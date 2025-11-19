Clasificación mundial de universidades de Quacquarelli Symonds: sostenibilidad 2026

Una universidad sueca galardonada como la mejor del mundo, Asia asciende y el Reino Unido se destaca, mientras que Estados Unidos cae

LONDRES, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, expertos mundiales en educación superior, han publicado la edición 2026 de la QS World University Rankings: Sustainability (Clasificación mundial de universidades de QS: sostenibilidad).

La Universidad de Lund de Suecia ocupó el primer puesto por primera vez. La Universidad de Toronto cae al segundo puesto, seguida de la UCL en el tercero.

Este año, más de 2.000 universidades se presentan en 106 sistemas de educación superior.

Estados Unidos es el país más representado (240 universidades), seguido de China (163), el Reino Unido (109), India (103) y Francia (76).

Las 10 mejores 2026 2025



1 =3 Universidad de Lund Suecia 2 1 Universidad de Toronto Canadá 3 =5 UCL Reino Unido 4 =7 Universidad de Edimburgo Reino Unido 5 =5 Universidad de Columbia Británica Canadá 6 =39 LSE Reino Unido =7 =7 Imperial College London Reino Unido =7 =12 Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), Sídney Australia 9 =15 Universidad McGill Canadá 10 =9 Universidad de Manchester Reino Unido











Ben Sowter, vicepresidente sénior de QS, afirmó: "La publicación de las clasificaciones de sostenibilidad de QS llegan en un momento crucial. Con solo el 17 % de los 169 objetivos de desarrollo sostenible mundiales camino a cumplirse para 2030, la necesidad de una acción acelerada sobre los desafíos ambientales y sociales nunca ha sido más clara".

Descripción general

La Universidad de California, Berkeley (11.a), sigue siendo la mejor de EE. UU. NYU se une a las mejores 20.





El Reino Unido tiene la mayoría de las instituciones entre las 10 mejores, las 50 mejores y las 200 mejores.





Canadá tiene la mayor concentración mundial de las 10 mejores universidades (7 %)





UNSW de Sídney vuelve a estar entre las 10 mejores (7.a). Cuatro universidades australianas se encuentran entre las 20 mejores.





La Université Paris-Saclay (45.a) es la única universidad francesa entre las 50 mejores.





Alemania cuenta con 65 universidades clasificadas, lideradas por la Universität Hamburg (46.a)





La Universidad Tecnológica de Delft (35.a) es la líder holandesa





En esta edición se presentan 58 universidades españolas, lideradas por la Universitat Autònoma de Barcelona (83.a)





La Universidad Nacional de Seúl (37.a) se convierte en la mejor de Asia y supera a la Universidad de Tokio (48.a).





China suma más instituciones que cualquier otro sistema: 49 nuevas incorporaciones, casi el doble de su competidor más cercano, India (más de 26). La Universidad de Fudan es la mejor clasificada (140.a).





IIT Delhi sigue siendo la institución de mejor desempeño de la India (205.a).





La Universidad Nacional de Singapur (69.a) y la Universidad Tecnológica de Nanyang (99.a) están empatadas en primer lugar en investigación ambiental





La Universidade de São Paulo es la única universidad latinoamericana entre las 200 mejores (90.a).





Sudáfrica cuenta con las cuatro universidades mejor clasificadas de África. La Universidad de Ciudad del Cabo lidera (59.a)





cuenta con las cuatro universidades mejor clasificadas de África. La Universidad de Ciudad del Cabo lidera (59. ) La Universidad Americana de Beirut conserva la posición más alta en la Región Árabe (176.a)

Las clasificaciones completas están disponibles aquí.

