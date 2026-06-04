퀀티넘, 증액된 기업공개 가격 발표

브룸필드, 콜로라도, 2026년 6월 4일 /PRNewswire/ -- 퀀티넘(Quantinuum Inc.)이 6월 3일, 클래스 A 보통주 2800만 주에 대한 증액된 기업공개(IPO)의 공모가를 주당 60달러로 결정했다고 발표했다. 퀀티넘은 인수인들에게 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 초과 배정을 충당하기 위해 최대 420만 주의 클래스 A 보통주를 추가 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.

클래스 A 보통주는 2026년 6월 4일 티커 심볼 'QNT'로 나스닥 글로벌 마켓(Nasdaq Global Market)에서 거래를 시작할 것으로 예상된다. 공모는 통상적인 종결 조건에 따라 2026년 6월 5일에 마감될 예정이다.

J.P. 모건(J.P. Morgan)과 모건 스탠리(Morgan Stanley)(알파벳순)가 공모의 공동 주관 액티브 북러닝 매니저로 활동하고 있으며, 제프리스(Jefferies)와 에버코어 ISI(Evercore ISI)도 액티브 북러닝 매니저로 활동하고 있다. BofA 증권(BofA Securities), UBS 투자은행(UBS Investment Bank), 캔터(Cantor), 미즈호(Mizuho), 니덤 앤 컴퍼니(Needham & Company), 소시에테 제네랄(Societe Generale), TD 코웬(TD Cowen)이 공동 북러닝 매니저로, 크레이그-할럼(Craig-Hallum)과 로젠블랫(Rosenblatt)이 공모의 공동 매니저로 활동하고 있다.

이번 공모와 관련된 등록 신고서는 2026년 6월 3일 미국 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission)로부터 효력이 발생했다. 공모는 투자 설명서를 통해서만 제공된다. 투자 설명서 사본은 이용 가능한 경우 다음에서 얻을 수 있다. J.P. 모건 시큐리티스(J.P. Morgan Securities LLC), c/o 브로드리지 파이낸셜 솔루션스(Broadridge Financial Solutions), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 또는 이메일 [email protected] 및 [email protected], 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, 담당: 투자 설명서 부서 또는 이메일 [email protected], 제프리스(Jefferies LLC), 담당: 주식 신디케이트 투자 설명서 부서, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, 전화 (877) 821-7388 또는 이메일 [email protected], 또는 에버코어 그룹(Evercore Group L.L.C.), 담당: 주식 자본 시장, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, 전화 888-474-0200 또는 이메일 [email protected].

본 보도자료는 이러한 증권의 매도 제안이나 매수 청약의 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따른 등록이나 자격 취득 이전에 이러한 제안, 청약 또는 매도가 불법이 되는 어떠한 주 또는 관할권에서도 이러한 증권들의 매도가 이루어져서는 안 된다.

퀀티넘 소개

퀀티넘은 실세계 환경에서 배포할 수 있는 양자 컴퓨팅을 위해 설계된 풀스택 플랫폼을 제공하는 선도적인 양자 컴퓨팅 기업이다. 회사는 2025년 12월 31일 기준 평균 2큐비트 게이트 충실도를 기반으로 업계 최고 정확도 수준을 달성하기 위해 새로운 설계와 역량으로 구현한 잘 확립된 QCCD 아키텍처를 기반으로 구축된 양자 시스템의 여러 세대를 상업적으로 배포했다. 퀀티넘은 제약, 소재 과학, 금융 서비스, 정부 및 산업 시장 전반에 걸쳐 시장의 선도기업들과 활발한 협력을 진행하고 있다. 퀀티넘의 본사는 콜로라도주 브룸필드에 있으며, 미국, 영국, 독일, 일본, 카타르 및 싱가포르 전반에 추가 시설을 보유하고 있다.

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SOURCE Quantinuum