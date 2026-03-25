QS World University Rankings por Assunto 2026
Notícias fornecidas porQS Quacquarelli Symonds
25 mar, 2026, 09:50 GMT
Melhores universidades em 55 disciplinas reveladas
LONDRES, 25 de março de 2026 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, especialista global em ensino superior, divulgou a décima sexta edição do QS World University Rankings por disciplina, comparando mais de 21mil ofertas acadêmicas de mais de 1900 instituições em 100 sistemas de ensino superior em 55 disciplinas e cinco áreas do corpo docente.
O vice-presidente sênior da QS, Ben Sowter, disse: "Os rankings destacam um cenário global de ensino superior que está se tornando mais competitivo e mais especializado. Embora os líderes tradicionais nos EUA, no Reino Unido e em partes da Europa continuem a dominar muitas disciplinas, estamos vendo um impulso significativo dos sistemas na Ásia, no Oriente Médio e na América Latina."
Destaques
- A Austrália domina as disciplinas relacionadas ao esporte. A Universidade de Queensland ocupa o segundo lugar e a Universidade de Sydney o terceiro.
- Singapura brilha. Quarenta e duas entradas estão no top-10, o terceiro mais alto do mundo. É o sistema mais aprimorado do mundo.
- A China dobra as 10 melhores entradas desde 2021 e lidera em Clássicos e História Antiga, com Fudan 2º e Universidade de Pequim 3º.
- A Índia duplica os seus 50 melhores lugares desde 2024 para 27 em 12 instituições, lideradas pela Indian School of Mines University Dhanbad e pelo IIM Ahmedabad.
- A Suíça lidera a Europa com 12 inscrições entre as cinco melhores disciplinas. A ETH Zurich ocupa três posições número um.
- A Itália reforça a sua presença no top-10 através da Universidade Sapienza de Roma e da Universidade Bocconi. A Universidade Sapienza vem em primeiro lugar em Clássicos e História Antiga.
- A Espanha alcança uma classificação recorde em 10 disciplinas e reivindica seu maior número de 20 posições. A Universidade Complutense de Madri ocupa a classificação mais alta (11ª, Odontologia).
- Portugal é o sistema mais melhorado da Europa (+12%), liderado pela Universidade do Porto.
- A Universidade da Colúmbia Britânica do Canadá tem o maior número de inscrições em todo o mundo A McGill recupera a classificação mais alta (2 a, Mineral & Mining Engineering).
- A Universität Heidelberg ocupa o posto mais alto da Alemanha (8º, Clássicos e História Antiga). Charité - Universitätsmedizin Berlim é a mais melhorada do mundo em Medicina.
- A França lidera as Ciências Sociais, com desempenhos destacados de Sciences Po (3º, Política e Estudos Internacionais) e INSEAD (4º, Estudos de Negócios e Gestão).
- O Reino Unido vê 40% das entradas aumentarem, ficando em terceiro lugar globalmente. Registra 15 primeiros lugares e 63 primeiros três.
- O KFUPM na Arábia Saudita continua sendo a universidade mais bem classificada da região árabe (5º, Engenharia de Petróleo).
- Os EUA lideram globalmente, com 37 disciplinas de primeira linha e 88 classificações entre as três primeiras. Harvard, MIT e Juilliard se destacam.
- A África do Sul registra as classificações mais altas da África, lideradas pela Universidade da Cidade do Cabo e pela Universidade de Witwatersrand.
- A Universidade de São Paulo detém as posições mais altas da América Latina, enquanto o Equador registra a maior taxa de melhoria da região.
Apêndice - ativos, incluindo a lista completa de assuntos #1.
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FONTE QS Quacquarelli Symonds
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