Clasificación mundial de universidades QS: Sostenibilidad 2026

Una universidad sueca coronada como la mejor del mundo, Asia asciende y el Reino Unido brilla mientras Estados Unidos cae

LONDRES, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, expertos mundiales en educación superior, han publicado la edición de 2026 del QS World University Rankings: Sustainability.

La Universidad de Lund, en Suecia, ha alcanzado el primer puesto por primera vez. La Universidad de Toronto baja al segundo lugar, seguida de la UCL, que asciende al tercero.

Este año, más de 2.000 universidades de 106 sistemas de educación superior están incluidas.

Estados Unidos es el país con mayor representación (240 universidades), seguido de China (163), Reino Unido (109), India (103) y Francia (76).

Top-10 2026 2025



1 =3 Lund University Suecia 2 1 University of Toronto Canadá 3 =5 UCL Reino Unido 4 =7 The University of Edinburgh Reino Unido 5 =5 University of British Columbia Canadá 6 =39 LSE Reino Unido =7 =7 Imperial College London Reino Unido =7 =12 UNSW Sydney Australia 9 =15 McGill University Canadá 10 =9 The University of Manchester Reino Unido











Ben Sowter, vicepresidente sénior de QS, afirmó: "La publicación del ranking de sostenibilidad de QS llega en un momento crucial. Con solo el 17% de los 169 Objetivos de Desarrollo Sostenible globales encaminados a su consecución en 2030, la necesidad de acelerar la acción frente a los desafíos ambientales y sociales nunca ha sido tan evidente".

Descripción general

La Universidad de California, Berkeley (11ª), se mantiene como la mejor de Estados Unidos. La Universidad de Nueva York entra en el top 20.





El Reino Unido tiene la mayor cantidad de instituciones entre las 10 mejores, las 50 mejores y las 200 mejores.





Canadá tiene la mayor concentración mundial de universidades entre las 10 mejores (7%).





La UNSW Sydney vuelve a entrar en el top 10 (7º puesto). Cuatro universidades australianas figuran entre las 20 mejores.





figuran entre las 20 mejores. La Universidad Paris-Saclay (45ª) es la única universidad francesa entre las 50 mejores.





Alemania cuenta con 65 universidades clasificadas, encabezadas por la Universidad de Hamburgo (46ª).





La Universidad Tecnológica de Delft (35ª) es la líder holandesa





58 universidades españolas participan en esta edición, encabezadas por la Universitat Autònoma de Barcelona (83ª)

La Universidad Nacional de Seúl (37ª) se convierte en la de mejor desempeño de Asia, superando a la Universidad de Tokio (48ª).





China incorpora más instituciones que cualquier otro sistema: 49 nuevas plazas, casi el doble que su competidor más cercano, India (+26). La Universidad de Fudan es la mejor clasificada (puesto 140).





incorpora más instituciones que cualquier otro sistema: 49 nuevas plazas, casi el doble que su competidor más cercano, (+26). La Universidad de Fudan es la mejor clasificada (puesto 140). El IIT de Delhi sigue siendo la institución con mejor desempeño de la India (205ª).





(205ª). La Universidad Nacional de Singapur (puesto 69) y la Universidad Tecnológica de Nanyang (puesto 99) comparten el primer puesto en Investigación Ambiental.





La Universidade de São Paulo es la única universidad latinoamericana entre las 200 mejores (90°).





Sudáfrica cuenta con las cuatro mejores universidades de África. La Universidad de Ciudad del Cabo lidera el ranking (puesto 59).





cuenta con las cuatro mejores universidades de África. La Universidad de Ciudad del Cabo lidera el ranking (puesto 59). La Universidad Americana de Beirut mantiene el puesto más alto en la región árabe (176º).

Las clasificaciones completas están disponibles aquí.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2714473/5628981/QSWUR_Logo.jpg