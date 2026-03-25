Clasificación mundial de universidades de QS por materia 2026
Noticias proporcionadas porQS Quacquarelli Symonds
25 mar, 2026, 09:50 GMT
Las mejores universidades en 55 asignaturas reveladas
LONDRES, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Los expertos mundiales en educación superior QS Quacquarelli Symonds publicaron la decimosexta edición del QS World University Rankings by Subject, comparando más de 21000 ofertas académicas de más de 1900 instituciones en 100 sistemas de educación superior en 55 asignaturas y cinco áreas docentes.
El vicepresidente sénior de QS, Ben Sowter, dijo: "Los rankings destacan un panorama global de educación superior que se está volviendo más competitivo y más especializado. Si bien los líderes tradicionales en los Estados Unidos, el Reino Unido y partes de Europa continúan dominando muchas disciplinas, estamos viendo un impulso significativo de los sistemas en Asia, Medio Oriente y América Latina ".
Aspectos destacados
- Australia domina las materias relacionadas con el deporte. La Universidad de Queensland ocupa el segundo lugar y la Universidad de Sídney el tercero.
- Singapur brilla. Cuarenta y dos entradas se ubican entre las 10 primeras, la tercera más alta del mundo. Es el sistema más mejorado del mundo.
- China duplica las entradas del top 10 desde 2021 y lidera en Clásicos e Historia Antigua, con Fudan 2º y la Universidad de Pekín 3º.
- India duplica sus 50 primeros lugares desde 2024 a 27 en 12 instituciones, dirigidas por la Escuela India de Minas de la Universidad de Dhanbad y el IIM Ahmedabad.
- Suiza lidera Europa con 12 asignaturas entre las cinco primeras. ETH Zurich ocupa tres posiciones número uno.
- Italia refuerza su presencia entre los 10 primeros a través de la Universidad Sapienza de Roma y la Universidad Bocconi. La Universidad de la Sapienza es la primera en Clásicos e Historia Antigua.
- España alcanza rangos récord en 10 materias y reclama sus 20 mejores posiciones. La Universidad Complutense de Madrid ocupa el puesto más alto (11º, Odontología).
- Portugal es el sistema más mejorado de Europa (+12 %), liderado por la Universidad de Oporto.
- La Universidad de Columbia Británica de Canadá tiene la mayor cantidad de entradas a nivel mundial. McGill reclama el rango más alto (2º, Ingeniería de Minerales y Minas).
- La Universität Heidelberg ocupa el puesto más alto de Alemania (8.º, Clásicos e Historia Antigua). Charité: la Universitätsmedizin Berlin es la más avanzada del mundo en medicina.
- Francia lidera Ciencias Sociales, con destacadas actuaciones de Sciences Po (3º, Política y Estudios Internacionales) e INSEAD (4º, Negocios y Estudios de Gestión).
- El Reino Unido ve aumentar el 40 % de las entradas, en tercer lugar a nivel mundial. Registra 15 primeros lugares y 63 primeros tres.
- KFUPM en Arabia Saudita sigue siendo la universidad mejor clasificada de la Región Árabe (5.º, Ingeniería Petrolera).
- Estados Unidos lidera a nivel mundial con 37 asignaturas mejor clasificadas y 88 ubicaciones entre las tres primeras. Harvard, MIT y Juilliard son destacados.
- Sudáfrica registra las clasificaciones más altas de África, lideradas por la Universidad de Ciudad del Cabo y la Universidad de Witwatersrand.
- La Universidade de São Paulo ocupa los rangos más altos de América Latina, mientras que Ecuador registra la tasa de mejora más alta de la región.
Apéndice: activos que incluyen la lista completa de temas #1.
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FUENTE QS Quacquarelli Symonds
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