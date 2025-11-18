QS World University Rankings: Nachhaltigkeit 2026

Eine schwedische Universität wird zur besten der Welt gekürt, Asien steigt auf und Großbritannien glänzt, während die USA zurückfallen

LONDON, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, Experte für globale Hochschulbildung, hat die Ausgabe 2026 der QS World University Rankings veröffentlicht: Nachhaltigkeit .

Die Universität Lund in Schweden hat zum ersten Mal den ersten Platz belegt. Die University of Toronto fällt auf den zweiten Platz zurück, gefolgt von UCL auf dem dritten Platz.

In diesem Jahr sind über 2000 Universitäten aus 106 Hochschulsystemen vertreten.

Die USA sind am stärksten vertreten (240 Universitäten), gefolgt von China (163), dem Vereinigten Königreich (109), Indien (103) und Frankreich (76).

Top-10 2026 2025



1 =3 Universität Lund Schweden 2 1 Universität von Toronto Kanada 3 =5 UCL UK 4 =7 Die Universität von Edinburgh UK 5 =5 Universität von British Columbia Kanada 6 =39 LSE UK =7 =7 Imperial College London UK =7 =12 UNSW Sydney Australien 9 =15 McGill Universität Kanada 10 =9 Die Universität von Manchester UK











Ben Sowter, QS Senior VP, sagte: „Die Veröffentlichung der QS Sustainability Rankings kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Angesichts der Tatsache, dass nur 17 % der 169 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 erreicht werden sollen, war die Notwendigkeit beschleunigter Maßnahmen zur Bewältigung der ökologischen und sozialen Herausforderungen noch nie so deutlich wie heute."

Übersicht

Die Universität von Kalifornien, Berkeley (11 ), ist nach wie vor führend in den USA. Die NYU ist unter den Top 20.





Das Vereinigte Königreich hat die meisten Einrichtungen unter den Top 10, den Top 50 und den Top 200.





Kanada hat die weltweit höchste Konzentration von Top-10-Universitäten (7%)





hat die weltweit höchste Konzentration von Top-10-Universitäten (7%) UNSW Sydney ist wieder in den Top-10 (7 th ). Vier australische Universitäten befinden sich unter den Top 20.





). Vier Universitäten befinden sich unter den Top 20. Die Université Paris-Saclay (45 th ) ist die einzige französische Universität unter den Top-50.





) ist die einzige französische Universität unter den Top-50. In Deutschland gibt es 65 gerankte Universitäten, angeführt von der Universität Hamburg (46 th )





) Die Technische Universität Delft (35 th ) ist die führende niederländische





) ist die führende niederländische 58 spanische Universitäten sind in dieser Ausgabe vertreten, angeführt von der Universitat Autònoma de Barcelona (83 rd )





) Die Seoul National University (37) wird Asiens Spitzenreiterin und überholt die University of Tokyo (48).





China fügt mehr Einrichtungen hinzu als jedes andere System - 49 neue Einträge - fast doppelt so viele wie sein nächster Konkurrent, India (+26). Die Fudan-Universität ist die am besten bewertete Universität (140 th ).





fügt mehr Einrichtungen hinzu als jedes andere System - 49 neue Einträge - fast doppelt so viele wie sein nächster Konkurrent, (+26). Die Fudan-Universität ist die am besten bewertete Universität (140 ). Das IIT Delhi bleibt Indiens leistungsstärkste Einrichtung (205 . ).





leistungsstärkste Einrichtung (205 ). Die National University of Singapore (69) und die Nanyang Technological University (99) liegen bei der Umweltforschung gleichauf an der Spitze.





Die Universidade de São Paulo ist die einzige lateinamerikanische Universität unter den Top-200 (90 th ).





). In Südafrika sind alle vier afrikanischen Universitäten der Spitzenklasse vertreten. Universität von Kapstadt führt (59 th )





sind alle vier afrikanischen Universitäten der Spitzenklasse vertreten. Universität von Kapstadt führt (59 ) Die American University of Beirut behält den höchsten Rang in der Arabischen Region (176th)

Die vollständige Rangliste finden Sie unter.

