Quantinum anuncia el precio de su oferta pública inicial ampliada

BROOMFIELD, Colo., 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. ("Quantinuum") anunció hoy el precio de su oferta pública inicial ampliada de 28.000.000 de acciones ordinarias de Clase A a un precio de 60,00 dólares por acción. Quantinuum ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 4.200.000 acciones adicionales de Clase A para cubrir posibles sobreasignaciones al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción.

Se prevé que las acciones ordinarias de Clase A comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Market el 4 de junio de 2026 bajo el símbolo bursátil "QNT". Se espera que la oferta se cierre el 5 de junio de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

J.P. Morgan y Morgan Stanley (en orden alfabético) actúan como coordinadores principales conjuntos de la colocación; Jefferies y Evercore ISI también actúan como coordinadores activos de la colocación; BofA Securities, UBS Investment Bank, Cantor, Mizuho, Needham & Company, Societe Generale y TD Cowen actúan como coordinadores conjuntos de la colocación; y Craig-Hallum y Rosenblatt actúan como coadministradores de la oferta.

Una declaración de registro relacionada con esta oferta fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores el 3 de junio de 2026. La oferta se realiza únicamente a través de un prospecto. Las copias del prospecto, cuando estén disponibles, se pueden obtener de: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717 o por correo electrónico a [email protected] y [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, Nueva York 10014, Atención: Departamento de Prospectos o por correo electrónico a [email protected]; Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, por teléfono al (877) 821-7388 o por correo electrónico a [email protected]; o Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, por teléfono al 888-474-0200 o por correo electrónico a [email protected].

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la autorización conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para implementar la computación cuántica en entornos reales. La compañía ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en la consolidada arquitectura QCCD, la cual ha adaptado con diseños y capacidades innovadoras para alcanzar los niveles de precisión más altos de la industria, según la fidelidad promedio de las puertas de dos cúbits al 31 de diciembre de 2025. Quantinuum mantiene una colaboración activa con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de ciencia de materiales, servicios financieros, gobierno e industria. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur.

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