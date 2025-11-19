QS 세계 대학 순위: 지속가능성 2026

스웨덴 룬드 대학교 세계 1위 등극, 아시아 약진, 영국 선전, 미국 부진

런던, 2025년 11월 19일 /PRNewswire/ -- 고등 교육 분야의 세계적인 전문 기관인 QS 콰쿠아렐리 시몬즈(QS Quacquarelli Symonds)가 2026 QS 세계 대학 순위: 지속가능성(QS World University Rankings: Sustainability)을 공개했다.

스웨덴의 룬드 대학교가 처음으로 1위에 등극했다. 토론토 대학교는 2위로 하락했으며, 그 뒤를 이어 UCL이 3위로 올라섰다.

올해의 순위는 106개 국가에서 고등교육 정책을 시행하는 2000개 이상의 대학을 대상으로 집계되었다.

가장 많은 대학이 집계된 국가는 미국(240개)이었고, 중국(163개), 영국(109개), 인도(103개), 프랑스(76개)가 그 뒤를 이었다.

상위 10위권 대학 2026 2025



1 =3 룬드 대학교 스웨덴 2 1 토론토 대학교 캐나다 3 =5 UCL 영국 4 =7 에든버러 대학교 영국 5 =5 브리티시컬럼비아 대학교 캐나다 6 =39 LSE 영국 =7 =7 임페리얼 칼리지 런던 영국 =7 =12 UNSW 시드니 호주 9 =15 맥길 대학교 캐나다 10 =9 맨체스터 대학교 영국











벤 소터 (Ben Sowter) QS 콰쿠아렐리 시몬즈 수석 부사장 은 "중대한 시점에 QS 지속가능성 순위 발표가 이루어졌다. 169개의 글로벌 지속가능발전목표 중 불과 17%만이 2030년까지 이행될 것으로 예상 되는 상황이라 , 환경적·사회적 난제를 해결할 조치가 시급하다는 사실이 그 어느 때보다 명확해졌다 " 라고 전했다 .

개요

캘리포니아 대학교 버클리 (11위)가 미국 대학 1위를 유지했다. NYU가 상위 20위권에 진입했다.

가장 많은 대학이 상위 10위권, 상위 50위권, 상위 200위권에 오른 국가는 영국이다.

전체 순위에서 상위 10위권 대학이 차지하는 비율이 세계에서 가장 높은 국가는 캐나다 (7%)이다.

UNSW 시드니(7위)가 상위 10위권에 재진입했다. 호주 의 4개 대학이 상위 20위권에 들었다.

프랑스 대학 중에서는 파리 -사클레 대학교(45위)만이 유일하게 상위 50위권에 이름을 올렸다.

독일은 함부르크 대학교 (46위)를 필두로 65개의 대학이 순위에 오르는 기염을 토했다.

네덜란드 대학 중 델프트 공과대학교 (35위)가 가장 높은 순위를 차지했다.

58개의 스페인 대학이 이번 순위에 이름을 올렸으며, 그중 바르셀로나 자치대학교(83위)가 가장 높은 순위를 기록했다.

서울대학교 (37위)가 도쿄 대학교(48위)를 제치고 아시아 1위 대학교 자리에 올라섰다.

가장 많은 대학이 새로 순위에 오른 국가는 중국 으로 , 2위인 인도 (26개 대학)보다 2배 가까이 많은 49개 대학이 새로 순위에 진입했다. 푸단 대학교가 140위로 중국 대학 중 최고 순위를 기록했다.

인도 에서는 IIT 델리(205위)가 이번에도 가장 좋은 성적을 거뒀다.

싱가포르 국립대학교 (69위)와 난양 공과대학교(99위)가 환경 연구 부문에서 나란히 1위에 올랐다.

라틴 아메리카 국가 중에서는 상파울루 대학교 (90위)가 유일하게 상위 200위권에 이름을 올렸다.

아프리카에서 가장 높은 순위를 차지한 4개의 대학이 모두 남아프리카공화국 의 대학교이다. 그중 케이프타운 대학교(59위)가 가장 높은 순위를 기록했다.

이번에도 아메리칸 베이루트 대학교 (176위)가 아랍 지역 선두 자리를 유지했다.

전체 순위는 여기 에서 확인할 수 있다 .

로고 : https://mma.prnewswire.com/media/2714473/5628981/QSWUR_Logo.jpg

SOURCE QS Quacquarelli Symonds