Classement mondial des universités QS : Développement durable 2026

Une université suédoise couronnée meilleure université du monde, l'Asie progresse et le Royaume-Uni brille alors que les États-Unis reculent 

LONDRES, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, experts mondiaux de l'enseignement supérieur, a publié l'édition 2026 du QS World University Rankings : Durabilité.

L'université de Lund, en Suède, a décroché la première place pour la première fois. L'Université de Toronto passe à la deuxième place, suivie de UCL qui passe à la troisième place. 

Cette année, plus de 2000 universités sont présentées dans 106 systèmes d'enseignement supérieur.
Les États-Unis sont les plus représentés (240 universités), suivis par la Chine (163), le Royaume-Uni (109), l'Inde (103) et la France (76).

Top-10

2026

2025



1

=3 

Université de Lund 

Suède 

2

1

Université de Toronto 

Canada 

3

=5 

UCL 

Royaume-Uni

4

=7 

L'université d'Édimbourg 

Royaume-Uni

5

=5 

Université de la Colombie-Britannique 

Canada 

6

=39 

LSE 

Royaume-Uni

=7 

=7 

Collège impérial de Londres 

Royaume-Uni

=7 

=12 

UNSW Sydney 

Australie 

9

=15 

Université McGill 

Canada 

10

=9 

Université de Manchester 

Royaume-Uni






Ben Sowter, vice-président principal de QS, a déclaré : « La publication des classements de durabilité de QS arrive à un moment charnière. Avec seulement 17% des 169 objectifs mondiaux de développement durable en voie d'être atteints en 2030, la nécessité d'une action accélérée sur les défis environnementaux et sociaux n'a jamais été aussi évidente. »

Informations

  • L'Université de Californie, Berkeley (11th ), reste en tête aux États-Unis. L'université de New York rejoint le top 20.

  • C'est au Royaume-Uni que l'on trouve le plus grand nombre d'institutions dans le top 10, le top 50 et le top 200.

  • Le Canada a la plus forte concentration d'universités du top 10 au monde (7 %).

  • UNSW Sydney réintègre le top-10 (7e). Quatre universités australiennes figurent dans le top 20.

  • L'Université Paris-Saclay  (45th) est la seule université française parmi les 50 premières.

  • L'Allemagne compte 65 universités classées, avec en tête Universität Hamburg (46th).

  • L'université de technologie de Delft (35th) est le leader néerlandais en la matière.

  • 58 universités espagnoles figurent dans cette édition, avec en tête Universitat Autònoma de Barcelona (83rd).

  • L'université nationale de Séoul (37e) devient la plus performante d'Asie, dépassant l'université de Tokyo (48e).

  • La Chine ajoute plus d'institutions que n'importe quel autre système - 49 nouvelles entrées - soit près du double de son concurrent le plus proche, Inde (+26). L'université de Fudan est la mieux classée (140 ).

  • L'IIT Delhi reste l'institution indienne la plus performante (205e).

  • L'Université nationale de Singapour (69e) et l'Université technologique de Nanyang (99e) sont à égalité en tête pour la recherche environnementale.

  • L'Universidade de São Paulo est la seule université latino-américaine à figurer dans le top-200 (90th).

  • Afrique du Sud possède les quatre universités les mieux classées d'Afrique. L'Université du Cap mène (59th)

  • L'Université américaine de Beyrouth conserve le meilleur rang dans la région arabe (176th)

Le classement complet est disponible sur le site. 

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2714473/5628981/QSWUR_Logo.jpg

