2026 年 QS 世界大學學科排名

55 個學科的頂尖大學名單揭曉

倫敦2026年3月25日 /美通社/ -- 全球高等教育專家 QS Quacquarelli Symonds 發佈了第 16 版 QS 世界大學學科排名 。是次排名涵蓋來自 100 個高等教育體系、超過 1900 間院校的 21,000 多個學術項目，遍及 55 個學科及五大學術領域。

QS 高級副總裁 Ben Sowter 表示：「這份排名顯示，全球高等教育競爭日趨白熱化，同時也變得越來越專門。 縱然美國、英國及歐洲部分地區的傳統名校仍在多個學科中保持領先，但我們也觀察到亞洲、中東和拉丁美洲的高等教育體系正呈現強大發展動力。」

亮點

在體育相關學科，澳洲可謂一枝獨秀。 University of Queensland 位居第二，University of Sydney 則排名第三。

新加坡大放異彩。 共有 42 個學科項目躋身全球十大，數量為全球第三高。 此高等教育體系進步之速，冠絕全球。

中國內地自 2021 年以來躋身十大的學科項目數量增加一倍，並在古典文學與古代史範疇領先，其中復旦大學位列第二，北京大學位列第三。

印度自 2024 年以來，躋身前 50 名的學科項目數量翻倍，達到 27 個，遍佈 12 間院校，其中表現領先的是 Indian School of Mines University Dhanbad 和 IIM Ahmedabad。

瑞士以 12 個學科項目進入前五名，在歐洲居首。 ETH Zurich 在三個學科中排名全球第一。

意大利憑著 Sapienza University of Rome 和 Bocconi University，鞏固其在全球十大學科中的席位。 Sapienza University 在古典文學與古代史範疇排名第一。

西班牙在 10 個學科中締造排名新高，榮登全球前 20 名的學科數目更創下歷史之最。 Complutense University of Madrid 取得最高排名 (第 11 位，牙科學)。

葡萄牙（上升 12%）榮膺歐洲進步之冠，當中以 University of Porto 的貢獻尤其卓著。

加拿大 University of British Columbia 的上榜學科項目數量冠絕全球。 McGill 重奪最高排名（第 2 位，礦物與採礦工程）。

Universität Heidelberg 奪得德國院校之首，排名高踞（第 8 位，古典文學與古代史）。 在醫學領域，Charité - Universitätsmedizin Berlin 的進步幅度贏絕全球。

法國在社會科學領域處於領先地位，Sciences Po（第 3 位，政治學與國際研究）和 INSEAD（第 4 位，商業與管理研究）的表現份外亮眼。

英國有 40% 的上榜學科項目排名上升，與其他國家並列全球第三， 其獲得 15 個榜首學科和 63 個前三名學科。

沙特阿拉伯的 KFUPM 繼續保持其阿拉伯地區排名最高學府的地位（第 5 位，石油工程）。

美國共有 37 個學科排名全球第一，88 個學科位列全球前三，領導地位無出其右。 Harvard、MIT 及 Juilliard 表現令人眼前一亮。

南非擁有非洲最高的學科排名，其中 University of Cape Town 和 University of Witwatersrand 尤為卓越。

Universidade de São Paulo 的排名在拉丁美洲位居首位，而厄瓜多爾則是該地區進步最多的國家。

附錄 – 載有完整榜首學科名單等資訊。

研究方法

SOURCE QS Quacquarelli Symonds