Classement mondial des universités QS : Développement durable 2026
Nov 18, 2025, 17:33 ET
Une université suédoise couronnée meilleure université du monde, l'Asie progresse et le Royaume-Uni brille alors que les États-Unis reculent
LONDRES, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, experts mondiaux de l'enseignement supérieur, a publié l'édition 2026 du QS World University Rankings : Durabilité.
L'université de Lund, en Suède, a décroché la première place pour la première fois. L'Université de Toronto passe à la deuxième place, suivie de UCL qui passe à la troisième place.
Cette année, plus de 2000 universités sont présentées dans 106 systèmes d'enseignement supérieur.
Les États-Unis sont les plus représentés (240 universités), suivis par la Chine (163), le Royaume-Uni (109), l'Inde (103) et la France (76).
|
Top-10
|
2026
|
2025
|
|
|
1
|
=3
|
Université de Lund
|
Suède
|
2
|
1
|
Université de Toronto
|
Canada
|
3
|
=5
|
UCL
|
Royaume-Uni
|
4
|
=7
|
L'université d'Édimbourg
|
Royaume-Uni
|
5
|
=5
|
Université de la Colombie-Britannique
|
Canada
|
6
|
=39
|
LSE
|
Royaume-Uni
|
=7
|
=7
|
Collège impérial de Londres
|
Royaume-Uni
|
=7
|
=12
|
UNSW Sydney
|
Australie
|
9
|
=15
|
Université McGill
|
Canada
|
10
|
=9
|
Université de Manchester
|
Royaume-Uni
|
|
|
|
|
Ben Sowter, vice-président principal de QS, a déclaré : « La publication des classements de durabilité de QS arrive à un moment charnière. Avec seulement 17% des 169 objectifs mondiaux de développement durable en voie d'être atteints en 2030, la nécessité d'une action accélérée sur les défis environnementaux et sociaux n'a jamais été aussi évidente. »
- L'Université de Californie, Berkeley (11th ), reste en tête aux États-Unis. L'université de New York rejoint le top 20.
- C'est au Royaume-Uni que l'on trouve le plus grand nombre d'institutions dans le top 10, le top 50 et le top 200.
- Le Canada a la plus forte concentration d'universités du top 10 au monde (7 %).
- UNSW Sydney réintègre le top-10 (7e). Quatre universités australiennes figurent dans le top 20.
- L'Université Paris-Saclay (45th) est la seule université française parmi les 50 premières.
- L'Allemagne compte 65 universités classées, avec en tête Universität Hamburg (46th).
- L'université de technologie de Delft (35th) est le leader néerlandais en la matière.
- 58 universités espagnoles figurent dans cette édition, avec en tête Universitat Autònoma de Barcelona (83rd).
- L'université nationale de Séoul (37e) devient la plus performante d'Asie, dépassant l'université de Tokyo (48e).
- La Chine ajoute plus d'institutions que n'importe quel autre système - 49 nouvelles entrées - soit près du double de son concurrent le plus proche, Inde (+26). L'université de Fudan est la mieux classée (140 ).
- L'IIT Delhi reste l'institution indienne la plus performante (205e).
- L'Université nationale de Singapour (69e) et l'Université technologique de Nanyang (99e) sont à égalité en tête pour la recherche environnementale.
- L'Universidade de São Paulo est la seule université latino-américaine à figurer dans le top-200 (90th).
- Afrique du Sud possède les quatre universités les mieux classées d'Afrique. L'Université du Cap mène (59th)
- L'Université américaine de Beyrouth conserve le meilleur rang dans la région arabe (176th)
