Clasificación mundial de universidades de QS por materia 2026

Las mejores universidades en 55 asignaturas reveladas

LONDRES, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Los expertos mundiales en educación superior QS Quacquarelli Symonds publicaron la decimosexta edición del QS World University Rankings by Subject , comparando más de 21000 ofertas académicas de más de 1900 instituciones en 100 sistemas de educación superior en 55 asignaturas y cinco áreas docentes.

El vicepresidente sénior de QS, Ben Sowter, dijo: "Los rankings destacan un panorama global de educación superior que se está volviendo más competitivo y más especializado. Si bien los líderes tradicionales en los Estados Unidos, el Reino Unido y partes de Europa continúan dominando muchas disciplinas, estamos viendo un impulso significativo de los sistemas en Asia, Medio Oriente y América Latina ".

Aspectos destacados

Australia domina las materias relacionadas con el deporte. La Universidad de Queensland ocupa el segundo lugar y la Universidad de Sídney el tercero.

Singapur brilla. Cuarenta y dos entradas se ubican entre las 10 primeras, la tercera más alta del mundo. Es el sistema más mejorado del mundo.

China duplica las entradas del top 10 desde 2021 y lidera en Clásicos e Historia Antigua, con Fudan 2º y la Universidad de Pekín 3º.

India duplica sus 50 primeros lugares desde 2024 a 27 en 12 instituciones, dirigidas por la Escuela India de Minas de la Universidad de Dhanbad y el IIM Ahmedabad.

Suiza lidera Europa con 12 asignaturas entre las cinco primeras. ETH Zurich ocupa tres posiciones número uno.

Italia refuerza su presencia entre los 10 primeros a través de la Universidad Sapienza de Roma y la Universidad Bocconi. La Universidad de la Sapienza es la primera en Clásicos e Historia Antigua.

España alcanza rangos récord en 10 materias y reclama sus 20 mejores posiciones. La Universidad Complutense de Madrid ocupa el puesto más alto ( 11º , Odontología).

, Odontología). Portugal es el sistema más mejorado de Europa (+12 %), liderado por la Universidad de Oporto.

La Universidad de Columbia Británica de Canadá tiene la mayor cantidad de entradas a nivel mundial. McGill reclama el rango más alto ( 2º , Ingeniería de Minerales y Minas).

, Ingeniería de Minerales y Minas). La Universität Heidelberg ocupa el puesto más alto de Alemania (8 .º , Clásicos e Historia Antigua). Charité: la Universitätsmedizin Berlin es la más avanzada del mundo en medicina.

, Clásicos e Historia Antigua). Charité: la Universitätsmedizin Berlin es la más avanzada del mundo en medicina. Francia lidera Ciencias Sociales, con destacadas actuaciones de Sciences Po (3 º , Política y Estudios Internacionales) e INSEAD (4 º , Negocios y Estudios de Gestión).

, Política y Estudios Internacionales) e INSEAD (4 , Negocios y Estudios de Gestión). El Reino Unido ve aumentar el 40 % de las entradas, en tercer lugar a nivel mundial. Registra 15 primeros lugares y 63 primeros tres.

KFUPM en Arabia Saudita sigue siendo la universidad mejor clasificada de la Región Árabe (5 .º , Ingeniería Petrolera).

, Ingeniería Petrolera). Estados Unidos lidera a nivel mundial con 37 asignaturas mejor clasificadas y 88 ubicaciones entre las tres primeras. Harvard, MIT y Juilliard son destacados.

Sudáfrica registra las clasificaciones más altas de África, lideradas por la Universidad de Ciudad del Cabo y la Universidad de Witwatersrand.

La Universidade de São Paulo ocupa los rangos más altos de América Latina, mientras que Ecuador registra la tasa de mejora más alta de la región.

Apéndice: activos que incluyen la lista completa de temas #1.

Metodología

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FUENTE QS Quacquarelli Symonds