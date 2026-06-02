Quantinuum assina memorando de entendimento com a Mitsubishi Electric para lançar parceria estratégica em computação quântica

As empresas pretendem explorar aplicações avançadas de engenharia industrial e design aproveitando a plataforma de computação quântica de alta fidelidade da Quantinuum

TÓQUIO, 1 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Quantinuum, uma das principais empresas de computação quântica, anunciou hoje que assinou um Memorando de Entendimento (MOU) não vinculativo com a Mitsubishi Electric Corporation, reconhecida líder global na fabricação, comercialização e venda de equipamentos e sistemas elétricos e eletrônicos, para estabelecer uma estrutura de parceria estratégica com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de aplicações de computação quântica para engenharia e design industrial avançados.

O acordo cria uma base para que as empresas identifiquem conjuntamente aplicações industriais de alto impacto e explorem abordagens quânticas e híbridas quântico-clássicas para fluxos de trabalho de engenharia de última geração. As áreas iniciais de foco previstas incluem engenharia assistida por computador (CAE), como dinâmica dos fluidos computacional (CFD), além de aplicações mais amplas de simulação e projeto que utilizam operações de qubits lógicos na plataforma quântica da Quantinuum.

"Temos o prazer de iniciar esta colaboração com a Mitsubishi Electric enquanto trabalhamos para levar utilidade quântica significativa à engenharia industrial", afirmou o Dr. Rajeeb Hazra, presidente e CEO da Quantinuum. "Ao combinar os recursos líderes de computação quântica da Quantinuum com a profunda experiência em engenharia da Mitsubishi Electric, pretendemos enfrentar alguns dos desafios de projeto e simulação mais complexos do mundo."

Segundo os termos da parceria prevista, a Quantinuum fornecerá à Mitsubishi Electric acesso aos seus sistemas quânticos de íons aprisionados de alta fidelidade e consultoria especializada no desenvolvimento de algoritmos quânticos. A Mitsubishi Electric contribuirá com experiência em análise de campos eletromagnéticos, análise estrutural e simulação de fluidos térmicos em uma ampla variedade de aplicações industriais, como automação industrial, energia e serviços públicos, climatização e sistemas prediais.

"Estamos muito satisfeitos em iniciar discussões com a Quantinuum para promover uma parceria estratégica de computação quântica sob este Memorando de Entendimento", afirmou Mikio Takabayashi, gerente-geral sênior do Centro de P&D em Tecnologia da Informação da Mitsubishi Electric. "Ao integrar expertise em manufatura com insights digitais, pretendemos avaliar a viabilidade e as potenciais aplicações das tecnologias quânticas na engenharia industrial, ao mesmo tempo em que geramos novas ideias e exploramos casos de uso com potencial para contribuir para a sociedade e o meio ambiente."

O Memorando de Entendimento reflete o reconhecimento mútuo de que o envolvimento a curto prazo com a computação quântica pode gerar vantagens estratégicas a longo prazo, à medida que a tecnologia continua avançando rumo à adoção comercial. As empresas acreditam que as organizações que agirem antecipadamente estarão em melhor posição para ajudar a definir aplicações, desenvolver conhecimentos especializados próprios e garantir direitos de propriedade intelectual, além de contribuir para assegurar o acesso à infraestrutura quântica emergente em meio à crescente demanda.

Por meio do Memorando de Entendimento, as empresas avaliarão oportunidades de colaboração futura com potencial para acelerar a inovação tecnológica e criar valor sustentável para a indústria global.

Sobre a Quantinuum

Quantinuum é uma empresa líder em computação quântica que oferece uma plataforma completa, projetada para tornar essa tecnologia aplicável em condições reais. A empresa já implantou comercialmente várias gerações de sistemas quânticos baseados na consolidada arquitetura QCCD, implementada com novos projetos e capacidades para atingir os mais altos níveis de precisão do setor, com base na fidelidade média de portas de dois qubits.[1] A Quantinuum mantém colaborações ativas com líderes de mercado dos setores farmacêutico, de ciência dos materiais, serviços financeiros, governo e indústria.

A empresa conta com aproximadamente 700 funcionários em todo o mundo, incluindo cientistas e pesquisadores de destaque. Mais de 70% de sua equipe de tecnologia possui doutorado ou mestrado. A sede da Quantinuum fica em Broomfield, Colorado, com instalações adicionais nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão, Catar e Singapura.

Para obter mais informações, acesse www.quantinuum.com.

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation

Guiada por sua filosofia corporativa, a Mitsubishi Electric Corporation (TÓQUIO: 6503) coloca a sustentabilidade no centro de suas operações e valoriza a confiança das partes interessadas – incluindo a sociedade, os clientes, os acionistas e os funcionários. Ao buscar lucratividade, eficiência de capital e crescimento, a Mitsubishi Electric trabalha em estreita colaboração com os clientes para desenvolver soluções de valor agregado que enfrentem os desafios complexos da atualidade, ao mesmo tempo em que fortalecem o valor corporativo sustentável da empresa. Fundada em 1921, a Mitsubishi Electric possui mais de um século de experiência no fornecimento de produtos e soluções confiáveis e de alta qualidade. Com mais de 200 empresas do grupo e aproximadamente 150.000 funcionários em todo o mundo, a empresa é uma reconhecida líder global na fabricação, comercialização e venda de equipamentos e sistemas elétricos e eletrônicos em uma ampla variedade de setores, incluindo sistemas de serviços públicos, sistemas de energia, sistemas de defesa e espaciais, sistemas de automação industrial, equipamentos automotivos, sistemas prediais, sistemas de ar-condicionado e produtos domésticos, inovações digitais e semicondutores e dispositivos. A Mitsubishi Electric registrou receita consolidada de 5.894,7 bilhões de ienes (US$ 36,8 bilhões*) no exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2026. Para mais informações, acesse www.MitsubishiElectric.com

*JPY 160 = USD 1, cotação aproximada do Mercado de Câmbio de Tóquio em 31 de março de 2026.

Advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém determinadas declarações que podem ser consideradas "prospectivas" nos termos da Private Securities Litigation Reform Act de 1995. As declarações prospectivas incluem todas aquelas que não constituem fatos históricos. As palavras "antecipar", "assumir", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "planejar", "potencial", "prever", "projetar", "futuro", "irá", "buscar", "previsível", bem como as formas negativas dessas palavras ou termos e expressões semelhantes, destinam-se a identificar declarações prospectivas. Tais declarações baseiam-se em determinadas premissas e avaliações feitas por nossa administração à luz de sua experiência e de sua percepção das tendências históricas, das condições econômicas e setoriais atuais, dos desenvolvimentos futuros esperados e de outros fatores que considera apropriados. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado também estão sujeitas a diversos riscos e incertezas relevantes, incluindo, entre outros, fatores econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que afetam nossas operações, mercados, produtos, serviços e preços. Novos fatores surgem periodicamente, e não é possível para a Quantinuum prever todos esses fatores. Qualquer declaração prospectiva refere-se apenas à data em que foi feita e, exceto quando exigido por lei, a Quantinuum não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou quaisquer outras circunstâncias.

[1] Em 31 de dezembro de 2025.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2655950/5995549/Quantinuum_Logo.jpg

FONTE Quantinuum