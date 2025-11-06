QNAP lanza el JBOD SAS/SATA de alta densidad y 60 bahías 4U, que ofrece una expansión a escala de petabytes para empresas
06 nov, 2025, 09:00 GMT
TAIPÉI, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, QNAP® Systems, Inc., empresa líder en innovación de soluciones informáticas, de redes y de almacenamiento, lanzó el TL-R6020Sep-RP, un JBOD SAS/SATA de alta densidad con 60 bahías 4U diseñado para maximizar la capacidad y minimizar los costes y el espacio en rack. Con un almacenamiento a escala de petabytes, el TL-R6020Sep-RP permite a las empresas optimizar el uso del espacio, simplificar la escalabilidad y garantizar un archivo de datos confiable a largo plazo para aplicaciones como datos inactivos, videovigilancia, big data y archivos multimedia.
El TL-R6020Sep-RP ofrece cuatro puertos mini-SAS HD (SFF-8644) de alta velocidad con un ancho de banda SAS de 12 Gb/s y Broadcom® SAS DataBolt™ tecnología para la optimización del ancho de banda. Gracias a su diseño redundante de doble vía, el sistema sigue funcionando sin interrupciones aunque falle uno de los cables. Al admitir la conexión en cadena de hasta cuatro* carcasas (240 unidades en total), el TL-R6020Sep-RP permite una ampliación de capacidad sin problemas hasta 4 PB** de almacenamiento bruto. Al añadir tarjetas de expansión SAS al NAS y conectar el JBOD de 60 bahías, los usuarios pueden distribuir las cargas de ancho de banda de las grandes matrices de unidades y mejorar aún más el rendimiento general.
"Con el aumento del volumen de vigilancia y big data, las empresas necesitan una ampliación del almacenamiento que sea escalable y confiable", afirmó Waterball Liu, director de Productos de QNAP. "El TL-R6020Sep-RP combina capacidad de clase petabyte y diseño de alta densidad en un chasis compacto de 4U, lo que permite a las empresas expandirse de manera eficiente, ahorrar espacio en los racks y reducir costos operativos con confianza".
Características principales
- Eficiencia de alta densidad: reduce considerablemente el uso de espacio en rack, el peso y el consumo de energía, a la vez que satisface las necesidades de expansión a largo plazo y a gran escala.
- Capacidad a escala de petabytes: hasta 60 unidades de disco duro SAS/SATA en un solo chasis 4U, con una capacidad efectiva superior a 1 PB**.
- Escalabilidad flexible: conecte en cadena hasta cuatro* unidades con redundancia multipuertos para obtener 4 PB** de capacidad bruta.
- Broadcom® Optimización SAS DataBolt™: agrega señales duales de 6 Gb/s en un flujo de 12 Gb/s para un rendimiento de datos más rápido.
- Fácil mantenimiento: el chasis compacto de 750 mm de profundidad con kits de raíles incluidos se adapta a bastidores de 1.000 mm y ofrece ventiladores, fuentes de alimentación y bandejas de unidades intercambiables en caliente, así como indicadores en el panel frontal para las 60 unidades.
- Integración perfecta y protección de datos: gestione el JBOD y todas las unidades a través del Administrador de almacenamiento y instantáneas de QNAP NAS. Cuando se combina con ZFS, proporciona compresión en línea, deduplicación y autorreparación para garantizar la integridad y fiabilidad de los datos en entornos a escala de petabytes.
Nota:
* El número real de unidades de expansión puede depender del NAS host.
** QNAP calcula la capacidad bruta utilizando sesenta discos duros de 24 TB en una configuración RAID 60 y un sobreaprovisionamiento del 10 %.
Para obtener más información y especificaciones, visite www.qnap.com.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810118/PR_TL_R6020Sep_RP.jpg
FUENTE QNAP Systems, Inc.
