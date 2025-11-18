Classement mondial des universités QS : Développement durable 2026

Une université suédoise couronnée meilleure université du monde, l'Asie progresse et le Royaume-Uni brille alors que les États-Unis reculent

LONDRES, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, experts mondiaux de l'enseignement supérieur, a publié l'édition 2026 du QS World University Rankings : Durabilité .

L'université de Lund, en Suède, a décroché la première place pour la première fois. L'Université de Toronto passe à la deuxième place, suivie de UCL qui passe à la troisième place.

Cette année, plus de 2000 universités sont présentées dans 106 systèmes d'enseignement supérieur.

Les États-Unis sont les plus représentés (240 universités), suivis par la Chine (163), le Royaume-Uni (109), l'Inde (103) et la France (76).

Top-10 2026 2025



1 =3 Université de Lund Suède 2 1 Université de Toronto Canada 3 =5 UCL Royaume-Uni 4 =7 L'université d'Édimbourg Royaume-Uni 5 =5 Université de la Colombie-Britannique Canada 6 =39 LSE Royaume-Uni =7 =7 Collège impérial de Londres Royaume-Uni =7 =12 UNSW Sydney Australie 9 =15 Université McGill Canada 10 =9 Université de Manchester Royaume-Uni











Ben Sowter, vice-président principal de QS, a déclaré : « La publication des classements de durabilité de QS arrive à un moment charnière. Avec seulement 17% des 169 objectifs mondiaux de développement durable en voie d'être atteints en 2030, la nécessité d'une action accélérée sur les défis environnementaux et sociaux n'a jamais été aussi évidente. »

Informations

L'Université de Californie, Berkeley (11 th ), reste en tête aux États-Unis. L'université de New York rejoint le top 20.





), reste en tête aux États-Unis. L'université de New York rejoint le top 20. C'est au Royaume-Uni que l'on trouve le plus grand nombre d'institutions dans le top 10, le top 50 et le top 200.





Le Canada a la plus forte concentration d'universités du top 10 au monde (7 %).





a la plus forte concentration d'universités du top 10 au monde (7 %). UNSW Sydney réintègre le top-10 (7 e ). Quatre universités australiennes figurent dans le top 20.





). Quatre universités figurent dans le top 20. L'Université Paris-Saclay (45 th ) est la seule université française parmi les 50 premières.





) est la seule université française parmi les 50 premières. L'Allemagne compte 65 universités classées, avec en tête Universität Hamburg (46 th ).





). L'université de technologie de Delft (35 th ) est le leader néerlandais en la matière.





) est le leader néerlandais en la matière. 58 universités espagnoles figurent dans cette édition, avec en tête Universitat Autònoma de Barcelona (83 rd ).





). L'université nationale de Séoul (37 e ) devient la plus performante d'Asie, dépassant l'université de Tokyo (48 e ).





) devient la plus performante d'Asie, dépassant l'université de Tokyo (48 ). La Chine ajoute plus d'institutions que n'importe quel autre système - 49 nouvelles entrées - soit près du double de son concurrent le plus proche, Inde (+26). L'université de Fudan est la mieux classée (140 ).





ajoute plus d'institutions que n'importe quel autre système - 49 nouvelles entrées - soit près du double de son concurrent le plus proche, (+26). L'université de Fudan est la mieux classée (140 ). L'IIT Delhi reste l'institution indienne la plus performante (205 e ).





la plus performante (205 ). L'Université nationale de Singapour (69 e ) et l'Université technologique de Nanyang (99 e ) sont à égalité en tête pour la recherche environnementale.





) et l'Université technologique de Nanyang (99 ) sont à égalité en tête pour la recherche environnementale. L'Universidade de São Paulo est la seule université latino-américaine à figurer dans le top-200 (90 th ).





). Afrique du Sud possède les quatre universités les mieux classées d'Afrique. L'Université du Cap mène (59 th )





possède les quatre universités les mieux classées d'Afrique. L'Université du Cap mène (59 ) L'Université américaine de Beyrouth conserve le meilleur rang dans la région arabe (176th)

Le classement complet est disponible sur le site.

