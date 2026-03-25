2026年QS世界大学ランキング（科目別）

55科目のトップ大学が明らかに

ロンドン, 2026年3月25日 /PRNewswire/ -- 世界的な高等教育の専門家であるQS Quacquarelli Symonds は、 QS世界大学ランキング(科目別） の第16版を発表し、 55の科目と5つの分野において、100の高等教育システム の1,900以上の教育機関が提供する21,000以上の学術情報を比較しました。

QSのシニアバイスプレジデントであるBen Sowterは次のように述べています。 「このランキングは、競争が激化し、専門化が進む世界の高等教育の状況を浮き彫りにしています。米国、英国、欧州の一部の伝統的なリーダーが多くの分野で優位を保っている一方で、アジア、中 東 、ラテンアメリカの教育システムからも大きな勢いが見られます。」

ハイライト

オーストラリアはスポーツ関連科目を独占しています。2位はUniversity of Queensland、3位はUniversity of Sydneyです。

シンガポールはひと際輝いています。42のエントリーがトップ10入りを果たし、世界第3位となりました。世界で最も改良された教育システムといえます。

中国は2021年以降、トップ10入りを倍増させ、古典と古代史ではFudanが2位、Peking Universityが3位とリードしています。

インドでは、2024年以降、上位50位以内が倍増し、 Indian School of Mines University DhanbadとIIM Ahmedabadを筆頭に12校で27位となりました。

スイスは12科目でトップ5入りを果たし、欧州をリードしています。ETH Zurichは3科目においてナンバーワンを保持しています。

イタリアはSapienza University of RomeとBocconi Universityを通じてトップ10入りを果たしました。Sapienza Universityは古典・古代史で第1位を獲得しました。

スペインは10科目で過去最高順位を記録し、トップ20入りを果たした大学の数も過去最多となりました。Complutense University of Madridが最高位（11位 、歯学）を記録しています。

ポルトガルは、University of Portoを筆頭に、欧州で最も改善された教育システム（12％増）となりました。

カナダのUniversity of British Columbiaは世界最多のエントリー数を誇ります。McGillが最高位（鉱物・鉱山工学で第2位）に返り咲きました。

Universität Heidelbergがドイツで最高位（古典学・古代史で第8位）を獲得しました。Charité - Universitätsmedizin Berlinは、医学分野において世界で最も躍進しました。

フランスは社会科学をリードしており、Sciences Po（政治学・国際学で第3位 ）とINSEAD（ビジネス・経営学で第4位）が傑出した成績を収めています。

英国はエントリー数の40％を占め、世界第3位となりました。15科目で首位を獲得し、 63校がトップ3にランクインしています。

サウジアラビアのKFUPMは、現在もアラブ地域で最高ランクの大学となっています。（石油工学で5位）

米国は37科目においてトップランクとなり、88校がトップ3にランクインするなど、世界をリードしています。Harvard、MIT、Juilliardが傑出しています。

南アフリカは、University of Cape TownとUniversity of Witwatersrandを筆頭に、アフリカで最も高い科目ランキングを記録しています。

Universidade de São Pauloはラテンアメリカで最も高いランクにあり、エクアドルはこの地域で最も高い改善率を記録しています。

付録-全科目リストを含む資産。

方法論

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SOURCE QS Quacquarelli Symonds