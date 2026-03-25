Clasificación mundial de universidades QS por materias 2026

Se revelan las mejores universidades en 55 materias

LONDRES, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La firma QS Quacquarelli Symonds, experta mundial en educación superior, publicó la decimosexta edición del QS World University Rankings by Subject , que compara más de 21.000 ofertas académicas de más de 1.900 instituciones en 100 sistemas de educación superior, abarcando 55 materias y cinco áreas de estudio.

El vicepresidente sénior de QS, Ben Sowter, declaró: "La clasificación pone de manifiesto un panorama global de la educación superior cada vez más competitivo y especializado. Si bien los líderes tradicionales de Estados Unidos, el Reino Unido y algunas partes de Europa siguen dominando muchas disciplinas, observamos un impulso significativo en los sistemas educativos de Asia, Oriente Medio y Latinoamérica".

Lo más destacado

Australia domina las asignaturas relacionadas con el deporte. La Universidad de Queensland ocupa el segundo lugar y la Universidad de Sídney el tercero.

Singapur destaca. Cuarenta y dos asignaturas se ubican entre las 10 mejores, la tercera cifra más alta a nivel mundial. Es el sistema que más ha mejorado en el mundo.

China duplica sus plazas entre las 10 mejores desde 2021 y lidera en Estudios Clásicos e Historia Antigua, con Fudan en segundo lugar y la Universidad de Pekín en tercero.

India duplica sus puestos entre los 50 mejores desde 2024, alcanzando los 27 en 12 instituciones, lideradas por la Indian School of Mines University Dhanbad y el IIM Ahmedabad.

Suiza lidera Europa con 12 asignaturas entre las cinco mejores. La ETH Zúrich ocupa tres primeros puestos.

Italia refuerza su presencia entre los 10 mejores gracias a la Universidad Sapienza de Roma y la Universidad Bocconi. La Universidad Sapienza ocupa el primer puesto en Estudios Clásicos e Historia Antigua.

España logra clasificaciones récord en 10 materias y alcanza su mayor número de posiciones entre los 20 mejores. La Universidad Complutense de Madrid obtiene la mejor posición (11ª en Odontología).

Portugal es el sistema educativo que más ha mejorado en Europa (+12 %), liderado por la Universidad de Oporto.

La Universidad de Columbia Británica de Canadá es la que cuenta con más candidaturas a nivel mundial. McGill recupera la mejor posición (2ª en Ingeniería de Minas y Minerales).

La Universidad de Heidelberg obtiene la mejor posición de Alemania (8ª en Estudios Clásicos e Historia Antigua). Charité - Universitätsmedizin Berlin es la universidad que más ha mejorado en Medicina a nivel mundial.

Francia lidera en Ciencias Sociales, con destacadas actuaciones de Sciences Po (3º en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales) e INSEAD (4º en Estudios Empresariales y de Gestión).

El Reino Unido registra un aumento del 40 % en las admisiones, situándose en tercer lugar a nivel mundial. Consigue 15 primeros puestos y 63 plazas entre los tres primeros.

La KFUPM de Arabia Saudita se mantiene como la universidad mejor clasificada de la región árabe (5º en Ingeniería Petrolera).

Estados Unidos lidera a nivel mundial con 37 asignaturas mejor clasificadas y 88 plazas entre los tres primeros. Destacan Harvard, el MIT y Juilliard.

Sudáfrica registra las mejores clasificaciones por asignatura de África, lideradas por la Universidad de Ciudad del Cabo y la Universidad de Witwatersrand.

La Universidad de São Paulo ostenta las mejores clasificaciones de Latinoamérica, mientras que Ecuador registra la mayor tasa de mejora de la región.

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Metodología