una capacidad efectiva superior a 1 PB**.

hasta 60 unidades de disco duro SAS/SATA en un solo chasis 4U, con una capacidad efectiva superior a 1 PB**. Escalabilidad flexible: conecte en cadena hasta cuatro* unidades con redundancia multipuertos para obtener 4 PB** de capacidad bruta.

conecte en cadena hasta cuatro* unidades con redundancia multipuertos para obtener 4 PB** de capacidad bruta. Broadcom ® Optimización SAS DataBolt™: agrega señales duales de 6 Gb/s en un flujo de 12 Gb/s para un rendimiento de datos más rápido.

agrega señales duales de 6 Gb/s en un flujo de 12 Gb/s para un rendimiento de datos más rápido. Fácil mantenimiento: el chasis compacto de 750 mm de profundidad con kits de raíles incluidos se adapta a bastidores de 1.000 mm y ofrece ventiladores, fuentes de alimentación y bandejas de unidades intercambiables en caliente, así como indicadores en el panel frontal para las 60 unidades.

el chasis compacto de 750 mm de profundidad con kits de raíles incluidos se adapta a bastidores de 1.000 mm y ofrece ventiladores, fuentes de alimentación y bandejas de unidades intercambiables en caliente, así como indicadores en el panel frontal para las 60 unidades. Integración perfecta y protección de datos: gestione el JBOD y todas las unidades a través del Administrador de almacenamiento y instantáneas de QNAP NAS. Cuando se combina con ZFS, proporciona compresión en línea, deduplicación y autorreparación para garantizar la integridad y fiabilidad de los datos en entornos a escala de petabytes.

Nota: * El número real de unidades de expansión puede depender del NAS host. ** QNAP calcula la capacidad bruta utilizando sesenta discos duros de 24 TB en una configuración RAID 60 y un sobreaprovisionamiento del 10 %.

Para obtener más información y especificaciones, visite www.qnap.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810118/PR_TL_R6020Sep_RP.jpg

