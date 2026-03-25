QS World University Rankings nach Fachgebieten 2026

Top-Universitäten in 55 Fächern ermittelt

LONDON, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Die globalen Hochschulexperten von QS Quacquarelli Symonds haben die sechzehnte Ausgabe der QS World University Rankings by Subject veröffentlicht, in der mehr als 21.000 akademische Angebote von mehr als 1.900 Institutionen aus 100 Hochschulsystemen in 55 Fächern und fünf Fachbereichen verglichen werden.

Ben Sowter, Senior Vice President von QS, sagte: „Die Rankings verdeutlichen eine globale Hochschullandschaft, die sowohl wettbewerbsintensiver als auch spezialisierter wird. Während die traditionellen Marktführer in den USA, im Vereinigten Königreich und in Teilen Europas nach wie vor viele Disziplinen dominieren, beobachten wir eine erhebliche Dynamik bei Systemen in Asien, im Nahen und Mittleren Osten East und in Lateinamerika."

Highlights

Australien dominiert bei sportbezogenen Themen. An zweiter Stelle steht die University of Queensland und an dritter die University of Sydney.

Singapur glänzt. Zweiundvierzig Einträge sind unter den Top-10, die dritthöchste Zahl weltweit. Es ist das am meisten verbesserte System der Welt.

China verdoppelt die Zahl der Top-10-Beiträge seit 2021 und führt in den Fächern Klassische Philologie und Alte Geschichte, wobei die Fudan-Universität auf Platz 2 und die Peking-Universität auf Platz 3 liegen.

Indien verdoppelt seine Top-50-Plätze seit 2024 auf 27, verteilt auf 12 Einrichtungen, angeführt von der Indian School of Mines University Dhanbad und dem IIM Ahmedabad.

Die Schweiz führt Europa mit 12 Top-Fünf-Themen an. Die ETH Zürich hält drei Spitzenplätze.

Italien stärkt seine Top-10-Präsenz durch die Sapienza-Universität Rom und die Bocconi-Universität. Die Universität Sapienza belegt den ersten Platz in den Fächern Klassische Philologie und Alte Geschichte.

Spanien erzielt in 10 Fächern Rekordplatzierungen und erreicht die meisten Top-20-Platzierungen aller Zeiten. Die Universität Complutense in Madrid nimmt den höchsten Rang ein (11 th , Zahnmedizin).

, Zahnmedizin). Portugal ist das Land mit den meisten Verbesserungen in Europa (+12%), angeführt von der Universität Porto.

Die kanadische University of British Columbia hat weltweit die meisten Einträge. McGill nimmt den höchsten Rang ein (2 nd , Mineral & Mining Engineering).

, Mineral & Mining Engineering). Die Universität Heidelberg belegt den höchsten Rang in Deutschland (8 th , Classics & Ancient History). Die Charité - Universitätsmedizin Berlin ist die beste Medizin der Welt.

, Classics & Ancient History). Die Charité - Universitätsmedizin Berlin ist die beste Medizin der Welt. Frankreich ist führend in den Sozialwissenschaften, mit herausragenden Leistungen von Sciences Po (3 rd , Politik und Internationale Studien) und INSEAD (4 th , Business & Management Studies).

, Politik und Internationale Studien) und INSEAD (4 , Business & Management Studies). Das Vereinigte Königreich verzeichnet einen Anstieg von 40 % der Einträge und liegt damit weltweit an dritter Stelle. Es verzeichnet 15 erste Plätze und 63 Top-Drei.

Die KFUPM in Saudi-Arabien ist nach wie vor die höchstrangige Universität in der arabischen Region (5 th , Petroleum Engineering).

, Petroleum Engineering). Die USA sind weltweit führend mit 37 Spitzenplätzen in den Fächern und 88 Top-Drei-Platzierungen. Harvard, MIT und Juilliard sind herausragend.

Südafrika verzeichnet die höchsten Fächer-Rankings Afrikas, angeführt von der University of Cape Town und der University of Witwatersrand.

Die Universidade de São Paulo belegt in Lateinamerika den ersten Platz, während Ecuador die höchste Steigerungsrate in der Region aufweist.

Anhang-Vermögenswerte einschließlich der vollständigen Liste der Themen Nr. 1.

Methodik

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