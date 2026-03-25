QS World University Rankings por Assunto 2026

Melhores universidades em 55 disciplinas reveladas

LONDRES, 25 de março de 2026 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, especialista global em ensino superior, divulgou a décima sexta edição do QS World University Rankings por disciplina , comparando mais de 21mil ofertas acadêmicas de mais de 1900 instituições em 100 sistemas de ensino superior em 55 disciplinas e cinco áreas do corpo docente.

O vice-presidente sênior da QS, Ben Sowter, disse: "Os rankings destacam um cenário global de ensino superior que está se tornando mais competitivo e mais especializado. Embora os líderes tradicionais nos EUA, no Reino Unido e em partes da Europa continuem a dominar muitas disciplinas, estamos vendo um impulso significativo dos sistemas na Ásia, no Oriente Médio e na América Latina."

Destaques

A Austrália domina as disciplinas relacionadas ao esporte. A Universidade de Queensland ocupa o segundo lugar e a Universidade de Sydney o terceiro.

Singapura brilha. Quarenta e duas entradas estão no top-10, o terceiro mais alto do mundo. É o sistema mais aprimorado do mundo.

A China dobra as 10 melhores entradas desde 2021 e lidera em Clássicos e História Antiga, com Fudan 2º e Universidade de Pequim 3º.

A Índia duplica os seus 50 melhores lugares desde 2024 para 27 em 12 instituições, lideradas pela Indian School of Mines University Dhanbad e pelo IIM Ahmedabad.

A Suíça lidera a Europa com 12 inscrições entre as cinco melhores disciplinas. A ETH Zurich ocupa três posições número um.

A Itália reforça a sua presença no top-10 através da Universidade Sapienza de Roma e da Universidade Bocconi. A Universidade Sapienza vem em primeiro lugar em Clássicos e História Antiga.

A Espanha alcança uma classificação recorde em 10 disciplinas e reivindica seu maior número de 20 posições. A Universidade Complutense de Madri ocupa a classificação mais alta ( 11ª , Odontologia).

, Odontologia). Portugal é o sistema mais melhorado da Europa (+12%), liderado pela Universidade do Porto.

A Universidade da Colúmbia Britânica do Canadá tem o maior número de inscrições em todo o mundo A McGill recupera a classificação mais alta ( 2 a , Mineral & Mining Engineering).

, Mineral & Mining Engineering). A Universität Heidelberg ocupa o posto mais alto da Alemanha ( 8º , Clássicos e História Antiga). Charité - Universitätsmedizin Berlim é a mais melhorada do mundo em Medicina.

, Clássicos e História Antiga). Charité - Universitätsmedizin Berlim é a mais melhorada do mundo em Medicina. A França lidera as Ciências Sociais, com desempenhos destacados de Sciences Po ( 3º , Política e Estudos Internacionais) e INSEAD ( 4º , Estudos de Negócios e Gestão).

, Política e Estudos Internacionais) e INSEAD ( , Estudos de Negócios e Gestão). O Reino Unido vê 40% das entradas aumentarem, ficando em terceiro lugar globalmente. Registra 15 primeiros lugares e 63 primeiros três.

O KFUPM na Arábia Saudita continua sendo a universidade mais bem classificada da região árabe ( 5º , Engenharia de Petróleo).

, Engenharia de Petróleo). Os EUA lideram globalmente, com 37 disciplinas de primeira linha e 88 classificações entre as três primeiras. Harvard, MIT e Juilliard se destacam.

A África do Sul registra as classificações mais altas da África, lideradas pela Universidade da Cidade do Cabo e pela Universidade de Witwatersrand.

A Universidade de São Paulo detém as posições mais altas da América Latina, enquanto o Equador registra a maior taxa de melhoria da região.

Apêndice - ativos, incluindo a lista completa de assuntos #1.

Metodologia

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FONTE QS Quacquarelli Symonds