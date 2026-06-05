Quantinuum 宣佈擴大規模首次公開招股定價

科羅拉多州布魯姆菲爾德2026年6月5日 /美通社/ -- Quantinuum Inc. (「Quantinuum」) 今日宣佈，其擴大規模的首次公開招股定價為每股 60.00 美元，向公眾發售 28,000,000 股 A 類普通股。 Quantinuum 已授予承銷商一項為期 30 天的選擇權，可按扣除承銷折扣及佣金後的首次公開招股價格，額外購買最多 4,200,000 股 A 類普通股，以應付超額配售。

該等 A 類普通股預計將於 2026 年 6 月 4 日開始在納斯達克全球市場 (Nasdaq Global Market) 掛牌買賣，股份代號為「QNT」。 是次發售預計將於 2026 年 6 月 5 日完成，惟須符合慣常成交條件。

J.P. Morgan 及 Morgan Stanley（按英文字母順序排列）擔任是次發售的聯席主承銷商兼聯席賬簿管理方；Jefferies 及 Evercore ISI 亦擔任賬簿管理方；BofA Securities、UBS Investment Bank、Cantor、Mizuho、Needham & Company、Societe Generale 及 TD Cowen 擔任聯席賬簿管理方；Craig-Hallum 及 Rosenblatt 則擔任是次發售的聯席經辦方。

與是次發售有關的註冊聲明已於 2026 年 6 月 3 日獲美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 宣佈生效。 是次發售僅可透過招股章程進行。 招股章程可於提供後向以下機構索取：J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717；或電郵至 [email protected] 及 [email protected]；Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attention: Prospectus Department；或電郵至 [email protected]；Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022；電話：(877) 821-7388；或電郵至 [email protected]；或 Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055；電話：888-474-0200；或電郵至 [email protected]。

本新聞稿並不構成出售該等證券的要約或購買該等證券要約的招攬；在任何州份或司法管轄區，如有關要約、招攬或出售在根據該州份或司法管轄區的證券法完成登記或取得資格前屬違法行為，則不得於該州份或司法管轄區出售任何該等證券。

關於 Quantinuum

Quantinuum 作為頂尖量子運算公司，提供全面整合的平台，致力讓量子運算技術能在真實環境中實際應用。 公司已將多代量子系統投入商業應用。這些系統建基於成熟的量子電荷耦合裝置 (QCCD) 架構，並透過創新設計及功能加以實現。按截至 2025 年 12 月 31 日的平均雙量子位元閘極保真度計算，其準確度達到業界最高水平。 Quantinuum 與製藥、材料科學、金融服務及政府與工業市場等領域的市場領導者積極合作。 Quantinuum 總部位於科羅拉多州布魯姆菲爾德，並於美國、英國、德國、日本、卡塔爾及新加坡設有其他設施。

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