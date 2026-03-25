Classement mondial des universités QS par matière 2026

Les meilleures universités dans 55 disciplines sont dévoilées

LONDRES, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- Les experts mondiaux de l'enseignement supérieur QS Quacquarelli Symonds ont publié la seizième édition du QS World University Rankings by Subject , comparant 21 000+ offres académiques de 1900+ institutions à travers 100 systèmes d'enseignement supérieur dans 55 sujets et cinq domaines d'enseignement.

Ben Sowter, premier vice-président de QS, a déclaré : « Les classements mettent en évidence un paysage mondial de l'enseignement supérieur qui devient à la fois plus compétitif et plus spécialisé. Alors que les leaders traditionnels des États-Unis, du Royaume-Uni et de certaines parties de l'Europe continuent de dominer de nombreuses disciplines, nous constatons un élan significatif de la part des systèmes d'Asie, du Moyen-Orient , de l'Est et de l'Amérique latine. »

Points forts

L'Australie domine les sujets liés au sport. L'université du Queensland se classe deuxième et l'université de Sydney troisième.

Singapour brille. Quarante-deux entrées se classent dans le top 10, soit le troisième rang mondial. Il s'agit du système le plus perfectionné au monde.

La Chine double ses entrées dans le top 10 depuis 2021 et arrive en tête en lettres classiques et en histoire ancienne, avec Fudan en deuxième position et l'Université de Pékin en troisième.

L'Inde double son nombre de places dans le top 50 depuis 2024 pour atteindre 27 places dans 12 institutions, avec en tête l'Indian School of Mines University Dhanbad et l'IIM Ahmedabad.

La Suisse est en tête de l'Europe avec 12 sujets classés parmi les cinq premiers. L'ETH Zurich occupe trois places de numéro un.

L'Italie renforce sa présence dans le top 10 grâce à l'université Sapienza de Rome et à l'université Bocconi. L'université Sapienza arrive en tête pour les lettres classiques et l'histoire ancienne.

L'Espagne atteint des rangs records dans 10 matières et se classe pour la première fois dans les 20 premières places. L'université Complutense de Madrid occupe la première place (11 th , Dentisterie).

, Dentisterie). Le Portugal est le système qui s'est le plus amélioré en Europe (+12 %), grâce à l'Université de Porto.

C'est l'université canadienne de la Colombie-Britannique qui compte le plus grand nombre d'inscriptions au niveau mondial. McGill reprend le premier rang (2 et , Mineral & Mining Engineering).

, Mineral & Mining Engineering). L'Universität Heidelberg occupe le meilleur rang en Allemagne (8 th , Classics & Ancient History). La Charité - Universitätsmedizin Berlin est l'établissement de médecine le plus performant au monde.

, Classics & Ancient History). La Charité - Universitätsmedizin Berlin est l'établissement de médecine le plus performant au monde. La France est en tête des sciences sociales, avec des performances remarquables de Sciences Po (3 ème , politique et études internationales) et de l'INSEAD (4 ème , études de commerce et de gestion).

, politique et études internationales) et de l'INSEAD (4 , études de commerce et de gestion). Le Royaume-Uni enregistre 40 % des entrées, ce qui le place en troisième position au niveau mondial. Il enregistre 15 premières places et 63 trois premières places.

La KFUPM en Arabie saoudite reste l'université la mieux classée de la région arabe (5 th , Petroleum Engineering).

, Petroleum Engineering). Les États-Unis occupent la première place au niveau mondial avec 37 matières les mieux classées et 88 placements dans les trois premières places. Harvard, le MIT et Juilliard se distinguent.

L'Afrique du Sud enregistre les meilleurs classements de matières en Afrique, avec en tête l'université du Cap et l'université de Witwatersrand.

L'université de São Paulo est la mieux classée d'Amérique latine, tandis que l'Équateur enregistre le taux d'amélioration le plus élevé de la région.

Annexe- actifs, y compris la liste complète des sujets #1.

Méthodologie

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