Quantinuum、規模を拡大した新規株式公開の価格を決定

コロラド州ブルームフィールド, 2026年6月4日 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc.（以下「Quantinuum」）は本日、規模を拡大した新規株式公開で、クラスA普通株式28,000,000株の公開価格を1株当たり60.00ドルに決定したと発表しました。Quantinuumは、オーバーアロットメントに対応するため、引受会社に対し、新規株式公開価格から引受割引および手数料を差し引いた価格で、クラスA普通株式を最大4,200,000株追加で購入する30日間のオプションを付与しました。

クラスA普通株式は、ティッカーシンボル「QNT」として、2026年6月4日からNasdaq Global Marketで取引が開始される予定です。本募集は、通常のクロージング条件が満たされることを前提として、2026年6月5日に完了する予定です。

J.P. MorganおよびMorgan Stanley（アルファベット順）は、本募集の共同筆頭アクティブブックランニングマネジャーを務め、JefferiesおよびEvercore ISIもアクティブブックランニングマネジャーを務めます。また、BofA Securities、UBS Investment Bank、Cantor、Mizuho、Needham & Company、Societe GeneraleおよびTD Cowenは共同ブックランニングマネジャーを務め、Craig-HallumおよびRosenblattは本募集の共同マネジャーを務めます。

Securities and Exchange Commissionは、2026年6月3日、本募集に関する登録届出書の効力発生を宣言しました。本募集は、目論見書のみにより行われます。目論見書の写しは、入手可能になり次第、以下の連絡先から入手できます。J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717、または電子メール：[email protected]および[email protected]。Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attention: Prospectus Department、または電子メール：[email protected]。Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022、電話：(877) 821-7388または電子メール：[email protected]。または、Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055、電話：888-474-0200または電子メール：[email protected]。

本プレスリリースは、これらの証券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。また、当該州または法域の証券法に基づく登録または資格認定が行われる前に、当該申込み、勧誘または売却が違法となる州または法域において、これらの証券が売却されることもありません。

Quantinuumについて

Quantinuumは、現実環境で量子コンピューティングを実装可能にするために設計されたフルスタックプラットフォームを提供する、量子コンピューティング分野のリーディングカンパニーです。同社は、実績あるQCCDアーキテクチャに革新的な設計と機能を取り入れ、それに基づいて構築した複数世代の量子システムを商用展開してきました。これにより、2025年12月31日時点で、平均2量子ビットゲート忠実度に基づく業界最高水準の精度を達成しています。Quantinuumは、製薬、材料科学、金融サービス、政府機関および産業市場の各分野で、市場をリードする企業・機関と積極的に連携しています。Quantinuumの本社はコロラド州ブルームフィールドにあり、米国、英国、ドイツ、日本、カタール、シンガポールにも拠点を構えています。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2655950/6002341/Quantinuum_Logo.jpg

SOURCE Quantinuum